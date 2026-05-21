Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

नॉर्वे के इतिहास में ऐतिहासिक कदम, दुनिया का सबसे बड़ा फंड खरीदा गया

History News

नॉर्वे के इतिहास में ऐतिहासिक कदम, दुनिया का सबसे बड़ा फंड खरीदा गया
NewsNorsePetroleum
📆21-05-2026 23:54:00
📰Dainik Bhaskar
118 sec. here / 20 min. at publisher
📊News: 110% · Publisher: 51%

नॉर्वे ने आज दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड को हासिल किया है। इस फंड से होने वाली अतिरिक्त कमाई एक अलग फंड में जाएगी, जिसे सरकार खर्च नहीं कर सकती। हालाकि यह फंड दुनिया के सबसे सम्पन्न देशों में से एक नॉर्वे के यहां वरदान को भी अभिशाप बना सकता है। लेखक ने वर्ष 1969 के बाद से कैसे यह फंड पहुंचा, इसके बारे में विस्तार से बताया है।

दुनिया का सबसे बड़ा फंड, 7 हजार कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदी; क्या इसीलिए गए पीएम मोदीनॉर्वे की आबादी सिर्फ 56 लाख है। दिल्ली की एक चौथाई भी नहीं। लेकिन इस छोटे से देश के पास ऐसा सरकारी फंड है, जो भारत की पूरी GDP का आधा है। 2.

1 ट्रिलियन डॉलर। अगर बांटा जाए, तो नॉर्वे के हर नागरिक को करीब ₹3.5 करोड़ मिलेंगे।लेकिन अपने देश पर खर्च करने की बजाए नॉर्वे ने इस फंड से दुनिया के 68 देशों की 7200 कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद रखी है। 18 मई को नॉर्वे पहुंचे पीएम मोदी ने भारत की क्लीन एनर्जी में इसी फंड से निवेश का न्योता दिया। आखिर नॉर्वे ने इतना बड़ा फंड कैसे बनाया, ये चलता कैसे है, भारत में कितना निवेश किया और नॉर्वे अपने नागरिकों को यह पैसा बांट क्यों नहीं देता; जानेंगे भास्कर एक्सप्लेनर में… नॉर्वे आमदनी के लिहाज से छठा और खुशहाली के मामले में 7वां सबसे सम्पन्न देश है। यहां की आबादी 56 लाख है। हर शख्स औसतन एक लाख डॉलर, यानी 96 लाख रुपए सालाना कमाता है। लेकिन 60 साल पहले तक ऐसा नहीं था। उत्तरी यूरोप में बसे नॉर्वे की जियोग्राफी काफी दुर्गम रही है- चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, गहरे समुद्री रास्ते। 1960 के दशक तक ज्यादातर आबादी कमाई के लिए मछली पकड़ती, लकड़ी काटती या जहाजों पर काम करती। तब न कोई बड़ा उद्योग था और न कोई कार या टेक कंपनी। नौकरी के लिए युवा दूसरे देश चले जाते। नॉर्वे के अर्थशास्त्री को लग रहा था कि उनके पास संसाधन ही नहीं हैं। किसी चमत्कार के दम पर ही विकासशील देश बना जा सकता है। तब एक चमत्कार हुआ। 1959 में नॉर्वे के पड़ोसी देश नीदरलैंड्स को तटीय इलाके 'ग्रोनिंगन' में नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा भंडार मिला। पूरे यूरोप में तेल और गैस की खोज की होड़ मच गई। नॉर्वे के भूवैज्ञानिकों ने भी समुद्र में खोज शुरू करने का मन बनाया। इस बीच 1962 में अमेरिकी कंपनी फिलिप्स पेट्रोलियम ने नॉर्वे सरकार को एक ऑफर दिया- ‘हमें उत्तरी समुद्र में तेल खोजने का इजाजत दीजिए। बदले में हर महीने 1.6 लाख डॉलर देंगे।’ 1965 में नॉर्वे सरकार ने फिलिप्स पेट्रोलियम, शेल और एस्सो जैसी बड़ी तेल कंपनियों को 22 लाइसेंस जारी किए। इन कंपनियों को समुद्र में ड्रिल करने, तेल-गैस खोजने और निकालने का अधिकार था। अगस्त 1965 में विदेश मंत्रालय के अधिकारी जेन्स एवेन्सन और उद्योग मंत्री कार्ल ट्रास्सी ने लाइसेंस जारी कर ऐलान किया कि गर्मियों से समुद्र में तेल की खोज शुरू हो सकती है। 1966 की गर्मियों में पहला तेल कुआं खोदा गया, लेकिन वह सूखा निकला। अगले साल बाल्डर के इलाके में तेल मिला, लेकिन सरकार और कंपनियों को लगा यहां से तेल काफी चुनौती भरा और खर्चीला है। कुल 36 कुएं खोदे गए, लेकिन किसी में भी तेल नहीं मिला। कंपनियों ने अपना डेरा समेटने का फैसला किया। लेकिन फिलिप्स पेट्रोलियम को अभी एक और कुंआ खोदना बाकी था। 23 दिसंबर 1969, यानी क्रिसमस से 2 दिन पहले। फिलिप्स पेट्रोलियम के आखिरी कुएं से अचानक काला, गाढ़ा और चिपचिपा तरल फूट पड़ा। इंजीनियर समझ गए थे कि उन्हें कामयाबी हाथ लग गई

