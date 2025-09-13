नेपाल में क्रांतिकारी बदलाव: सुशीला कार्की बनी पहली महिला प्रधानमंत्री

पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। संसद भंग करते हुए उन्हें छह महीने में चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के बीच, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। संसद भंग करते हुए, उन्हें छह महीने में संसद यानि प्रतिनिधि सभा के चुनाव का कार्य सौंपा गया है। कार्की ने अपने पहले फैसले में पांच मार्च, 2026 को आम चुनाव कराने के लिए घोषणा की। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उनकी सिफारिश को मंजूरी दी है। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्की को बधाई दी और नौकरी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा,

'नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर सुशीला कार्की को हार्दिक बधाई। भारत नेपाल के भाइयों और बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।' नेपाल में शनिवार को काठमांडू घाटी और अन्य हिस्सों में लगाए गए कर्फ्यू और प्रतिबंधात्मक आदेशों को हटा दिया गया है। अब दैनिक जीवन धीरे-धीरे सामान्य होते जा रहा है।कार्की ने पदभार संभाला है तीन दिन बाद इस घटनाक्रम के समय 20 जुलाई तक सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के कारण देशव्यापी आंदोलन के कारण केपी शर्मा ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। इससे कई दिनों से चल रही राजनीतिक अनिश्चितता का अंत हो गया। सूत्रों के अनुसार, सेना प्रमुख सिगडेल ने राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की सलाह दी हैं। यह माना जा रहा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में इस पर निर्णय हो सकता है।





