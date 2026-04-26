नेपाल में चीन के साथ हुए समझौतों की जांच, राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका

नेपाल की नई सरकार चीन के साथ हुए समझौतों की गहन जांच कर रही है, खासकर के.पी. शर्मा ओली के कार्यकाल के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों की। यह जांच राजनीतिक हस्तक्षेप और अटकी हुई परियोजनाओं को लेकर है।

काठमांडू, 26 अप्रैल। चीन ने हमेशा से नेपाल के साथ अपने आर्थिक संबंधों को हिमालयी राष्ट्र में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया है। लेकिन अब, नेपाल में सरकार बदलने के बाद, चीन के साथ हुए कई समझौतों की गहन जांच की जा रही है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक, इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च एंड रिजोल्यूशन ( आईसीआरआर ) द्वारा प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार, हाल के वर्षों में नेपाल में चीन की भूमिका केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह रणनीतिक और राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में भी सामने आई है। इसमें तिब्बत और ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनयिक दबाव बनाना और नेपाल के आंतरिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के प्रयास शामिल हैं। के.

पी.

शर्मा ओली के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान नेपाल ने चीन के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए थे, जिन्हें देश की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया गया था। इन समझौतों को नेपाल को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का केंद्र बनाने के एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, अब नेपाल की नई सरकार इन समझौतों की बारीकी से जांच कर रही है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि ओली सरकार के दौरान शुरू की गई कई चीन से संबंधित परियोजनाएं क्यों रुकीं, उनमें देरी क्यों हुई, या फिर वे प्रभावी रूप से क्यों बंद हो गईं। नई सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि इन परियोजनाओं की पूरी समीक्षा होने तक चीन के साथ किसी भी नए समझौते पर विचार नहीं किया जाएगा। यह कदम नेपाल की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भविष्य में होने वाले सभी समझौते नेपाल के लिए फायदेमंद हों और किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव या हस्तक्षेप से मुक्त हों। विशेष रूप से, 2016 और 2018 के बीच, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत नेपाल बीजिंग के काफी करीब आ गया था। ओली सरकार ने इन समझौतों को नेपाल को एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी केंद्र में बदलने के लिए एक सुनहरा अवसर बताया था। लेकिन, इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को हमेशा व्यावहारिक योजना या वित्तीय स्पष्टता का पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। आईसीआरआर के विश्लेषण में कई अटकी हुई परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है। इनमें बूढ़ी गंडकी जलविद्युत परियोजना शामिल है, जिसका ठेका मई 2017 में चीन के गेझोउबा समूह को दिया गया था। इस परियोजना को नवंबर 2017 में रद्द कर दिया गया था, फिर 2018 में बहाल किया गया था, लेकिन 2022 से यह बिना किसी ठोस प्रगति के लगभग रुकी हुई है। इसी तरह, लगभग 2016-2017 में घोषित केरंग-काठमांडू रेलवे परियोजना भी तकनीकी चुनौतियों और वित्तीय समाधानों की कमी के कारण 2026 तक अटकी हुई है। ट्रांस-हिमालयी बहुआयामी कनेक्टिविटी नेटवर्क, जो 2018 के बीच बीआरआई के तहत शुरू किया गया था, भी अभी तक सैद्धांतिक चर्चाओं से आगे नहीं बढ़ पाया है। 2018 और 2020 के बीच जिन सीमा पार ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं पर चर्चा हुई थी, वे अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई हैं। रसुवागढ़ी-केरंग सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास, जो 2017 और 2020 के बीच शुरू किया गया था, भी आंशिक और धीमी गति से ही हुआ है। उत्तरी राजमार्ग कनेक्टिविटी परियोजनाएं, जो 2016 और 2018 के बीच शुरू की गई थीं, भी अधूरी हैं। बीआरआई से जुड़ी अधिकांश पहलें, जिन्हें 2018-2019 के दौरान पहचाना गया था, 2026 तक भी लागू नहीं हो पाई हैं। इसके अतिरिक्त, 2017 से हुआवेई और जेडटीई से जुड़े डिजिटल विस्तार के प्रयास भी असमान रूप से आगे बढ़े हैं, जिससे कार्यान्वयन और रणनीतिक निहितार्थों दोनों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। यह स्थिति नेपाल सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि उसे इन परियोजनाओं को फिर से पटरी पर लाने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे नेपाल के विकास और समृद्धि में योगदान करें





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