नेपाल में बालेन शाह के नेतृत्व में भारत-नेपाल संबंधों में नई उम्मीद की किरण

नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (बालेन) के नेतृत्व में बनी सरकार ने भारत और नेपाल के बीच संबंधों में नई उम्मीदें जगाई हैं। भारत ने बालेन शाह को नई दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा है, जो संबंधों को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह लेख नेपाल की राजनीतिक उथल-पुथल, बालेन शाह के उदय, भारत की भूमिका और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य का विश्लेषण करता है।
नेपाल में बालेंद्र शाह ( बालेन ) के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद काठमांडू और नई दिल्ली के बीच संबंध ों में एक नई उम्मीद जगी है। भारत ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद, 27 मार्च को, उन्हें नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि यात्रा की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन यह कदम दोनों देशों के बीच संबंध ों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। भारत ने नेपाल में हालिया राजनीति क उथल-पुथल, जिसे 'Gen-Z विद्रोह' के रूप में भी देखा जा रहा है, के दौरान भी
स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए रखी थी। विद्रोह के बाद, जब केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से हटाकर सुशीला कार्की के नेतृत्व में सरकार बनी, तो भारत ने उसका समर्थन किया। इस दौर में भारत की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक चाल नेपाल के नए नेतृत्व, विशेषकर बालेन शाह के साथ संबंधों को सुधारना था। बालेन शाह, जो काठमांडू के पूर्व मेयर रह चुके थे और इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे, के साथ भारत ने सक्रिय रूप से संवाद स्थापित किया। भारतीय वार्ताकारों ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के शीर्ष नेताओं से भी संपर्क साधा, जिसका नेतृत्व रवि लामिछाने कर रहे थे। 5 मार्च को हुए चुनावों से कुछ समय पहले ही बालेन शाह RSP में शामिल हुए थे और पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उनके नेतृत्व में, RSP ने चुनावों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की और दो-तिहाई से अधिक सीटें जीतीं। भारत ने नेपाल की राजनीति में इस महत्वपूर्ण बदलाव को समय रहते पहचाना और इसके साथ तालमेल बिठाने का निर्णय लिया। इस बदलाव का एक प्रमुख कारण केपी शर्मा ओली की बदलती राजनीतिक भूमिका रही। ओली, जो विद्रोह से पहले प्रधानमंत्री थे और देश की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी, CPN-UML, के नेता के रूप में एक प्रभावशाली शक्ति थे, ने तीन बार नया संविधान लागू होने के बाद सरकार का नेतृत्व किया था। ओली के कार्यकाल के दौरान, नेपाल और भारत के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। यह तनाव 2017 के चुनावों के बाद शुरू हुआ, जब उनकी पार्टी ने भारत-विरोधी एजेंडे पर जीत हासिल की। इसके बाद, ओली ने अक्सर भारत के खिलाफ विवादास्पद बयानबाजी की, जिसमें भारतीय देवी-देवताओं के जन्मस्थान पर सवाल उठाना और भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का मजाक उड़ाना शामिल था। भारत के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ओली ने कालापानी क्षेत्र, जो भौगोलिक रूप से भारत का हिस्सा है, को नेपाल का हिस्सा घोषित कर दिया। इसके अलावा, उन्होंने एकतरफा रूप से इस क्षेत्र को नेपाल के आधिकारिक नक्शे में शामिल किया और इसे संविधान में स्थायी रूप से स्थान दिया। 5 मार्च के चुनावों में भारत की एक प्रमुख उम्मीद केपी शर्मा ओली की पार्टी की हार थी, और चुनाव परिणामों ने भारत को वही दिया। इस नए राजनीतिक परिदृश्य में, भारत नेपाल के साथ अपने संबंधों को फिर से सुधारना चाहता है। हालांकि, दो बड़ी शक्तियों के बीच स्थित देश के प्रधानमंत्री के रूप में, बालेंद्र शाह के लिए यह एक नाजुक संतुलन बनाने वाली चुनौती होगी, खासकर जब चीन हालिया घटनाक्रमों से असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। जेन-जी विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी ऐसी खबरें आई थीं कि तिब्बत समर्थक कार्यकर्ता इन प्रदर्शनों में शामिल हो रहे थे, जिस पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई थी। चुनावों से पहले, बालेन शाह ने चीन को एक स्पष्ट संदेश दिया था, जब उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बीजिंग की सहायता से बनाए जाने वाले एक औद्योगिक पार्क की योजना को रद्द कर दिया था। यह पार्क भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित था और केपी शर्मा ओली का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। हाल ही में, बीजिंग ने काठमांडू में 'तिब्बत और ताइवान समर्थक गतिविधियों' पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। बालेंद्र शाह की भारत यात्रा के दौरान, नई दिल्ली से महत्वपूर्ण रियायतों की उम्मीद की जा रही है। वहीं, नेपाली प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान अधिक सतर्क रुख अपनाएंगे। अपने कार्यकाल की शुरुआत में 'बड़े भाई' भारत के बहुत करीब दिखना उनकी राजनीतिक स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकता है। संतुलन बनाने की अपनी नीति के तहत, बालेंद्र शाह ने पदभार संभालने के बाद विदेशी राजदूतों से अलग-अलग मुलाकात करने के बजाय एक सामूहिक बैठक की। विशेषज्ञों ने इस कदम को विदेश नीति की एक सटीक शुरुआत बताया है, जो सरकार की निष्पक्ष छवि बनाने की सतर्कता को दर्शाता है। नेपाली वरिष्ठ अधिकारी भारतीय अधिकारियों से मुलाकात के बाद चीनी अधिकारियों से भी मुलाकात कर रहे हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शाह नई दिल्ली से लौटने के बाद बीजिंग की यात्रा की योजना बना सकते हैं। इस प्रकार, बालेंद्र शाह का नेतृत्व नेपाल-भारत संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बन रहा है, जहां कूटनीतिक कौशल और क्षेत्रीय संतुलन दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे
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