नोएडा जेवर एयरपोर्ट से 15 जून से कमर्शियल उड़ानें शुरू, इंडिगो की पहली फ्लाइट लखनऊ से

उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से 15 जून से कमर्शियल उड्डयन सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इंडिगो एयरलाइन्स की पहली फ्लाइट लखनऊ से नोएडा जाएगी। एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज की वार्षिक क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की है और चार चरणों के पूरे होने पर यह दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल हो जाएगा।

बस कुछ घंटे और इंतजार खत्म...

नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से शुरू होने जा रही उड़ान का आżsा टाइमिंग स्पष्ट हो गया है। उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से 15 जून से कमर्शियल उड्डयन सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इंडिगो एयरलाइन्स की पहली फ्लाइट लखनऊ से नोएडा जाएगी, जिससे एयरपोर्ट औपचारिक रूप से यात्रियों के लिए खुल जाएगा। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से पश्चिमी यूपी और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि नए एयरपोर्ट से सबसे पहले डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी 'इंडिगो' अपनी सेवाएं शुरू करेगी। इंडिगो की पहली फ्लाइट 15 जून को सुबह 7:05 बजे लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होगी और सुबह 8:05 बजे नोएडा एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद एयरपोर्ट से पहली नियमित कमर्शियल उड़ान बेंगलुरु के लिए संचालित की जाएगी। यह एयरपोर्ट गौतमबुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में स्थित है और सरकार के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है। एयरपोर्ट के निर्माण से उत्तर प्रदेश की स्थिति देश के प्रमुख एविएशन, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी हब के रूप में और मजबूत होगी। फर्स्ट फेज का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसकी वार्षिक पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की है। इस प्रोजेक्ट को चार चरणों में पूरा किया जाना है। हर चरण के पूरा होने पर एयरपोर्ट की वार्षिक क्षमता क्रमशः 2031 तक 3 करोड़, 2036 तक 5 करोड़ और 2040 तक 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंच जाएगी। सभी चार चरण पूरे होने पर नोएडा एयरपोर्ट में पांच रनवे होंगे और इसकी कुल वार्षिक पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 22.5 करोड़ यात्रियों तक पहुंच जाएगी, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल हो जाएगा। इंडिगो एयरलाइन्स चरणबद्ध तरीके से इस एयरपोर्ट को लखनऊ, हैदराबाद, अमृतसर, चंडीगढ़, जयपुर, श्रीनगर और पंतनगर सहित 16 से अधिक शहरों से जोड़ने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब एक लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, हॉस्पिटैलिटी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा। नोएडा एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का उद्घाटन इसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एयरपोर्ट को 6 मार्च 2026 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से एयरोड्रोम लाइसेंस प्राप्त हुआ था। लगभग 1,334 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस प्रोजेक्ट का कार्याक्रम पूरे होने पर यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करेगा





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

नोएडा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट कमर्शियल उड़ानें इंडिगो फ्लाइट उत्तर प्रदेश सरकार एयरपोर्ट निर्माण पश्चिमी यूपी कनेक्टिविटी

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

बालोद में आंधी-तूफान में 131 फीट ऊंचा BSNL टॉवर गिरा: बाल-बाल बचे ग्रामीण, 50 से अधिक पेड़ उखड़े, 15 गांवों में ब्लैकआउट की स्थितिBalod storm damage: 131ft BSNL tower falls, 50+ trees uprooted, 15 villages face blackout. Follow latest updates.

Read more »

Breaking: कटिहार में भीषण सड़क हादसा- नवादा से आ रही बस पलटी, 25 मजदूर घायल, 15 की हालत गंभीरKatihar Bus Accident: ​नवादा से घर लौट रहे मजदूरों की बस कटिहार में पलट गई। इसमें 25 लोग घायल हुए। इनमें से 15 की हालत गंभीर बनी हुई है।

Read more »

यूपी: ऊर्जा मंत्री के आरोपों के बाद सीएम योगी बिजली विभाग के साथ करेंगे बैठक, दरों पर भी हो सकता है फैसलाUP Electricity Department: यूपी का बिजली विभाग इन दिनों चर्चाओं में है। ऊर्जा मंत्री के आरोपों के बाद सीएम योगी 15 जून को विभाग की बैठक करने जा रहे हैं।

Read more »

Rajasthan : झुंझुनूं के इस्लामपुर गांव का नाम होगा श्रीरामपुर!, प्रस्ताव से लोग बेचैन, 15 जून को करेंगे पैदल मार्च | Jhunjhunu Islampur Gaon Renamed Shrirampur People Uneasy Proposal 15 June Padal MarchJhunjhunu News : झुंझुनूं जिले की ग्राम पंचायत इस्लामपुर का नाम बदलकर 'श्रीरामपुर' करने के प्रस्ताव ने यहां के लोगों को बेचैन कर दिया है। विरोध में 15 जून को पैदल मार्च करेंगे।

Read more »

Lagaan: 'लगान' की स्क्रीनिंग में पहुंचे सेलेब्स, आमिर खान ने फिल्म के निर्देशक को लगाया गले; देखें तस्वीरेंनिर्देशक आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'लगान' की रिलीज को 15 जून को 25 साल हो जाएंगे।

Read more »

एमबीबीएस छात्रा सेजल पवार को 15 दिन की फोर्स लीव पर भेजा गयाएमबीबीएस छात्रा सेजल पवार को 15 दिन की फोर्स लीव पर भेजा गया

Read more »