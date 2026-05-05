नैनीताल में मूसलधार बारिश और ओलावृष्टि से झील का जलस्तर तीन साल में सबसे अधिक

नैनीताल में रविवार रात से सोमवार सुबह तक हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण नैनी झील का जलस्तर 80 फीट तक पहुंच गया है, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है।

नैनीताल में रविवार रात से सोमवार सुबह तक लगातार मूसलधार बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे सरोवर नगरी में भारी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। नाले उफान पर आ गए और सड़कों पर जमा कूड़ा-कचरा झील में बह गया। पिछले 24 घंटों में हुई ओलावृष्टि और तेज बारिश के कारण नैनी झील का जलस्तर 5 इंच से अधिक बढ़कर 80 फीट तक पहुंच गया है, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है। बारिश की शुरुआत रविवार रात से ही हो गई थी, और सोमवार तड़के लगभग 3 बजे ओलावृष्टि शुरू हुई। तेज हवाओं के साथ ओले गिरने से मौसम और भी ठंडा हो गया। लगभग एक घंटे तक तेज बारिश जारी रही, जिसके बाद मध्यम बारिश का दौर शुरू हुआ जो सुबह 8 बजे तक चलता रहा। इसके बाद भी रुक-रुक कर बारिश होती रही, और सुबह 9 बजे बारिश पूरी तरह से बंद हो गई। हालांकि, आसमान में घने बादल छाए रहे, जो दोपहर तक धीरे-धीरे छंट गए और धूप निकल आई। सिंचाई विभाग के झील नियंत्रण कक्ष के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 55 मिमी बारिश दर्ज की गई है। विभाग का कहना है कि झील का जलस्तर अभी सामान्य बना हुआ है, लेकिन यह पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है। झील के सुपरवाइजर रमेश सिंह गैड़ा ने बताया कि बारिश के कारण झील के जलस्तर में सुधार हुआ है। उन्होंने पिछले चार वर्षों के जल स्तर के आंकड़े भी जारी किए, जिसके अनुसार 2026 में जलस्तर 80 फीट, 2025 में 79 फीट, 2024 में 79 फीट और 2023 में 82.

1 फीट था। इस भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, खासकर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर गया। सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात भी बाधित हुआ, और लोगों को आवागमन में कठिनाई हुई। नगर पालिका ने जलभराव को दूर करने और सड़कों को साफ करने के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है। बारिश के कारण कई पेड़ भी गिर गए, जिससे सड़कों पर आवागमन में और अधिक बाधा उत्पन्न हो गई। वन विभाग की टीम ने पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश की संभावना जताई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नैनीताल में पर्यटन भी बारिश के कारण प्रभावित हुआ है, क्योंकि कई पर्यटक अपनी यात्रा रद्द करने या स्थगित करने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्थानीय होटल और व्यवसायों को भी इसका नुकसान हुआ है। हालांकि, बारिश के बाद मौसम के साफ होने से उम्मीद है कि पर्यटन फिर से शुरू हो जाएगा। नैनी झील के जलस्तर में वृद्धि से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि इससे झील की सुंदरता और बढ़ गई है। झील में नौका विहार और अन्य जल क्रीड़ाओं का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है





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