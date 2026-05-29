नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। महिलाओं में मोटापा 7% बढ़ गया है, घरेलू हिंसा की दर 29.2% से घटकर 22.3% पर आ गई है, बाल विवाह का कुल आंकड़ा 23.3% से घटकर 20.1% रह गया है, कामकाजी महिलाएं 30.8% तक पहुंच गईं, निजी अस्पतालों में होने वाली सिजेरियन डिलीवरी की 54.1% के रिकॉर्ड स्तर पर है, शुरुआती 6 महीनों तक शिशुओं को 'केवल स्तनपान' कराने की दर 63.7% से गिरकर 55.8% पर आ गई है, 98.3% घरों में बिजली और 96.5% घरों में साफ पानी पहुंच चुका है, महिलाओं में इंटरनेट का उपयोग दोगुना होकर 64.3% पर पहुंच गया है, देश में अब कुल 18.8% परिवारों में महिलाओं के पास मकान या जमीन का मालिकाना हक है, शहरों में 18.2% और ग्रामीण इलाकों में 19.1%, परिवार नियोजन के आधुनिक तरीके (जैसे गोली, कंडोम, नसबंदी) अपनाने वाली महिलाओं की संख्या में गिरावट आई है और यह पिछले सर्वे के 56.4% से घटकर अब कुल 52.7% रह गई है, 2021 के सर्वे में कुपोषित बच्चों में नाटेपन का आंकड़ा 35.5% था, जो अब घटकर 29.3% पर आ गया है, बच्चों की लंबाई में आया यह 6.2 प्रतिशत अंकों का सुधार एक बहुत बड़ी और सकारात्मक राहत है, 6 महीने से 2 साल तक के केवल 15.3% बच्‍चों को सही और संतुलित खाना मिल पा रहा है, यानी 85% बच्‍चों को जरूरी पोषण नहीं मिल रहा, देशभर में अपराध 6 फीसदी घटे, NCRB की रिपोर्ट: 2024 में कुल 58.85 लाख केस दर्ज, महिलाओं और SC-ST के खिलाफ क्राइम में कमी देशभर में 2024 में दर्ज अपराधों की संख्या में 6 फीसदी की गिरावट आई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के मुताबिक, 2023 में 62.41 लाख मामलों के मुकाबले 2024 में 58.85 लाख केस दर्ज हुए, बिहार में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, यूपी में 100 kmph का तूफान, 31 अगस्त 2028 तक मोहलत दी, कहा-बिना योग्यता वाले शिक्षक रहे तो असर आने वाली पीढ़ियों पर, IPL- न्यू चंडीगढ़ में GTvsRR का मुकाबला, लखनऊ एयरपोर्ट पर 5 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, दौसा में तेज अंधड़, हाइटेंशन लाइन का टावर गिरा, मथुरा में आंधी के बाद झमाझम बारिश, नौतपा में तप रहा रीवा, पारा 45 डिग्री के करीब

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट जारी, महिलाओं में मोटापा 7% बढ़ा, घरेलू हिंसा की दर 29.2% से घटकर 22.3% पर आ गई है, बाल विवाह का कुल आंकड़ा 23.3% से घटकर 20.1% रह गया है, कामकाजी महिलाएं 30.

8% तक पहुंच गईं, निजी अस्पतालों में होने वाली सिजेरियन डिलीवरी की 54.1% के रिकॉर्ड स्तर पर है, शुरुआती 6 महीनों तक शिशुओं को 'केवल स्तनपान' कराने की दर 63.7% से गिरकर 55.8% पर आ गई है, 98.3% घरों में बिजली और 96.5% घरों में साफ पानी पहुंच चुका है, महिलाओं में इंटरनेट का उपयोग दोगुना होकर 64.3% पर पहुंच गया है, देश में अब कुल 18.8% परिवारों में महिलाओं के पास मकान या जमीन का मालिकाना हक है, शहरों में 18.2% और ग्रामीण इलाकों में 19.1%, परिवार नियोजन के आधुनिक तरीके (जैसे गोली, कंडोम, नसबंदी) अपनाने वाली महिलाओं की संख्या में गिरावट आई है और यह पिछले सर्वे के 56.4% से घटकर अब कुल 52.7% रह गई है, 2021 के सर्वे में कुपोषित बच्चों में नाटेपन का आंकड़ा 35.5% था, जो अब घटकर 29.3% पर आ गया है, बच्चों की लंबाई में आया यह 6.2 प्रतिशत अंकों का सुधार एक बहुत बड़ी और सकारात्मक राहत है, 6 महीने से 2 साल तक के केवल 15.3% बच्‍चों को सही और संतुलित खाना मिल पा रहा है, यानी 85% बच्‍चों को जरूरी पोषण नहीं मिल रहा, देशभर में अपराध 6 फीसदी घटे, NCRB की रिपोर्ट: 2024 में कुल 58.85 लाख केस दर्ज, महिलाओं और SC-ST के खिलाफ क्राइम में कमी देशभर में 2024 में दर्ज अपराधों की संख्या में 6 फीसदी की गिरावट आई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के मुताबिक, 2023 में 62.41 लाख मामलों के मुकाबले 2024 में 58.85 लाख केस दर्ज हुए, बिहार में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, यूपी में 100 kmph का तूफान, 31 अगस्त 2028 तक मोहलत दी, कहा-बिना योग्यता वाले शिक्षक रहे तो असर आने वाली पीढ़ियों पर, IPL- न्यू चंडीगढ़ में GTvsRR का मुकाबला, लखनऊ एयरपोर्ट पर 5 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, दौसा में तेज अंधड़, हाइटेंशन लाइन का टावर गिरा, मथुरा में आंधी के बाद झमाझम बारिश, नौतपा में तप रहा रीवा, पारा 45 डिग्री के करी





