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नोएडा जेवर एयरपोर्ट से 15 जून से कमर्शियल उड़ानें शुरू, इंडिगो की पहली फ्लाइट लखनऊ से

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नोएडा जेवर एयरपोर्ट से 15 जून से कमर्शियल उड़ानें शुरू, इंडिगो की पहली फ्लाइट लखनऊ से
नोएडा एयरपोर्टजेवर एयरपोर्टकमर्शियल उड़ानें
📆14-06-2026 03:10:00
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उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से 15 जून से कमर्शियल उड्डयन सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इंडिगो एयरलाइन्स की पहली फ्लाइट लखनऊ से नोएडा जाएगी। एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज की वार्षिक क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की है और चार चरणों के पूरे होने पर यह दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल हो जाएगा।

बस कुछ घंटे और इंतजार खत्म...

नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से शुरू होने जा रही उड़ान का आżsा टाइमिंग स्पष्ट हो गया है। उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से 15 जून से कमर्शियल उड्डयन सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इंडिगो एयरलाइन्स की पहली फ्लाइट लखनऊ से नोएडा जाएगी, जिससे एयरपोर्ट औपचारिक रूप से यात्रियों के लिए खुल जाएगा। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से पश्चिमी यूपी और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि नए एयरपोर्ट से सबसे पहले डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी 'इंडिगो' अपनी सेवाएं शुरू करेगी। इंडिगो की पहली फ्लाइट 15 जून को सुबह 7:05 बजे लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होगी और सुबह 8:05 बजे नोएडा एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद एयरपोर्ट से पहली नियमित कमर्शियल उड़ान बेंगलुरु के लिए संचालित की जाएगी। यह एयरपोर्ट गौतमबुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में स्थित है और सरकार के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है। एयरपोर्ट के निर्माण से उत्तर प्रदेश की स्थिति देश के प्रमुख एविएशन, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी हब के रूप में और मजबूत होगी। फर्स्ट फेज का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसकी वार्षिक पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की है। इस प्रोजेक्ट को चार चरणों में पूरा किया जाना है। हर चरण के पूरा होने पर एयरपोर्ट की वार्षिक क्षमता क्रमशः 2031 तक 3 करोड़, 2036 तक 5 करोड़ और 2040 तक 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंच जाएगी। सभी चार चरण पूरे होने पर नोएडा एयरपोर्ट में पांच रनवे होंगे और इसकी कुल वार्षिक पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 22.5 करोड़ यात्रियों तक पहुंच जाएगी, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल हो जाएगा। इंडिगो एयरलाइन्स चरणबद्ध तरीके से इस एयरपोर्ट को लखनऊ, हैदराबाद, अमृतसर, चंडीगढ़, जयपुर, श्रीनगर और पंतनगर सहित 16 से अधिक शहरों से जोड़ने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब एक लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, हॉस्पिटैलिटी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा। नोएडा एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का उद्घाटन इसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एयरपोर्ट को 6 मार्च 2026 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से एयरोड्रोम लाइसेंस प्राप्त हुआ था। लगभग 1,334 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस प्रोजेक्ट का कार्याक्रम पूरे होने पर यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करेगा

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