नेपाली जनता दल के अध्यक्ष की योगी सरकार को सराहना, भारत-नेपाल संबंधों में यूपी की भूमिका पर जोर

नेपाली जनता दल के अध्यक्ष हरि चरण शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना की है और भारत-नेपाल संबंधों में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास और नेपाली नागरिकों को मिलने वाले रोजगार के अवसरों का भी जिक्र किया।

नेपाली जनता दल के अध्यक्ष हरि चरण शाह का भारत दौरा, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनके आगमन ने दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा छेड़ी है। गुरुवार को लखनऊ पहुंचे हरि चरण शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की खुलकर सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने में उत्तर प्रदेश की भूमिका अत्यंत अहम है। हरि चरण शाह ने अपने वक्तव्य में इस बात का विशेष उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बड़ी संख्या में नेपाली मूल के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार ने न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी नेपाली समुदाय के कल्याण के लिए प्रयास किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बात की भी प्रशंसा की कि नेपाल सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों में विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास को गति मिली है।

भारत दौरे के अपने इस कार्यक्रम के दौरान, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद, हरि चरण शाह ने योगी सरकार की नीतियों और उनके कार्यों के प्रति अपना सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नेपाल-भारत सीमा पर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना और दोनों देशों के नागरिकों के बीच आवागमन को सुगम बनाना, इन लक्ष्यों की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरि चरण शाह ने रेखांकित किया कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा भूभाग नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, और इस सामरिक महत्व के कारण, योगी सरकार का नेपाल के प्रति रवैया अत्यंत सकारात्मक रहा है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में यह मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक रिश्ता और भी अधिक मधुर बना रहेगा। यह बयान दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व के बीच विश्वास और समन्वय को दर्शाता है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक है।

दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव का जिक्र करते हुए, हरि चरण शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले कई दशकों से नेपाल और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के बीच 'रोटी-बेटी' का रिश्ता प्रगाढ़ होता रहा है। यह एक अनूठा संबंध है जो केवल राजनीतिक या आर्थिक नहीं, बल्कि गहरे पारिवारिक और सामाजिक बंधनों पर आधारित है। गोरखपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिले ऐसे हैं जो नेपाली मूल के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करते हैं, जिससे उनकी आजीविका सुनिश्चित होती है। हरि चरण शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के ठोस प्रयासों का ही परिणाम है कि न केवल दोनों देशों के बीच पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिला है, बल्कि रोजगार के अवसरों के सृजन के माध्यम से नेपाल के लोगों को भी आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है।

इसके अलावा, उन्होंने उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच धार्मिक संबंधों के महत्व को भी रेखांकित किया। माता सीता की जन्मस्थली नेपाल के जनकपुर में है, जबकि उनका ससुराल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है। यह पावन संबंध सदियों से दोनों देशों के लोगों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़े हुए है। वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार का नेपाल के प्रति दृष्टिकोण बेहद सकारात्मक रहा है, और सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में विकास के महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जो दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक भावना को और मजबूत करते हैं।





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