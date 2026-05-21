नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत को लेकर न तो कोई जल्दबाज़ी दिखाई और न ही बहुत उत्साह दिखाया

बालेन शाह को लेकर भारत में उम्मीद थी कि संबंधों में गर्मजोशी आएगी। नेपाल के चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन शाह को भेजे अपने बधाई संदेश में खुलकर ख़ुशी ज़ाहिर की थी। लेकिन बालेन शाह ने भारत को लेकर न तो कोई जल्दबाज़ी दिखाई और न ही बहुत उत्साह दिखाया। नेपाली मीडिया में इस बात की बहुत चर्चा हुई कि काठमांडू में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव बालेन शाह से मिलकर बधाई देना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पहले यह बहुत ही आम था कि भारत का राजदूत नेपाल के नए प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से मिलकर बधाई देता था। बालेन शाह ने विदेशी राजदूतों से व्यक्तिगत मुलाक़ात की परंपरा तोड़ दी और उन्होंने काठमांडू में मौजूद सभी राजदूतों को सामूहिक रूप से मुलाक़ात का समय दिया। यानी भारत के राजदूत के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं रहा।

बालेन शाह ने कई ऐसे फ़ैसले किए हैं, जो भारत के लिए असहज करने वाले माने जा रहे हैं। नेपाल में 2008 में राजशाही व्यवस्था ख़त्म होने के बाद से कम्युनिस्ट पार्टियां किसी ने किसी रूप में सत्ता में रहीं । पिछले साल सितंबर महीने में जेन ज़ी आंदोलन से कम्युनिस्ट पार्टियां पूरी तरह से हाशिए पर चली गईं। भारत के कई डिप्लोमैट नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टियों की एकजुटता और मज़बूती को भारत के हक़ में नहीं देखते थे। इस साल नेपाल में हुए चुनाव में बालेन शाह का उभार हुआ और नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई। पाँच मार्च को हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने लगभग दो-तिहाई बहुमत हासिल किया और बालेन शाह ने 26 मार्च को सरकार की कमान संभाली.

बालेन शाह ने कई ऐसे फ़ैसले किए हैं, जो भारत के लिए असहज करने वाले माने जा रहे हैं। नेपाल में 2008 में राजशाही व्यवस्था ख़त्म होने के बाद से कम्युनिस्ट पार्टियां किसी ने किसी रूप में सत्ता में रहीं। पिछले साल सितंबर महीने में जेन ज़ी आंदोलन से कम्युनिस्ट पार्टियां पूरी तरह से हाशिए पर चली गईं। भारत के कई डिप्लोमैट नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टियों की एकजुटता और मज़बूती को भारत के हक़ में नहीं देखते थे। इस साल नेपाल में हुए चुनाव में बालेन शाह का उभार हुआ और नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई। पाँच मार्च को हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने लगभग दो-तिहाई बहुमत हासिल किया और बालेन शाह ने 26 मार्च को सरकार की कमान संभाली





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