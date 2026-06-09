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नेपाल ने भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया: कीटनाशक अवशेष की बाधा में

व्यापार एवं अर्थव्यवस्था News

नेपाल ने भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया: कीटनाशक अवशेष की बाधा में
नेपालभारतीय आमआयात प्रतिबंध
📆09-06-2026 05:29:00
📰Dainik Jagran
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नेपाल ने भारत से आने वाले आमों पर कीटनाशक अवशेष की अधिक मात्रा मिलने के काररण आयात पर रोक लगा दी है। यह फैसला स्थानीय बाजारों में आपूर्ति और स्थिरता की चिंता को बढ़ा रहा है। जारी रिपोर्ट में जापान के इस बारे में फैसले और भारत के निर्यात की स्थिति का विश्लेष शामिल है।

नेपाल ने भारत से आने वाले आमों पर कीटनाशक अवशेष की अधिक मात्रा पाई जाने के कारण आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम स्थानीय बाजारों में आपूर्ति की स्थिति और स्थिरता पर चिंता को बढ़ा रहा है। नेपाल , जो भारतीय आम का प्रमुख आयातकर्ता देश है, ने अभी-अभी कृषि और पशु विकास मंत्रालय द्वारा इस फैसले की घोषणा की है। मंत्रालय के अनुसार, भारत से आने वाली कुछ खेपों में तय सीमा से अधिक कीटनाशक रहस्यूदी पाए गए थे, जिससे खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं का सामना किया जा रहा है। इस वarlı decision से पहले जापान ने भी गुणवत्ता मानकों का हवाला देते हुए भारतीय आम ों के आयात पर रोक लगा दी थी। जापान ी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आम के आयात बंद होने के बाद स्थानीय रूप से उगाए गए फलों की बिक्री में वृद्धि देखी गई है, परंतु आपूर्ति में कमी और कीमतों में उतार-चढ़ाव की समस्या पैदा हो गई है। नेपाल में भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जहाँ घरेलू किसानों और व्यापारियों को अचानक प्रतिबंध के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विदेशों में भारतीय आम ों की मांग Encyclopedic गवाही दे रही है। एयर इंडिया ने हाल ही में कहा कि अल्फोंसो और केसर जैसी प्रीमियम किस्मों का 1,000 टन से अधिक निर्यात यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पश्चिम एशिया में किया जा चुका है। नेपाल एवं जापान के स婴儿动作 के बावजूद ग्लोबल मार्केट में भारतीय आम ों, खासकर प्रीमियम किस्मों की मांग जबरदस्त है। जापान और नेपाल जैसे देशों में आयात प्रतिबं्ध से भारत के निर्यातकों को अन्य बाजारों में ध्यान देने का मौका मिला है, परंतु इससे भारतीय कृषि उत्पादन पर लगातार प्रश्न खड़े हो रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पर्याप्त तैयारी या लॉन्ग टर्म रणनीति के बिना अचानक प्रतिबं्ध व्यापार को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार, नेपाल का यह फैसला भारतीय आम ों की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को उजागर करता है, जबकि साथ ही विश्व व्यापार में भारत की भूमिका और स्थिति को भी प्रभावित करेगा.

नेपाल ने भारत से आने वाले आमों पर कीटनाशक अवशेष की अधिक मात्रा पाई जाने के कारण आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम स्थानीय बाजारों में आपूर्ति की स्थिति और स्थिरता पर चिंता को बढ़ा रहा है। नेपाल, जो भारतीय आम का प्रमुख आयातकर्ता देश है, ने अभी-अभी कृषि और पशु विकास मंत्रालय द्वारा इस फैसले की घोषणा की है। मंत्रालय के अनुसार, भारत से आने वाली कुछ खेपों में तय सीमा से अधिक कीटनाशक रहस्यूदी पाए गए थे, जिससे खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं का सामना किया जा रहा है। इस वarlı decision से पहले जापान ने भी गुणवत्ता मानकों का हवाला देते हुए भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी थी। जापानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आम के आयात बंद होने के बाद स्थानीय रूप से उगाए गए फलों की बिक्री में वृद्धि देखी गई है, परंतु आपूर्ति में कमी और कीमतों में उतार-चढ़ाव की समस्या पैदा हो गई है। नेपाल में भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जहाँ घरेलू किसानों और व्यापारियों को अचानक प्रतिबंध के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विदेशों में भारतीय आमों की मांग Encyclopedic गवाही दे रही है। एयर इंडिया ने हाल ही में कहा कि अल्फोंसो और केसर जैसी प्रीमियम किस्मों का 1,000 टन से अधिक निर्यात यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पश्चिम एशिया में किया जा चुका है। नेपाल एवं जापान के स婴儿动作 के बावजूद ग्लोबल मार्केट में भारतीय आमों, खासकर प्रीमियम किस्मों की मांग जबरदस्त है। जापान और नेपाल जैसे देशों में आयात प्रतिबं्ध से भारत के निर्यातकों को अन्य बाजारों में ध्यान देने का मौका मिला है, परंतु इससे भारतीय कृषि उत्पादन पर लगातार प्रश्न खड़े हो रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पर्याप्त तैयारी या लॉन्ग टर्म रणनीति के बिना अचानक प्रतिबं्ध व्यापार को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार, नेपाल का यह फैसला भारतीय आमों की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को उजागर करता है, जबकि साथ ही विश्व व्यापार में भारत की भूमिका और स्थिति को भी प्रभावित करेगा

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नेपाल भारतीय आम आयात प्रतिबंध कीटनाशक अवशेष जापान

 

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