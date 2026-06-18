बीजेपी-आरएसएस के वर्तमान नेतृत्व द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोटा दिखाने की कोशिशों के बीच, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के मानवीय संसाधनों का विस्लेषण किया गया है, जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. भीमराव आंबेडकर और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वैचारिक पूर्वजों को जनता से चरित्र कार्यक्रम में शामिल करना शामिल है। इस लेख में, 1947 में नेहरू के सामने आए टूटे-पूरे देश की स्थिति और उनके द्वारा किए गए बुनियादी ढांचे विकास, कृषि क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं, औद्योगिक नितियों और शिक्षा विज्ञान में प्रगति का विस्तृत विवरण दिया गया है।

आसान शब्दों में कहें तो नेहरू को छोटा दिखाने की अंधी कोशिश में बीजेपी - आरएसएस अपने ही वैचारिक पूर्वजों को इतिहास से बाहर फेंक रही है। यह इतिहास का पुनर्लेखन नहीं, बल्कि इतिहास का खुला उपहास है। आजकल बीजेपी - आरएसएस से जुड़े लोग बड़े उत्साह के साथ यह दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू से लंबा हो गया है। इस दावे को इस तरह पेश किया जा रहा है, जैसे देश ने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। लेकिन इस तथाकथित उपलब्धि को दिखाने के लिए जो रास्ता अपनाया गया है, वह न सिर्फ बौद्धिक बेईमानी है, बल्कि उन्हीं नेताओं का भी अपमान है, जिनके नाम पर आज भाजपा अपनी राजनीति क रोटियाँ सेंक रही है। यह रास्ता है - 15 अगस्त 1947 से 1952 तक की स्वतंत्र भारत की पहली सरकार को इतिहास के पन्नों से ही मिटा देना। जब आप इतिहास के पन्नों से स्वतंत्र भारत की पहली सरकार को मिटाते हैं, तो उसके साथ-साथ आप सरदार वल्लभभाई पटेल को भी मिटाते हैं, जो उसी सरकार में देश के पहले गृह मंत्री थे। आप बाबा साहेब डॉ.

भीमराव आंबेडकर को भी मिटाते हैं, जो उसी सरकार में 1947 से देश के पहले कानून मंत्री थे। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप डॉ.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मिटाते हैं, जो जनसंघ के संस्थापक, बीजेपी के वैचारिक पितामह और उसी सरकार में 1947 से 1950 तक उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। असल सवाल यह नहीं है कि किसका कार्यकाल कितने दिन का रहा। असल सवाल यह है कि किसे कैसा भारत मिला और उसने उस भारत के साथ क्या किया। 15 अगस्त 1947 को जब पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, तो उनके सामने जो भारत था, वह 200 साल की अंग्रेजों की लूट, शोषण और आर्थिक विनाश का भयावह परिणाम था। देश का खजाना खाली था, अनाज के भंडार रिक्त थे, पीने के पानी के नाम पर सिर्फ नदियाँ और तालाब थे, और हर साल लाखों लोग भूख तथा बीमारी से दम तोड़ते थे। उस दौर के आँकड़े देखें, तो रूह काँप जाती है। देश की साक्षरता दर महज 12 प्रतिशत थी, यानी 100 में से 88 लोग पढ़-लिख भी नहीं सकते थे। औसत आयु लगभग 32 वर्ष थी, जबकि आज 32 साल की उम्र में लोग अपने करियर की शुरुआत मानते हैं। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 218 थी। प्रति व्यक्ति आय महज 274 रupage रुपये सालाना था। खाद्यान्न उत्पादन केवल 5 करोड़ टन था, जबकि 35 करोड़ की आबादी भूख से जूझ रही थी। बिजली उत्पादन क्षमता पूरे देश के लिए मात्र 1,362 मेगावाट थी। कृषि योग्य भूमि के मुश्किल से 17 प्रतिशत हिस्से में ही सिंचाई की सुविधा थी। देश में कोई बड़ा उद्योग नहीं था, कोई विकसित औद्योगिक ढाँचा नहीं था और न ही उल्लेखनीय निर्यात क्षमता थी। इसके ऊपर विभाजन की मार से 1.5 करोड़ से अधिक लोगों के घर उजड़ चुके थे। लाखों निर्दोष लोग सांप्रदायिक हिंसा में मारे जा चुके थे और 560 से अधिक रियासतें अलग-अलग राजाओं के अधीन थीं, जिन्हें एक सूत्र में पिरोना अभी बाकी था। यह वह भारत था, जो नेहरू को मिला था, एक लुटा हुआ, टूटा हुआ और भूखा देश, जिसे लगभग शून्य से खड़ा करना था। इस टूटे-बिखरे भारत में नेहरू ने जो काम किया वो आज भी इस देश की असली पहचान है। भुखमरी से लडने के लिए उन्होंने बड़े बाँधों और सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्र निर्माण की प्राथमिकता बनाया। भखड़ा-नाँगल बाँध 1963 में पूरा हुआ जिससे 10 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई मिली और पंजाब, हरियाण तथा राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था की काया पलट गई। हीराकुंड बाँध 1957 में तैयार हुआ जिसने ओडिशा में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई दोनों समस्याओं का समाधान किया। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने बिहार और बंगाल की लाखों एकड़ जमीन को सींचा। इन प्रयासों का परिणाम यह रहा कि सिचाई क्षमता 17 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई और खद्यान्न उत्पादन 5 करोड़ टन से बढ़कर 8 करोड़ टन हो गया। नेहरू के कार्यकाल में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) और अलग-अलग क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रयोगशाला की स्थापना की गई। प剩下的文本需要继续补充以确保达到2500字符。当前文本可能已接近但未完全达到要求，我需要继续添加更多细节或扩展现有内容。可以考虑讨论尼赫鲁的外交政策、非对齐运动、教育发展、科学机构（如印度科学院）、工业发展（如钢铁厂、重工业）、宪法起草、民主制度的巩固等。同时，也可以强调当时面临的挑战，如语言重组邦、经济规划等。最后可以总结尼赫鲁的遗产和当前政治气候对其评价的争议。这样既能扩展内容，又能保持连贯





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