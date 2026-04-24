नेपाल में भारतीय सहायता से इलाम अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक का निर्माण शुरू

भारत सरकार की वित्तीय सहायता से नेपाल के इलाम नगरपालिका के इलाम अस्पताल में एक नए इमरजेंसी ब्लॉक का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना से इलाम और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

काठमांडू, 24 अप्रैल। नेपाल के पूर्वी क्षेत्र में स्थित इलाम नगरपालिका के इलाम अस्पताल में भारत ीय सरकार की वित्तीय सहायता से एक अत्याधुनिक इमरजेंसी ब्लॉक के निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। यह परियोजना इलाम नगरपालिका और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेपाल स्थित भारत ीय दूतावास की काउंसलर गीतांजलि ब्रैंडन और इलाम नगरपालिका के मेयर केदार थापा ने संयुक्त रूप से शुक्रवार को इस महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर, दूतावास द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में परियोजना के विवरण और भारत सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। भारत सरकार इस इमरजेंसी ब्लॉक के निर्माण के लिए लगभग 9.

4 करोड़ नेपाली रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। यह सहायता नेपाल के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय समुदायों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के भारत के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। मेयर केदार थापा और अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों ने नेपाल में विकास कार्यों के लिए भारत के अटूट सहयोग की हार्दिक सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि यह नई आपातकालीन सुविधा इलाम नगरपालिका और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी, जिससे उन्हें समय पर और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में, इलाम अस्पताल क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन सीमित संसाधनों और सुविधाओं के कारण, यह अक्सर मरीजों की बढ़ती संख्या का सामना करता है। नया इमरजेंसी ब्लॉक अस्पताल की क्षमता को बढ़ाएगा और गंभीर रूप से बीमार और घायल रोगियों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। यह परियोजना हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) के तहत कार्यान्वित की जा रही है, जिसका कार्यान्वयन स्थानीय नगरपालिका द्वारा किया जाएगा। एचआईसीडीपी भारत और नेपाल के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन से इलाम क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारतीय दूतावास ने इस अवसर पर जोर देकर कहा कि नेपाल और भारत के बीच पड़ोसी देशों के रूप में कई क्षेत्रों में व्यापक और मजबूत सहयोग मौजूद है। हाई-इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट परियोजनाओं के माध्यम से, भारत नेपाल के विकास प्रयासों को लगातार मजबूत करने में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है, खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा और सामुदायिक सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। दूतावास ने यह भी बताया कि 27 मार्च को बालेंद्र शाह के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद, भारतीय सहायता से दो स्वास्थ्य ढांचा परियोजनाओं, एक स्कूल भवन और एक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर का शिलान्यास किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, एचआईसीडीपी के तहत सात स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जो भारत-नेपाल विकास साझेदारी को और मजबूत करेंगे। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कार्यक्रम भारत-नेपाल विकास साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है, जो जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को बढ़ावा देता है। यह पहल वर्ष 2003 में स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम से शुरू की गई थी। जनवरी 2024 में हुए एक नए समझौते के तहत, भारत की वित्तीय सहायता की सीमा को प्रति परियोजना 50 लाख नेपाली रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ नेपाली रुपये कर दिया गया है, जिससे इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। यह वृद्धि भारत की नेपाल के विकास में दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद, इलाम अस्पताल क्षेत्र के लोगों के लिए एक आधुनिक और सुसज्जित स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा, जो उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा





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