नेहरू थे सबसे लंबे समय तक PM: खरगे का मोदी पर निशाना, कहा- इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने से सच्चाई नहीं बदलती

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर किए गए हमलों का जवाब देते हुए कहा कि तथ्यों को बदलकर इतिहास की वास्तविकता नहीं बदली जा सकती।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर किए गए हमलों का जवाब देते हुए कहा कि तथ्यों को बदलकर इतिहास की वास्तविकता नहीं बदली जा सकती। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान का जिक्र करते हुए भाजपा पर राज नीति क लाभ के लिए इतिहास की अलग व्याख्या करने का आरोप लगाया। खरगे ने केंद्र सरकार पर रोजगार , महंगाई , किसान ों और अर्थव्यवस्था से जुड़े वाद ों को पूरा न करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने, किसान ों की आय दोगुनी करने, भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, 2023 तक बुलेट ट्रेन, जीएसटी, नोटबंदी और नई शिक्षा नीति जैसे मुद्दों पर सरकार ने केवल प्रचार , विफलता और जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि अब सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर केवल ' इवेंट मैनेजमेंट और गढ़ी हुई कहानियां ' बची हैं। खरगे की यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि उसके शासन काल के दौरान धीमी आर्थिक वृद्धि को चालाकी से हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया, जबकि उसे कांग्रेस ग्रोथ रेट कहा जाना चाहिए था क्योंकि उस दौर में शासन , नीति , नीयत और निर्णायक नेतृत्व का अभाव था। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि 2014 से एनडीए शासन के 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यह रही कि देश कांग्रेस के दुष्चक्र से बाहर निकला और लोगों ने राज नीति क स्थिरता तथा निर्णायक शासन का महत्व समझा। अपने 37 मिनट के भाषण में मोदी ने सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों और विकसित भारत के अपने विजन का जिक्र करते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना किसी एक व्यक्ति या दल का नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उसके शासन काल में देश ' लाचारी , अभाव और हीन भावना ' के गर्त में चला गया था। पीएम मोदी ने कहा कि देश को यह मानने के लिए तैयार कर दिया गया था कि भारत में विकास हमेशा धीमी गति से ही होगा और तेज विकास यहां संभव नहीं है। बड़ी चतुराई से इस धीमी वृद्धि को ' हिंदू ग्रोथ रेट ' का नाम दिया गया, जबकि इसकी शैली, जिम्मेदारी और विफलता पूरी तरह कांग्रेस की थी और इसका ठीकरा देश की विशाल हिंदू आबादी पर फोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इसे ' कांग्रेस ग्रोथ रेट' कहा जाना चाहिए था। यह कांग्रेस ग्रोथ रेट शासन , नीति , नीयत और निर्णायकता के पूर्ण अभाव का प्रतीक था। पीएम मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार एनडीए सरकार बनने पर देश ने तेज विकास की झलक देखी थी। हालांकि 2004 में देश फिर अस्थिरता के दौर में लौट गया। पीएम मोदी ने बुधवार को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस अवसर पर विश्व नेताओं के बधाई संदेश , केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उनका अभिनंदन किया गया.

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