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023-24 महिलाओं में मोटापा घरेलू हिंसा बाल विवाह कामकाजी महिलाएं सिजेरियन डिलीवरी शिशुओं को 'केवल स्तनपान' बिजली और साफ पानी महिलाओं में इंटरनेट का उपयोग परिवार नियोजन कुपोषित बच्चों में नाटेपन बच्चों की लंबाई अपराध NCRB की रिपोर्ट बिहार में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत यूपी में 100 Kmph का तूफान 31 अगस्त 2028 तक मोहलत दी IPL- न्यू चंडीगढ़ में Gtvsrr का मुकाबला लखनऊ एयरपोर्ट पर 5 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग दौसा में तेज अंधड़ हाइटेंशन लाइन का टावर गिरा मथुरा में आंधी के बाद झमाझम बारिश नौतपा में तप रहा रीवा

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

बंगाल से घुसपैठियों का पलायन: एक से दस साल से जमे बांग्लादेशी नागरिक देश छोड़ने को मजबूरबंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में घुसपैठियों का पलायन, होल्डिंग सेंटर का खौफ, जेल नहीं जाने का डर

Read more »

भीषण गर्मी में देहरादून में 24 घंटे में 10 जगह लगी आग, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा - dehradun 10 fire incidents in 24 hours amidst heatwaveभीषण गर्मी के बीच देहरादून जिले में पिछले 24 घंटों में आग लगने की 10 अलग-अलग घटनाएं सामने आईं। फायर ब्रिगेड ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।

Read more »

Siddaramaiah vs DKS: कर्नाटक मुख्यमंत्री पद को लेकर 3 साल की खींचतान तीन दिन में कैसे हुई खत्म, कब-क्या हुआ?कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर मुकाबले का दौर कोई नया नहीं है। मई 2023 से लेकर नवंबर 2025 तक कई बार सिद्धारमैया और डीके

Read more »

विदेशों में पानी की टंकी नहीं, 24 घंटे चलने वाली वॉटर सप्लाई सिस्टम हैभारत में ज्यादातर घरों की छत पर पानी की टंकी होती है, लेकिन विदेशों में ऐसा कम देखने को मिलता है. इसकी वजह वहां की मजबूत और 24 घंटे चलने वाली वॉटर सप्लाई सिस्टम है.

Read more »

क्या है 44 हजार करोड़ का Ken-Betwa Project, जिस पर गंभीर हैं पीएम मोदी, राज्यों से बोले- जल्द सुलझाइए मुद्देकेन-बेतवा लिंक परियोजना के कारण 24 गांव विस्थापित होंगे। इन गांवों के लोग ही प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इन 24 में से 8 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। यहां सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। 16 गांव टाइगर रिजर्व क्षेत्र के भी हैं। मुआवजा राशि में भी बड़ी खामी...

Read more »

चित्रकूट की बिजली व्यवस्था चरमराई, मुख्यालय से गांव तक छाया अंधेरा; आंधी से 24 उपकेंद्र ठप - chitrakoot power outage storm knocks out 24 substationsचित्रकूट जिले में गुरुवार देर रात आई तेज आंधी और बारिश से बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, जिससे मुख्यालय से लेकर गांव तक अंधेरे में डूब गए। जिले के सभी 24 उपकेंद्र प्रभावित हुए और पेयजल संकट भी गहरा गया, हालांकि शुक्रवार दोपहर तक 12 उपकेंद्रों की आपूर्ति बहाल कर दी...

Read more »