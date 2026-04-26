नेपाल सरकार का नया सिविल सेवा बिल: सेवानिवृत्ति आयु बढ़ेगी, प्रवेश आयु घटेगी

नेपाल सरकार ने संघीय सिविल सेवा बिल का मसौदा तैयार किया है, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने और लोक सेवा आयोग में प्रवेश की आयु सीमा घटाने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रणाली को अधिक पेशेवर और योग्यता-आधारित बनाना है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संघीय सिविल सेवा बिल का मसौदा तैयार किया है। इस बिल में सिविल सेवा में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, लोक सेवा आयोग (पीएससी) में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा को भी कम करने का प्रावधान किया गया है। यह बिल नेपाल में संघीय शासन को प्रभावी ढंग से लागू करने और प्रशासनिक प्रणाली को अधिक पेशेवर, कुशल और योग्यता-आधारित बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। बिल के अनुसार, पुरुषों के लिए सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से घटाकर 32 वर्ष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष से घटाकर 35 वर्ष कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से युवा और अधिक ऊर्जावान उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में अवसर प्राप्त होंगे, जिससे प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार होगा। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि ये परिवर्तन लंबे समय से चले आ रहे विभिन्न पक्षों की मांगों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर किए गए हैं। इस बिल में प्रांतों में अलग-अलग सिविल सेवा स्थापित करने, कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन प्रणाली लागू करने और विभागीय प्रमुखों तथा प्रशासनिक नेतृत्व पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यता को प्राथमिकता देने का भी प्रावधान है। ट्रेड यूनियनों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए वैकल्पिक तंत्र विकसित किए जाएंगे। इस बिल में कुछ कठोर प्रावधान भी शामिल हैं। कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी और दूरदराज के इलाकों या स्थानीय तहसील स्तर पर पद संभालने से इनकार करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति (प्रमोशन) नहीं मिलेगी। ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाएगा और कर्मचारियों को सात दिनों के भीतर नए पद पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। किसी भी कर्मचारी को एक ही पद और कार्यालय में चार वर्ष से अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं होगी। आरक्षण का लाभ अब केवल एक बार नॉन-गजेटेड और एक बार गजेटेड स्तर पर ही लिया जा सकेगा, जिसकी जांच केंद्रीय रिकॉर्ड सिस्टम के माध्यम से की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आरक्षण का लाभ केवल पात्र उम्मीदवारों को ही मिले। यह बिल प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के कार्यभार संभालने के बाद घोषित एक्शन प्लान के तहत 45 दिनों की समयसीमा में तैयार किया गया है। एक महीने के भीतर इस मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रांतीय मुख्यमंत्रियों ने भी 16 अप्रैल को हुई बैठक में संघीय सरकार से सिविल सेवा कानून को जल्द से जल्द लाने का आग्रह किया था। यह चौथा प्रयास है, क्योंकि इससे पहले 2017, 2022 और 2024-25 में भी ऐसे विधेयक लाए गए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से वे पारित नहीं हो सके। मंत्री प्रतिभा रावल ने 'द काठमांडू पोस्ट' को दिए बयान में कहा कि यह प्रस्ताव योग्यता-आधारित सिविल सेवा बनाने पर केंद्रित है, जिसमें मेरिट और प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाएगी। उनका मानना है कि इससे संघीय शासन व्यवस्था मजबूत होगी और तीनों स्तरों (संघीय, प्रांतीय और स्थानीय) के बीच समन्वय बेहतर होगा। सरकार अब इस मसौदे को कैबिनेट में चर्चा के बाद संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। यदि यह कानून बन जाता है, तो नेपाल में लंबे समय से लंबित संघीय सिविल सेवा ढांचा अंततः साकार हो सकेगा। यह नेपाल के प्रशासनिक सुधार ों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस नए कानून से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही, यह सुनिश्चित होगा कि योग्य