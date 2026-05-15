नेपाल की शीर्ष अदालत ने रोक लगाई भारत से की गई सख्त कार्रवाई

नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने नेपाल में बालेन सरकार के मनमाने फैसला पर रोक लगा दी है, जिसके तहत सीमा पर दैनिक उपयोग और सीमा पार की छोटी-मोटी चीजों पर सीमा शुल्क लगाए जा रहे थे. इससे सीमा पर व्यापारिक गतिविधियों और लोगों की आवाजाही पर असर पड़ा है.
बालेन शाह सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, सीमा पार की रोजमर्रा के सामानों पर लगाए गए नए नियमों से बढ़ी परेशानियों के बीच नेपाल की शीर्ष अदालत ने लोगों को अंतरिम राहत प्रदान की है.
फैसले के बाद व्यापारिक गतिविधियों और आम नागरिकों की आवाजाही में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार के उस विवादित फैसले पर रोक लगा दी है, जिसके तहत भारत से नेपाल ले जाए जाने वाले महज 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर भी भारी कस्टम ड्यूटी वसूली जा रही थी. सीमा पर कस्टम चौकियों पर अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी.
इस फैसले के बाद सीमा पर दैनिक उपयोग के सामान लेकर आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. भारत से नेपाल जाने वाले आम लोगों के पास मौजूद चिप्स के पैकेट, बिस्कुट और केले जैसी दैनिक उपयोग की छोटी-मोटी चीजों पर भी कस्टम विभाग और वहां तैनात सुरक्षाकर्मी सख्ती बरत रहे थे. भारत को 'देवभूमि' बनाने का प्लान हो रहे फोकस