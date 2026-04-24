नैनीताल: खाई में गिरने से वन कर्मचारी की मौत, आग बुझाने के दौरान गिरने की आशंका

नैनीताल के स्नोव्यू क्षेत्र में एक अस्थायी वन कर्मचारी खाई में गिरकर जान गंवा बैठे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यह घटना जंगल की आग बुझाने के दौरान हुई, जबकि वन विभाग ने इससे इनकार किया है। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।
नैनीताल में दुखद घटनाक्रम सामने आया है। शहर के ऊंचे इलाके स्नोव्यू में एक अस्थायी वन कर्मचारी की हृदयविदारक मौत हो गई। आनंद लाल, जो नैनीताल नगरपालिका रेंज के अंतर्गत स्नोव्यू में वन कर्मी के पद पर कार्यरत थे, अपनी विभागीय क्वाटर के आगे पत्ते साफ कर रहे थे तभी दुर्भाग्यवश वे खाई में गिर गए। यह घटना शुक्रवार पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे हुई। स्थानीय लोगों ने तत्काल सूचना दी और मौके पर पहुंचे। सभासद जीनू पांडे और पूर्व सभासद दीपक भोलू सहित अन्य लोगों ने आनन-फानन में आनंद लाल को बीडी पाण्डे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से वन विभाग और स्थानीय समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है। वन क्षेत्राधिकारी ललित मोहन कार्की और अन्य वन कर्मचारी भी अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिवार को सांत्वना दी। फिलहाल, शव मोर्चरी में रखा गया है और पंचनामा भरने की प्रक्रिया जारी है। आनंद लाल 53 वर्ष के थे और अविवाहित थे। उनके परिवार में पिता किशन राम हैं। इस घटना ने एक बार फिर वन कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के कारणों को लेकर अभी भी अस्पष्टता बनी हुई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि आनंद लाल की मौत जंगल की आग बुझाने के दौरान हुई, क्योंकि वे लगातार आग बुझाने के कार्यों में लगे हुए थे और थकान के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया। हालांकि, वन विभाग ने इस दावे से इनकार किया है। वन विभाग का कहना है कि आनंद लाल अपनी क्वाटर के आगे पत्ते साफ कर रहे थे, तभी वे किसी कारण से असंतुलित होकर खाई में गिर गए। विभाग का कहना है कि घटना के समय आनंद लाल जंगल की आग बुझाने के कार्य में संलग्न नहीं थे। इस विरोधाभास के कारण घटना की जांच की मांग उठ रही है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि वन कर्मचारियों को जंगल की आग बुझाने जैसे खतरनाक कार्यों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएं। हाल के दिनों में उत्तराखंड में जंगलों में आग की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे वन कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया है। उत्तराखंड में गर्मी के साथ-साथ जंगलों में आग की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले पांच दिनों में ही 41.
27 हेक्टेयर फॉरेस्ट क्षेत्र आग की चपेट में आ गया है। सोमेश्वर रेंज में भी भीषण जंगल की आग लगी है, जिससे कई गांवों में भारी नुकसान हुआ है। आग के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। वन विभाग आग को काबू करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन गर्मी और हवा के कारण आग तेजी से फैल रही है। इस स्थिति में वन कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आनंद लाल की मौत एक दुखद उदाहरण है जो वन कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों और खतरों को दर्शाता है। सरकार और वन विभाग को वन कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। साथ ही, जंगलों में आग लगने के कारणों की जांच की जानी चाहिए और आग को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। यह भी आवश्यक है कि स्थानीय समुदायों को जंगलों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए और उन्हें आग को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए
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