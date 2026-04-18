नैनीताल ले जाकर किशोर से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाने और 10 लाख की रंगदारी मांगने वाली महिला गिरफ्तार

लखनऊ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला को एक किशोर को बहला-फुसलाकर नैनीताल ले जाने, उसके साथ दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो-वीडियो बनाने और फिर ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपये मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

लखनऊ के ठाकुरगंज थाना पुलिस ने एक ऐसी शातिर महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने एक किशोर को बहला-फुसलाकर नैनीताल ले जाने, उसके साथ दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो और वीडियो बनाने और फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसके पिता से 10 लाख रुपये की उगाही करने की कोशिश की। यह मामला तब सामने आया जब पीड़ित किशोर की मां ने ठाकुरगंज थाने में अपहरण, मारपीट और पॉक्सो (बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम) की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित किशोर के परिवार ने पुलिस को बताया कि उनका 17 वर्षीय बेटा नौवीं कक्षा

का छात्र है। कैंपवेल रोड निवासी उसके दोस्त की भाभी, जिसका नाम अतीका सिद्दीकी है, ने 17 फरवरी को किशोर को मिलने के लिए बुलाया। अतीका ने बिना किसी को बताए किशोर को अपने साथ नैनीताल जाने के लिए मना लिया। जब किशोर घर नहीं लौटा तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। परिवारजन जब अतीका के घर पहुंचे तो उन्हें पूरे मामले की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने ठाकुरगंज थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई। 21 फरवरी को पुलिस की मदद से किशोर को सकुशल बरामद कर लिया गया। घर लौटने के बाद किशोर काफी गुमसुम रहने लगा। कई बार पूछने पर उसने अपने साथ हुई आपबीती बताई। उसने खुलासा किया कि अतीका ने उसे बहाने से बुलाया था और फिर उसे अपने साथ नैनीताल ले गई। रास्ते में ही उसने किशोर का मोबाइल और सिम कार्ड तोड़ दिया था। नैनीताल पहुंचकर अतीका ने उसे एक होटल में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और चोरी-छिपे उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिए। अब अतीका अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर किशोर को धमका रही है और उसके पिता से 10 लाख रुपये की मांग कर रही है। उसने धमकी दी है कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो वह ये वीडियो और फोटो वायरल कर देगी, और किशोर व उसके परिवार को झूठे मुकदमों में फंसा देगी। इस गंभीर धमकी और उत्पीड़न के बाद, 5 अप्रैल को परिवार ने ठाकुरगंज थाने में अतीका के खिलाफ विधिवत मुकदमा दर्ज कराया। परिवार का यह भी आरोप है कि अतीका हनीट्रैप के जरिए लोगों को फंसाने का काम करती है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है। इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि महिला से पूछताछ जारी है और मामले से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि अतीका ने भी किशोर और उसके परिवार के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के लिए ठाकुरगंज थाने में एक तहरीर दी थी। हालांकि, पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह मामला फर्जी पाया गया, जिससे अतीका की मंशा पर और भी सवाल उठते हैं। पुलिस अब अतीका के उन साथियों की भूमिका की भी गहन जांच कर रही है, जो इस पूरे मामले में उसके साथ शामिल हो सकते हैं। यह घटना समाज में बढ़ रही आपराधिक प्रवृत्तियों और किशोरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से किशोरों को किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आने और अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की प्रेरणा लेनी चाहिए





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महिला गिरफ्तार किशोर का यौन शोषण नैनीताल पॉक्सो रंगदारी

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