नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री सुदन गुरुंग का इस्तीफा, नेपाल सरकार में संकट

नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा बालेन शाह सरकार के लिए एक बड़ा झटका है और इससे राजनीतिक अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है।

नेपाल की नई सरकार एक बड़े राजनीति क संकट से जूझ रही है। बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा उन्होंने पद संभालने के मात्र 26 दिनों के भीतर दे दिया है, जो सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सुदन गुरुंग ने आज, 22 अप्रैल को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे का कारण नैतिक जिम्मेदारी बताया है। उनका कहना है कि वे अपने ऊपर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की शंका का समाधान हो सके और पारदर्शिता बनी रहे। गुरुंग ने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया है और कहा है कि उनके लिए पद से ज्यादा महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वे जांच पूरी होने के बाद ही अपने भविष्य के राजनीति क विकल्पों पर विचार करेंगे। सुदन गुरुंग के इस्तीफे की जड़ विवादित कारोबारी दीपक भट्ट के साथ उनके कथित संबंधों में छिपी है। भट्ट पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ पहले से ही जांच चल रही है। आरोप है कि गुरुंग के सामाजिक संगठन “हामी नेपाल ” को भट्ट से जुड़ी कंपनियों के खातों से लगभग 5 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी। इस लेनदेन ने गुरुंग पर हितों के टकराव के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अतिरिक्त, गुरुंग पर अपनी संपत्ति की आधिकारिक घोषणा में कुछ निवेशों को छुपाने का भी आरोप है। उनके बैंक खाते में 60 लाख रुपये जमा होने और उस राशि से शेयर खरीदने की जानकारी सामने आई है, जिससे उनके धन के स्रोत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि गृह मंत्री के पद पर रहते हुए, गुरुंग उसी पुलिस विभाग के प्रमुख थे जो उनके कथित कारोबारी साझेदारों के खिलाफ जांच कर रहा था। इस स्थिति ने हितों के टकराव का एक स्पष्ट मामला बनाया, जिससे विपक्ष ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। गुरुंग का इस्तीफा सरकार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का विषय है और इससे सरकार की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले ने नेपाल की राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है। सुदन गुरुंग को बालेन शाह का करीबी माना जाता है और उन्होंने 2025 में केपी ओली सरकार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके इस्तीफे से सरकार की साख को काफी नुकसान पहुंचा है। यह इस सरकार में दूसरा बड़ा इस्तीफा है। इससे पहले, श्रम मंत्री दीपक कुमार शाह को भी पद से हटा दिया गया था। लगातार हो रहे विवादों और इस्तीफों के कारण सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में जुट गया है और सरकार पर नैतिकता और पारदर्शिता के मुद्दे पर जवाब देने के लिए मजबूर कर रहा है। इस घटनाक्रम के बाद, नेपाल में राजनीति क अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। सरकार को अब अपनी छवि को बचाने और जनता का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने हाल ही में छात्र आंदोलन में जान गंवाने वाले 27 छात्रों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया था, लेकिन इन विवादों के कारण उस सकारात्मक पहल पर भी ग्रहण लग सकता है। नेपाल की राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सरकार को अब अपनी नीतियों और कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि जनता का विश्वास बहाल किया जा सके.

नेपाल की नई सरकार एक बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही है। बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा उन्होंने पद संभालने के मात्र 26 दिनों के भीतर दे दिया है, जो सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सुदन गुरुंग ने आज, 22 अप्रैल को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे का कारण नैतिक जिम्मेदारी बताया है। उनका कहना है कि वे अपने ऊपर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की शंका का समाधान हो सके और पारदर्शिता बनी रहे। गुरुंग ने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया है और कहा है कि उनके लिए पद से ज्यादा महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वे जांच पूरी होने के बाद ही अपने भविष्य के राजनीतिक विकल्पों पर विचार करेंगे। सुदन गुरुंग के इस्तीफे की जड़ विवादित कारोबारी दीपक भट्ट के साथ उनके कथित संबंधों में छिपी है। भट्ट पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ पहले से ही जांच चल रही है। आरोप है कि गुरुंग के सामाजिक संगठन “हामी नेपाल” को भट्ट से जुड़ी कंपनियों के खातों से लगभग 5 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी। इस लेनदेन ने गुरुंग पर हितों के टकराव के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अतिरिक्त, गुरुंग पर अपनी संपत्ति की आधिकारिक घोषणा में कुछ निवेशों को छुपाने का भी आरोप है। उनके बैंक खाते में 60 लाख रुपये जमा होने और उस राशि से शेयर खरीदने की जानकारी सामने आई है, जिससे उनके धन के स्रोत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि गृह मंत्री के पद पर रहते हुए, गुरुंग उसी पुलिस विभाग के प्रमुख थे जो उनके कथित कारोबारी साझेदारों के खिलाफ जांच कर रहा था। इस स्थिति ने हितों के टकराव का एक स्पष्ट मामला बनाया, जिससे विपक्ष ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। गुरुंग का इस्तीफा सरकार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का विषय है और इससे सरकार की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले ने नेपाल की राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है। सुदन गुरुंग को बालेन शाह का करीबी माना जाता है और उन्होंने 2025 में केपी ओली सरकार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके इस्तीफे से सरकार की साख को काफी नुकसान पहुंचा है। यह इस सरकार में दूसरा बड़ा इस्तीफा है। इससे पहले, श्रम मंत्री दीपक कुमार शाह को भी पद से हटा दिया गया था। लगातार हो रहे विवादों और इस्तीफों के कारण सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में जुट गया है और सरकार पर नैतिकता और पारदर्शिता के मुद्दे पर जवाब देने के लिए मजबूर कर रहा है। इस घटनाक्रम के बाद, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। सरकार को अब अपनी छवि को बचाने और जनता का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने हाल ही में छात्र आंदोलन में जान गंवाने वाले 27 छात्रों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया था, लेकिन इन विवादों के कारण उस सकारात्मक पहल पर भी ग्रहण लग सकता है। नेपाल की राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सरकार को अब अपनी नीतियों और कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि जनता का विश्वास बहाल किया जा सके





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