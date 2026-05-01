नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 जून से उड़ान भरेगा, इंडिगो एयरलाइंस करेगी पहली उड़ान

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 जून से यात्री और कार्गो सेवाओं के लिए खुल जाएगा। इंडिगो एयरलाइंस इस एयरपोर्ट से पहली उड़ान संचालित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मार्च को इसका उद्घाटन किया था।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई यात्रा का सपना अब साकार होने वाला है। 15 जून से यह एयरपोर्ट यात्रियों के लिए खुल जाएगा, जिससे दिल्ली एनसीआर और पूरे उत्तर भारत के लोगों को एक नया और सुविधाजनक हवाई यात्रा विकल्प मिलेगा। इस एयरपोर्ट से न केवल यात्री सेवाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि कार्गो सेवा एं भी शुरू की जाएंगी, जो व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडिगो एयरलाइंस जल्द ही पहली उड़ान के गंतव्य और समय की घोषणा करेंगे, जिससे यात्री अपनी यात्रा की योजना बना सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इस उद्घाटन के बाद, लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही यहां से घरेलू और कार्गो उड़ान ें शुरू हो जाएंगी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो से एयरपोर्ट सुरक्षा कार्यक्रम (एएसपी) की मंजूरी मिलने के बाद, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 15 जून से उड़ान ें शुरू करने का निर्णय लिया है। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि वाणिज्यिक सेवाओं की शुरुआत से पहले, एयरपोर्ट के सुरक्षा ढांचे, प्रणालियों और संचालन प्रक्रियाओं को नियामक आवश्यकताओं के अनुसार पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। इंडिगो एयरलाइंस इस एयरपोर्ट से पहली उड़ान संचालित करेगी, और इसके बाद अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी अन्य एयरलाइंस भी यहां से उड़ान ें शुरू करेंगी। यात्रियों को विभिन्न शहरों के लिए उड़ान ों की समय सारणी, गंतव्यों और यात्री सेवाओं के बारे में जल्द ही जानकारी दी जाएगी। यह एयरपोर्ट आधुनिक टर्मिनल, बेहतर बुनियादी ढांचे, कुशल संचालन और मजबूत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नोएडा एयरपोर्ट का संचालन क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्यटन, व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह एयरपोर्ट न केवल उत्तर भारत के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण हवाई केंद्र बनने की क्षमता रखता है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, नोएडा एयरपोर्ट तक टोल-फ्री एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है, जिसमें JP इन्फ्राटेक टोल वसूली पर अड़ा हुआ है। एयरपोर्ट के सुरक्षा प्रोग्राम को मंजूरी मिल चुकी है और इसी हफ्ते टिकट की दरों का निर्धारण किया जाएगा। मई के अंत तक उड़ान ें शुरू होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे से नोएडा एयरपोर्ट तक की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सर्विस रोड के दोनों ओर W-मेटल क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। यह एयरपोर्ट आधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बनाया गया है, जो यात्रियों को एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करेगा। नोएडा एयरपोर्ट , उत्तर भारत के हवाई यात्रा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह एयरपोर्ट न केवल यात्रियों के लिए, बल्कि व्यापारियों और निवेशकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई यात्रा का सपना अब साकार होने वाला है। 15 जून से यह एयरपोर्ट यात्रियों के लिए खुल जाएगा, जिससे दिल्ली एनसीआर और पूरे उत्तर भारत के लोगों को एक नया और सुविधाजनक हवाई यात्रा विकल्प मिलेगा। इस एयरपोर्ट से न केवल यात्री सेवाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि कार्गो सेवाएं भी शुरू की जाएंगी, जो व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडिगो एयरलाइंस जल्द ही पहली उड़ान के गंतव्य और समय की घोषणा करेंगे, जिससे यात्री अपनी यात्रा की योजना बना सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इस उद्घाटन के बाद, लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही यहां से घरेलू और कार्गो उड़ानें शुरू हो जाएंगी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो से एयरपोर्ट सुरक्षा कार्यक्रम (एएसपी) की मंजूरी मिलने के बाद, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 15 जून से उड़ानें शुरू करने का निर्णय लिया है। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि वाणिज्यिक सेवाओं की शुरुआत से पहले, एयरपोर्ट के सुरक्षा ढांचे, प्रणालियों और संचालन प्रक्रियाओं को नियामक आवश्यकताओं के अनुसार पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। इंडिगो एयरलाइंस इस एयरपोर्ट से पहली उड़ान संचालित करेगी, और इसके बाद अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी अन्य एयरलाइंस भी यहां से उड़ानें शुरू करेंगी। यात्रियों को विभिन्न शहरों के लिए उड़ानों की समय सारणी, गंतव्यों और यात्री सेवाओं के बारे में जल्द ही जानकारी दी जाएगी। यह एयरपोर्ट आधुनिक टर्मिनल, बेहतर बुनियादी ढांचे, कुशल संचालन और मजबूत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नोएडा एयरपोर्ट का संचालन क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्यटन, व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह एयरपोर्ट न केवल उत्तर भारत के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण हवाई केंद्र बनने की क्षमता रखता है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, नोएडा एयरपोर्ट तक टोल-फ्री एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है, जिसमें JP इन्फ्राटेक टोल वसूली पर अड़ा हुआ है। एयरपोर्ट के सुरक्षा प्रोग्राम को मंजूरी मिल चुकी है और इसी हफ्ते टिकट की दरों का निर्धारण किया जाएगा। मई के अंत तक उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे से नोएडा एयरपोर्ट तक की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सर्विस रोड के दोनों ओर W-मेटल क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। यह एयरपोर्ट आधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बनाया गया है, जो यात्रियों को एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करेगा। नोएडा एयरपोर्ट, उत्तर भारत के हवाई यात्रा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह एयरपोर्ट न केवल यात्रियों के लिए, बल्कि व्यापारियों और निवेशकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा





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