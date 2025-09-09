नेपाल में हिंसा पर PM मोदी की चिंता, कॅबिनेट मीटिंग में गंभीर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में जारी हिंसा पर चिंता व्यक्त की और उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा की। उन्होंने नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि को महत्त्वपूर्ण बताया और नागरिकों से शांति का समर्थन करने की अपील की।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे के बाद एक महत्वपूर्ण सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नेपाल में हो रही हिंसक घटनाओं पर गंभीर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल में जारी अस्थिरता पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से युवाओं की मौत पर। उन्होंने नेपाल में हुई हिंसा को हृदय विदारक बताते हुए कहा कि उन्हें इस घटना से बहुत दुख हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने नेपाल

की स्थिरता, शांति और समृद्धि को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने नेपाल के सभी नागरिकों से विनम्रतापूर्वक शांति का समर्थन करने की अपील की। नेपाल में फैले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों को नेपाल यात्रा स्थगित करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि भारतीय नागरिक तब तक नेपाल जाने से बचें जब तक स्थिति सामान्य न हो जाती। इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को वहां की यात्रा स्थगित करने और यदि पहले ही नेपाल में हैं तो अपने आवास पर ही रहने की सलाह दी है। उन्होंने सड़कों पर नहीं निकलने और पूरी सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नागरिक स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों, नेपाल सरकार और भारत के काठमांडू स्थित दूतावास द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। किसी भी आपात स्थिति में दूतावास के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने की भी अपील की गई





नेपाल हिंसा प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट बैठक सुरक्षा भारत सरकार एडवाइजरी

