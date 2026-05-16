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नेशनल डे के बाद वैशाली जिले में कोई भी वाहन न चलाएं, 'नो व्हीकल डे' का जनता के आह्वान पर शृंखला

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नेशनल डे के बाद वैशाली जिले में कोई भी वाहन न चलाएं, 'नो व्हीकल डे' का जनता के आह्वान पर शृंखला
नो व्हीकल डेफेडरेशन डेबीते民间
📆16-05-2026 06:26:00
📰Dainik Jagran
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बिहारी महोत्सव के बाद नो व्हीकल डे कार्यक्रम का अध्यापन जारी है और वैशाली जिले में भी इसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, ऑपरेशन नरेंद्र मोदी ने राजनेताओं और अधिकारियों की वाहनों की संख्या में कमी नहीं की है। लेकिन, उन्हें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया और ई-रिक्शा के लिए या पैदल।amp;quot;

विशेष छवियां दिखाती हैं वैशाली जिले की सीएम सम्राट चौधरी के ' नो व्हीकल डे ' के आह्वान पर आरक्षण और ई-रिक्शा से पहुंचीं जिलाधिकारी. पैदल, ई-रिक्शा से पहुंचने की अपील की.

फ्यूल बचाने, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की अपील की. नो व्हीकल डे के आह्वान पर सीएम राजेश चौधरी, वैशाली में असर दिखाया. जिलाधिकारी वर्षा सिंह सहित कई अधिकारी-कर्मचारी ई-रिक्शा, साइकिल और पैदल कार्यालय पहुंचे. जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने वैशाली जिला वाशियों से अपील की कि सरकार के आह्वान का पालन करें और सप्ताह में एक दिन ई-रिक्शा, पैदल या साइकिल से कार्यालय आकर कार्य निपटाएं

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नो व्हीकल डे फेडरेशन डे बीते民间 आरक्षण के साथ ई रिक्शाdriven जिलाधिकारी वर्षा सिंह के साथ कई अधिकारी-कर्मचारी ई-रिक्शा साइकिल और पैदल कार्यालय पहुंचे.

 

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