और सक्षम उम्मीदवार ही सरकारी पदों पर नियुक्त हों, जिससे देश के विकास और समृद्धि में योगदान मिल सके। नेपाल सरकार का यह प्रयास देश के प्रशासनिक तंत्र को आधुनिक बनाने और उसे अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संघीय सिविल सेवा बिल का मसौदा तैयार किया है। इस बिल में सिविल सेवा में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, लोक सेवा आयोग (पीएससी) में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा को भी कम करने का प्रावधान किया गया है। यह बिल नेपाल में संघीय शासन को प्रभावी ढंग से लागू करने और प्रशासनिक प्रणाली को अधिक पेशेवर, कुशल और योग्यता-आधारित बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। बिल के अनुसार, पुरुषों के लिए सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से घटाकर 32 वर्ष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष से घटाकर 35 वर्ष कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से युवा और अधिक ऊर्जावान उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में अवसर प्राप्त होंगे, जिससे प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार होगा। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि ये परिवर्तन लंबे समय से चले आ रहे विभिन्न पक्षों की मांगों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर किए गए हैं। इस बिल में प्रांतों में अलग-अलग सिविल सेवा स्थापित करने, कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन प्रणाली लागू करने और विभागीय प्रमुखों तथा प्रशासनिक नेतृत्व पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यता को प्राथमिकता देने का भी प्रावधान है। ट्रेड यूनियनों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए वैकल्पिक तंत्र विकसित किए जाएंगे। इस बिल में कुछ कठोर प्रावधान भी शामिल हैं। कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी और दूरदराज के इलाकों या स्थानीय तहसील स्तर पर पद संभालने से इनकार करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति (प्रमोशन) नहीं मिलेगी। ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाएगा और कर्मचारियों को सात दिनों के भीतर नए पद पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। किसी भी कर्मचारी को एक ही पद और कार्यालय में चार वर्ष से अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं होगी। आरक्षण का लाभ अब केवल एक बार नॉन-गजेटेड और एक बार गजेटेड स्तर पर ही लिया जा सकेगा, जिसकी जांच केंद्रीय रिकॉर्ड सिस्टम के माध्यम से की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आरक्षण का लाभ केवल पात्र उम्मीदवारों को ही मिले। यह बिल प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के कार्यभार संभालने के बाद घोषित एक्शन प्लान के तहत 45 दिनों की समयसीमा में तैयार किया गया है। एक महीने के भीतर इस मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रांतीय मुख्यमंत्रियों ने भी 16 अप्रैल को हुई बैठक में संघीय सरकार से सिविल सेवा कानून को जल्द से जल्द लाने का आग्रह किया था। यह चौथा प्रयास है, क्योंकि इससे पहले 2017, 2022 और 2024-25 में भी ऐसे विधेयक लाए गए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से वे पारित नहीं हो सके। मंत्री प्रतिभा रावल ने 'द काठमांडू पोस्ट' को दिए बयान में कहा कि यह प्रस्ताव योग्यता-आधारित सिविल सेवा बनाने पर केंद्रित है, जिसमें मेरिट और प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाएगी। उनका मानना है कि इससे संघीय शासन व्यवस्था मजबूत होगी और तीनों स्तरों (संघीय, प्रांतीय और स्थानीय) के बीच समन्वय बेहतर होगा। सरकार अब इस मसौदे को कैबिनेट में चर्चा के बाद संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। यदि यह कानून बन जाता है, तो नेपाल में लंबे समय से लंबित संघीय सिविल सेवा ढांचा अंततः साकार हो सकेगा। यह नेपाल के प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस नए कानून से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही, यह सुनिश्चित होगा कि योग्य और सक्षम उम्मीदवार ही सरकारी पदों पर नियुक्त हों, जिससे देश के विकास और समृद्धि में योगदान मिल सके। नेपाल सरकार का यह प्रयास देश के प्रशासनिक तंत्र को आधुनिक बनाने और उसे अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है





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