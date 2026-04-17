नेपाल में बालेन शाह का एक्शन: कस्टम ड्यूटी पर सख्ती, सीमा पर बढ़ा तनाव

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के नए नियमों के चलते सीमा पर कस्टम ड्यूटी वसूली में सख्ती की गई है। भारत से आने वाले 100 रुपये से अधिक के सामान पर कस्टम ड्यूटी अनिवार्य कर दी गई है। वहीं, भारत में पंजीकृत वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है, जिसका राजनीतिक दलों ने विरोध किया है।

नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह के कड़े फैसलों ने देश में एक नया सियासी भूचाल ला दिया है। सरकार के कड़े रुख के चलते भारत से लगने वाली सीमा पर अब कस्टम ड्यूटी वसूली को लेकर सख्ती बरती जा रही है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि भारत से नेपाल आने वाले 100 रुपये से अधिक की कीमत के हर सामान पर कस्टम ड्यूटी अनिवार्य रूप से वसूल की जाए। इसके साथ ही, नेपाल पुलिस अब लोगों से खुलकर कस्टम ड्यूटी अदा करने की अपील कर रही है। यह कदम तब उठाया गया है जब ऐसी कई शिकायतें सामने आई थीं कि सीमावर्ती इलाकों के निवासी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों जैसे खाने-पीने की चीजें, कपड़े और अन्य घरेलू सामानों की खरीदारी के लिए भारतीय बाजारों का रुख करते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण न केवल नेपाल के स्थानीय व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि सरकारी राजस्व पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस बीच, नेपाल के इस नए कदम ने सीमा के निकटवर्ती भारतीय बाजारों में भी चिंता की लहर दौड़ा दी है।

इसी के साथ, भारत से सटे मधेश प्रांत में भारत में पंजीकृत (रजिस्टर्ड) वाहनों की आवाजाही पर भी सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। प्रांतीय अधिकारियों का तर्क है कि भारत में पंजीकृत वाहनों का नेपाल में बिना उचित अनुमति के धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि, यह मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, जहाँ नेपाल की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने इस कदम का विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि सीमा पर लगाए जा रहे ये कड़े नियंत्रण, जो लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक और आर्थिक संबंधों को बिगाड़ने का खतरा पैदा कर रहे हैं। नेपाल की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों, जिनमें नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (CPN-UML), राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी शामिल हैं, ने 12 अप्रैल को एक संयुक्त बयान जारी कर भारत में पंजीकृत वाहनों पर लगाई गई रोक का कड़ा विरोध किया। उन्होंने मांग की है कि इन वाहनों को पहले की तरह सीमा के 30 किलोमीटर के दायरे में स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति दी जानी चाहिए। पार्टियों ने स्पष्ट किया है कि वे इन कड़े नियमों का कड़ा विरोध करेंगी। हालांकि, सरकारी अधिकारी अपने रुख पर कायम हैं और उनका कहना है कि इस कदम का एकमात्र उद्देश्य देश के कानूनों को सख्ती से लागू करना है। काठमांडू टाइम्स ने सरलाही के मुख्य जिला अधिकारी रामूराज कदरिया के हवाले से कहा है कि बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए किसी भी वाहन को चलाना कानून के विरुद्ध है, और हम केवल कानून का अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं।

नेपाल के अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, सीमावर्ती बाजारों में प्रवेश करने वाले वाहनों को एक दिन का नि:शुल्क पास प्रदान किया जाता है। इस एक दिन की अवधि के बाद, उन्हें निर्धारित सीमा शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। कानूनी तौर पर, भारत में पंजीकृत वाहनों को बिना सीमा शुल्क चुकाए नेपाल की सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता है। इसके अलावा, भारत में पंजीकृत वाहनों को कस्टम ड्यूटी का भुगतान करने के बाद अधिकतम 30 दिनों के लिए ही नेपाल में रहने की अनुमति है। अधिकारियों का मानना है कि इन नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। उनका अनुमान है कि मधेश प्रांत के विभिन्न जिलों में हजारों भारतीय वाहन बिना सीमा शुल्क चुकाए बेरोकटोक चल रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने, अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर, काठमांडू टाइम्स को बताया कि पहले लोग केवल एक दिन का कर चुकाकर महीनों तक वाहनों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देश में कितनी भारतीय गाड़ियां चल रही हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का अनुमान है कि मधेश प्रांत के आठ जिलों में 10,000 से अधिक भारत में पंजीकृत गाड़ियां संचालित हो रही होंगी। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर भारी कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए भारतीय नंबर प्लेट वाली गाड़ियां खरीदना पसंद करते हैं। यह स्थिति केवल आम नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई बार राजनीतिक दलों के नेता भी ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते पाए जाते हैं। चुनावों के दौरान, विशेषकर मधेश प्रांत में, राजनीतिक दल अपने प्रचार अभियानों के लिए भारत में पंजीकृत वाहनों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। पुलिस का यह भी दावा है कि भारतीय वाहनों का इस्तेमाल चोरी और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे आपराधिक गतिविधियों में भी किया जा रहा है, क्योंकि नेपाल से बाहर निकलने के बाद इन वाहनों को ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस कारण, सुरक्षा की दृष्टि से भी इन पर कड़ी निगरानी रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है





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नेपाल बालेन शाह कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क भारतीय वाहन

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