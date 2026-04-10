नेपाल में मंत्री बर्खास्त, पूर्व पीएम और गृह मंत्री रिहा: राजनीतिक घटनाक्रम

नेपाल के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप में एक मंत्री को बर्खास्त किया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया। यह घटनाक्रम नेपाली राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण बदलावों को दर्शाता है।
काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने पद का दुरुपयोग कर पत्नी को लाभ पहुंचाने के आरोप में एक मंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया। यह कार्रवाई शाह के पदभार संभालने के 15 दिन बाद की गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, श्रम, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री दीप कुमार साह को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) की सिफारिश पर पद से हटा दिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री निशा मेहता को भी चेतावनी दी गई है। यह घटनाक्रम नेपाल ी राजनीति
में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों पर त्वरित कार्रवाई ने जनता का विश्वास जीतने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री शाह ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही थी, और यह कार्रवाई उसी दिशा में उठाया गया कदम है। इस निर्णय से यह भी संकेत मिलता है कि सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।\मंत्री के खिलाफ आरोप क्या थे, इस पर गौर करें तो आरएसपी अध्यक्ष रवि लामिछाने ने साह के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। साह पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद उन्हें स्वास्थ्य बीमा बोर्ड में सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई, जो पद की गरिमा का दुरुपयोग है। प्रधानमंत्री की प्रेस सलाहकार दीपा दाहाल ने बताया कि आरएसपी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने बुधवार को साह को पद से हटाने की सिफारिश प्रधानमंत्री को सौंपी थी। इस घटनाक्रम ने नेपाली राजनीति में नैतिकता और निष्पक्षता की बहस को जन्म दिया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। इस मामले ने यह भी उजागर किया है कि कैसे कुछ राजनेता व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, जिससे सार्वजनिक विश्वास को ठेस पहुंचती है। इस प्रकरण से सरकार को अपनी छवि सुधारने और जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने का अवसर मिला है। बर्खास्तगी के बाद, प्रधानमंत्री ने श्रम मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार अपने पास ले लिया है। इस बीच, रवि लामिछाने ने स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री निशा मेहता को भी इस मामले को गंभीरता से न लेने पर चेतावनी देने की सिफारिश की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री ने मेहता को चेतावनी जारी की। इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि सरकार भ्रष्टाचार और कदाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपना रही है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि सरकारी पदों पर बैठे लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करें।\इसी घटनाक्रम के साथ, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया। उन्होंने जेल में 13 दिन बिताए थे। इन दोनों को 28 मार्च को एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो पिछले साल सितंबर में जेन-जी के विरोध प्रदर्शनों को दबाने से जुड़ा था। इस घटना में कई प्रदर्शनकारियों की जान चली गई थी और इसे 'दोषपूर्ण हत्या' का मामला माना गया था। केपी शर्मा ओली और रमेश लेखक के परिवारों की ओर से दायर 'बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका' पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि काठमांडू जिला अदालत की ओर से दी गई पांच दिन की अतिरिक्त रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद, गुरुवार तक इन दोनों को रिहा कर दिया जाए। सोमवार को जारी अदालत के आदेश में कहा गया था कि जांच पूरी करें और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें, या 'राष्ट्रीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता' के अनुसार केपी शर्मा ओली और रमेश लेखक को हिरासत से रिहा करें। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नेपाली न्यायपालिका की निष्पक्षता और कानून के शासन को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रिहाई के बाद, राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं हो रही हैं, और लोग आगे की जांच और न्याय प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। इस घटनाक्रम ने नेपाल की राजनीतिक स्थिरता और कानूनी प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं, और यह देखा जाना बाकी है कि आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा
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