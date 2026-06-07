नेशनल अवॉर्ड विजेता अभिनेता सलीम कुमार का हार्ट अटैक से निधन; 56 वर्ष की आयु में

मलयालम सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और कॉमेडियन सलीम कुमार, जिन्होंने नेशनल फिल्म अवॉर्ड और केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड जीते, का शनिवार रात कोच्चि में एक निजी अस्पताल में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्होंने 56 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। स्वास्थ्य समस्याओं में लिवर सिरोसिस, किडनी समस्या और सीओपीडी से जूझ रहे थे।

नेशनल अवॉर्ड विजेता मलयालम सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता सलीम कुमार का शनिवार रात निधन हो गया है। उनकी उम्र 56 वर्ष थी। कोचhing में एक निजी अस्पताल में भर्ती सालेम कुमार को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, पर उन्हें बचाने की कोई संभावना नहीं रही। अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया जिसमें कहा गया कि हार्ट अटैक के दौरान उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट, एंटीबायोटिक्स और डायलिसिस सहित कई उपचार दिए गए, फिर भी उनकी जान ब/com नहीं बच सकी। पारिवारिक सूतों के अनुसार, सलीम कुमार किडनी समस्याओं के साथ-साथ लिवर सिरोसिस और सीओपीडी से ضعیف थे। उन्हें सालों पहले लिवर ट्रांसप्लांट करवाया गया था और एक दिन पहले ही स्वास्थ्य deteriorated होने पर अस्पताल में एडमिट किया गया था। सलीम कुमार ने मलयालम सिनेमा में कॉमेडी और कैरेक्टर आधारित किरदारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने 'इष्टमनु नूरु वट्टम' (1997) से अपना करियर शुरू किया। उनके प्रसिद्ध फिल्मों में 'सत्यमेव जयते', 'थेनकासीपट्टनम', 'वन मैन शो', 'ई परक्कुम थालिका', 'मीसा माधवन', 'मझथुल्लिकिलुक्कम', 'कुंजिक्कूनन', 'कल्याणरमन' और 'सीआईडी' शामिल हैं। 2011 में फिल्म 'अचनुरंगथा वीडू' के लिए उन्हें केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड बेस्ट एक्टर मिला। फिर 2015 में फिल्म 'अदामिंटे मकान अबू' के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड और केरल स्टेट फिल्म अवॉर्त मिले। सलीम कुमार का करियर थियेटर और मिमिक्री से शुरू हुआ, जहाँ उन्होंने अपने कॉमेडी स्किल्स के लिए जान प्राप्त किया। उनकी अभिव्यक्ति और कॉमिक टाइमिंग को लेकर आलोचकों ने बहुत सराहना की। उन्हें मलयालम सिनेमा के दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान था। उनके对自己的 कार्यों को वर्तमान पीढ़ी के अभिनेताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। सलीम कुमार के निधन की खबर पर मलयालम फिल्म उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई है। कई सliwddha ने उनके निधन पर अपनी शोक व्यक्त किया है। इस मौके पर उनके परिवार और प्रेक्षकों को हमारे गहरे शोक की अभिव्यक्ति करते हुए। उनकी योगदान के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। उनकी फिल्में आज भी दर्शकों के दिल में जीवंत हैं.

नेशनल अवॉर्ड विजेता मलयालम सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता सलीम कुमार का शनिवार रात निधन हो गया है। उनकी उम्र 56 वर्ष थी। कोचhing में एक निजी अस्पताल में भर्ती सालेम कुमार को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, पर उन्हें बचाने की कोई संभावना नहीं रही। अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया जिसमें कहा गया कि हार्ट अटैक के दौरान उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट, एंटीबायोटिक्स और डायलिसिस सहित कई उपचार दिए गए, फिर भी उनकी जान ब/com नहीं बच सकी। पारिवारिक सूतों के अनुसार, सलीम कुमार किडनी समस्याओं के साथ-साथ लिवर सिरोसिस और सीओपीडी से ضعیف थे। उन्हें सालों पहले लिवर ट्रांसप्लांट करवाया गया था और एक दिन पहले ही स्वास्थ्य deteriorated होने पर अस्पताल में एडमिट किया गया था। सलीम कुमार ने मलयालम सिनेमा में कॉमेडी और कैरेक्टर आधारित किरदारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने 'इष्टमनु नूरु वट्टम' (1997) से अपना करियर शुरू किया। उनके प्रसिद्ध फिल्मों में 'सत्यमेव जयते', 'थेनकासीपट्टनम', 'वन मैन शो', 'ई परक्कुम थालिका', 'मीसा माधवन', 'मझथुल्लिकिलुक्कम', 'कुंजिक्कूनन', 'कल्याणरमन' और 'सीआईडी' शामिल हैं। 2011 में फिल्म 'अचनुरंगथा वीडू' के लिए उन्हें केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड बेस्ट एक्टर मिला। फिर 2015 में फिल्म 'अदामिंटे मकान अबू' के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड और केरल स्टेट फिल्म अवॉर्त मिले। सलीम कुमार का करियर थियेटर और मिमिक्री से शुरू हुआ, जहाँ उन्होंने अपने कॉमेडी स्किल्स के लिए जान प्राप्त किया। उनकी अभिव्यक्ति और कॉमिक टाइमिंग को लेकर आलोचकों ने बहुत सराहना की। उन्हें मलयालम सिनेमा के दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान था। उनके对自己的 कार्यों को वर्तमान पीढ़ी के अभिनेताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। सलीम कुमार के निधन की खबर पर मलयालम फिल्म उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई है। कई सliwddha ने उनके निधन पर अपनी शोक व्यक्त किया है। इस मौके पर उनके परिवार और प्रेक्षकों को हमारे गहरे शोक की अभिव्यक्ति करते हुए। उनकी योगदान के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। उनकी फिल्में आज भी दर्शकों के दिल में जीवंत हैं





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