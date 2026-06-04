नेपाल-भारत संबंधों में नया सिरे चढ़ाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रमुख रबी लामिछाने को नई दिल्ली बुलाया और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक और जन-सहयोग के माध्यम से नेपाल-भारत की दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
नेपाल-भारत संबंध ों में नया सिरे चढ़ाव: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रमुख रबी लामिछाने को नई दिल्ली बुलाया और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ राजनीति क, आर्थिक और जन-सहयोग के माध्यम से नेपाल-भारत की दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के प्रमुख रबी लामिछाने को नई दिल्ली बुला लिया है। रबी लामिछाने ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के वरिष्ठ नेताओं ने घनिष्ठ राजनीति क, आर्थिक और जन-सहयोग के माध्यम से नेपाल-भारत की दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने भी लामिछाने से मुलाकात की और दोनों देशों के साझा और समृद्ध भविष्य के लिए भारत के साथ घनिष्ठ सहयोग करने में उनकी रुचि का स्वागत किया। भारत ने एक बड़ा दांव चल दिया है। वेबसाइट 'इंडिया नरेटिव' पर इंडियन पॉलिसी एनालिस्ट और एशिया एक्सपर्ट डॉ.
सोमेन चटर्जी ने कहा-यह एक खास तरह का कूटनीतिक संकेत होता है जो लगभग खामोशी से दिया जाता है, फिर भी उसका महत्व बहुत अधिक होता है। यह किसी संयुक्त विज्ञप्ति या औपचारिक हाथ मिलाने वाले राजकीय भोज के रूप में नहीं दिया जाता। बल्कि, यह किसी व्यक्ति के विमान में सवार होने मात्र से ही मिल जाता है। जब नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और देश के सबसे प्रभावशाली उभरते राजनीतिक व्यक्तित्वों में से एक रबी लामिछाने ने नई दिल्ली की यात्रा की, तो इस यात्रा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मामूली कवरेज मिला। अधिकांश हलकों में इसे एक पार्टी-टू-पार्टी शिष्टाचार भेंट के रूप में देखा गया। ऐसी यात्राएं जो राजनयिक संकटों के बीच अपना समय भरने के लिए करते हैं। यह व्याख्या वास्तविकता को कम आंकती है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा-नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रबी लामिछाने से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उनके साझा और समृद्ध भविष्य के लिए मिलकर काम करने की इच्छा का स्वागत करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। उन्होंने आगे कहा, 'नेपाल हमारी 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत एक प्राथमिकता वाला साझेदार है, और हम दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखे अपने लेख में रबि लामिछाने ने लिखा, नेपाल, भारत-नेपाल संबंधों की पूरी शब्दावली को भू-राजनीतिक टकराव से हटाकर विकास कूटनीति पर केंद्रित करना चाहता है। लामिछाने का यह दौरा करना भारतीय समकक्षों के सामने बैठना, ऐसा करते हुए दिखना और काठमांडू के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजधानी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अपने आप में एक संदेश था। खुली सीमाओं और साझा सामाजिक परिवेश वाले पड़ोसियों के बीच कूटनीति में, बातचीत जारी रखने की इच्छा अक्सर कमरे में कही गई किसी भी बात से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। नेपाल भारत के साथ संबंधों की पूरी शब्दावली को भू-राजनीतिक टकराव से हटाकर विकास कूटनीति पर केंद्रित करना चाहता है। एक्सपर्ट ने कहा-नेपाल लगभग 3 करोड़ लोगों का एक भू-आबद्ध देश है, जो दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत और उत्तर में चीन के बीच स्थित है। भौगोलिक स्थिति ही भारत को दोनों देशों के बीच का निर्णायक बाहरी संबंध बनाती है, भले ही इसके अलावा और कुछ भी साझा न हो। लेकिन वे बहुत कुछ साझा करते हैं: 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा, गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक समानताएं, आपस में गुंथी हुई भाषाएं, और एक ऐसा सामाजिक ताना-बाना - जो प्रवासन, अंतर्विवाह, तीर्थयात्रा और व्यापार से निर्मित है, जिसे कोई भी नीतिगत दस्तावेज पूरी तरह से नहीं दर्शाता और कोई भी सरकार पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती। लामिछाने की यात्रा को महज एक फोटो खिंचवाने का अवसर मात्र नहीं बनाता। उनकी पहल यह संकेत देती है कि नेपाल की उभरती राजनीतिक शक्तियां रणनीतिक तर्क को समझती हैं और वे ऐसे समय में निष्क्रियता के बजाय जुड़ाव का विकल्प चुन रही हैं जब निष्क्रियता आसान होती। नेपाल के कारोबार में भारत का हिस्सा करीब 64 फीसदी भारतीय कंपनियां नेपाल के सबसे बड़े निवेशकों में शामिल हैं। नेपाल वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए भारतीय बंदरगाहों पर, पेट्रोलियम के लिए भारतीय पाइपलाइनों पर और दवाओं और उर्वरकों के लिए भारतीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर है। यह केवल अकादमिक अर्थों में अंतरनिर्भरता नहीं है। यह संरचनात्मक एकीकरण के अधिक करीब है, एक ऐसा एकीकरण जो स्वयं को प्रकट नहीं करता क्योंकि यह लाखों नेपाली नागरिकों के दैनिक जीवन की अंतर्निहित स्थिति है
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