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Bhaskar /  🏆 19. in İN

News Norse Petroleum Oil Natural Gas Exploration Production Economy Financial System North Sea Oil Fund Surplus IMF Budgetary Credit System Geography Infrastructure

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

पांच दशक से एटीएम का इस्तेमाल, जानें शुरुआत से अब तक क्या-क्या आए बदलावपांच दशक से एटीएम का इस्तेमाल, जानें शुरुआत से अब तक क्या-क्या आए बदलावहालांकि तथ्य तो यह भी कहते हैं कि आधुनिक एटीएम का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका में साल 1969 में शुरू हुआ था। लेकिन साल 1967 में
Read more »

रामविलास पासवानः कभी कहलाए मौसम वैज्ञानिक, कभी सूट-बूट वाले दलित नेता - BBC News हिंदीरामविलास पासवानः कभी कहलाए मौसम वैज्ञानिक, कभी सूट-बूट वाले दलित नेता - BBC News हिंदीरामविलास पासवान विधायक तो 1969 में ही बन गए थे, लेकिन 1977 में पहली बार उनका नाम पूरे देश में सुनाई दिया जब उन्होंने जीत के अंतर का रिकॉर्ड बनाया.
Read more »

कृषि कानून विवादः किसान आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरे BKU के राकेश टिकैतकृषि कानून विवादः किसान आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरे BKU के राकेश टिकैतउत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव में 4 जून 1969 को जन्मे राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, लेकिन संगठन से जुड़े तमाम अहम फैसले वही करते हैं।
Read more »

जब पिता ने मिथुन चक्रवर्ती को घर से दिया था निकाल, जानिये क्या थी वजहजब पिता ने मिथुन चक्रवर्ती को घर से दिया था निकाल, जानिये क्या थी वजहसाल 1969 में नक्सल आंदोलन से जुड़ाव की वजह से उनके पिता ने उन्हें घर छोड़ने को कह दिया। इसके बाद मिथुन पुणे चले गए और यहां FTII में दाखिला ले लिया।
Read more »

Shatrughan Sinha Birthday: शत्रुघ्न सिन्हा की इस आदत से परेशान थे शशि कपूर, गुस्से में लगाई थी बेल्ट से पिटाईShatrughan Sinha Birthday: शत्रुघ्न सिन्हा की इस आदत से परेशान थे शशि कपूर, गुस्से में लगाई थी बेल्ट से पिटाईShatrughan Sinha Birthday: शत्रुघ्न सिन्हा की इस आदत से परेशान थे शशि कपूर, गुस्से में लगाई थी बेल्ट से पिटाई ShatruganSinha SrBachchan shashikapoor
Read more »

M Murali Passes Away: മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മാവേലിക്കര മുൻ എം.എൽ.എയുമായ എം. മുരളി അന്തരിച്ചുM Murali Passes Away: മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മാവേലിക്കര മുൻ എം.എൽ.എയുമായ എം. മുരളി അന്തരിച്ചു1969-ൽ കെ.എസ്.യു-വിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പൊതു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്.
Read more »



Render Time: 2026-05-22 02:55:06