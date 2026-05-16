नेशनल डे के बाद वैशाली जिले में कोई भी वाहन न चलाएं, 'नो व्हीकल डे' का जनता के आह्वान पर शृंखला

बिहारी महोत्सव के बाद नो व्हीकल डे कार्यक्रम का अध्यापन जारी है और वैशाली जिले में भी इसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, ऑपरेशन नरेंद्र मोदी ने राजनेताओं और अधिकारियों की वाहनों की संख्या में कमी नहीं की है। लेकिन, उन्हें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया और ई-रिक्शा के लिए या पैदल।amp;quot;

विशेष छवियां दिखाती हैं वैशाली जिले की सीएम सम्राट चौधरी के ' नो व्हीकल डे ' के आह्वान पर आरक्षण और ई-रिक्शा से पहुंचीं जिलाधिकारी. पैदल, ई-रिक्शा से पहुंचने की अपील की.

फ्यूल बचाने, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की अपील की. नो व्हीकल डे के आह्वान पर सीएम राजेश चौधरी, वैशाली में असर दिखाया. जिलाधिकारी वर्षा सिंह सहित कई अधिकारी-कर्मचारी ई-रिक्शा, साइकिल और पैदल कार्यालय पहुंचे. जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने वैशाली जिला वाशियों से अपील की कि सरकार के आह्वान का पालन करें और सप्ताह में एक दिन ई-रिक्शा, पैदल या साइकिल से कार्यालय आकर कार्य निपटाएं





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

नो व्हीकल डे फेडरेशन डे बीते民间 आरक्षण के साथ ई रिक्शाdriven जिलाधिकारी वर्षा सिंह के साथ कई अधिकारी-कर्मचारी ई-रिक्शा साइकिल और पैदल कार्यालय पहुंचे.

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

लालू यादव ने किया "अगले महीने NDA सरकार गिरने" का दावा, तो BJP ने बताए "मुंगेरी लाल के हसीन सपने"राजद के स्‍थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार अगले महीने गिर जाएगी. भाजपा ने इस पर पलटवार किया है और इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया है.

Read more »

IND vs SL 1st T20: पहले ही मैच में गौतम का "गंभीर" फैसला, "प्लेयर ऑफ द सीरीज" को ही नहीं दी फाइनल XI में जगहSri Lanka vs India: गौतम ने बतौर हेड कोच अपने पहले ही मैच में सभी खिलाड़ियों को साफ संदेश दे दिया कि उनके फैसले कुछ इसी तरह के होंगे

Read more »

Ind vs Sl 1st ODI: "आप उनकी हंसी की चिंता न करें...", रोहित ने बयां किए गौतम के "गंभीर" पहलूSri Lanka vs India 1st ODI: टी-20 सीरीज जीत के बाद गौतम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. और रोहित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो गौतम को लेकर भी गंभीर सवाल किया गया

Read more »

"गौतम ने यह बड़ा मौका गंवा दिया क्योंकि रोहित और विराट...", बचपन के दोस्त नेहरा को पसंद नहीं आई यह "गंभीर" बातGautam Gambhir: जहां दूसरा वनडे हारने के बाद एक वर्ग गंभीर की आलोचना कर रहा है, तो पूर्व पेसर आशीष नेहरा ने एक अलग ही मद्दा उठाया है

Read more »

Rohit Sharma: "इस वजह से हम यहां...", सीरीज हार के बाद रोहित ने कह दी बहुत "गंभीर" बातRohit Sharma makes big statement: खत्म हुई सीरीज में अगर कोई बल्लेबाज श्रीलंकाई स्पिनरों के सामने ठहर सका, तो वह भारतीय कप्तान रोहित ही रहे

Read more »

"लड़की है कैसे बोलेगी..." प्रिया सरोज को टिकट मिलने पर पिता से बोले थे लोगAgenda Aajtak: चुनाव टिकट मिला तो गांव वालों ने पिता से कहा- "25 साल की है चुनाव कैसे लड़ सकती है", "बहुत छोटी है, लड़की है कैसे बोलेगी".

Read more »