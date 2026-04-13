नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर मजदूरों का हिंसक प्रदर्शन, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

उत्तर प्रदेश के नोएडा में मजदूरों का वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया है। हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के फैसले के बाद नोएडा के मजदूर भी सड़क पर उतर आए हैं। कई फैक्ट्रियों में काम ठप हो गया है और पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े।

उत्तर प्रदेश के नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर मजदूर ों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। एक हफ्ते से शांतिपूर्ण चल रहा श्रमिकों का आंदोलन रविवार तक तो ठीक था, लेकिन अब इसने हिंसक रूप ले लिया है। सोमवार को नोएडा के कपड़ा व्यापारियों के कर्मचारी सड़क पर उतर आए, जिन्हें शांत कराने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को जो हुआ, उसने प्रशासन से लेकर फैक्ट्री मालिकों तक की नींद उड़ा दी है। नोएडा

फेज-2 स्थित होजरी कॉम्प्लेक्स में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर मजदूरों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। सोमवार को सुबह जैसे ही फैक्ट्रियों में काम शुरू होने का समय हुआ, मजदूरों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर काम का बहिष्कार कर दिया। नोएडा में मजदूरों के उग्र प्रदर्शन और हंगामे के पीछे हरियाणा सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। हरियाणा सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया, जो अब नोएडा में मजदूरों के आंदोलन की चिंगारी बन गया है। अब नोएडा में अलग-अलग फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हान ने बताया कि नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन हरियाणा सरकार के द्वारा मजदूरों के वेतन बढ़ाने के फैसले के कारण है। इसी फैसले के बाद नोएडा के होजरी कॉम्प्लेक्स में मजदूरों ने भी अपनी वेतन वृद्धि की मांग शुरू कर दी, जो अब पूरी तरह से हिंसक हो गई है। यह सिर्फ एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर कंपनी में मजदूर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरने-प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे काम पूरी तरह से ठप हो गया है। नोएडा के सेक्टर 83 (फेज-2) स्थित रिचा ग्लोबल कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी रमेश कुमार ने बताया कि हमारी मांग सिर्फ वेतन बढ़ाने की है। रिचा ग्लोबल कंपनी हरियाणा में अपने कर्मचारियों और मजदूरों को ज्यादा सैलरी देती है और नोएडा में कम, जबकि काम एक ही है। इसी बात को लेकर जब मजदूरों ने कंपनी के जीएम से लेकर एचआर तक से बात की, तो उन्होंने हरियाणा के समान वेतन देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हरियाणा सरकार ने देशभर में मजदूरों की न्यूनतम मासिक वेतन वृद्धि समेत अन्य सुविधाओं और 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही बहस के बीच, हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने मजदूरों के मासिक वेतन बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसे 11 अप्रैल से लागू करने की अधिसूचना जारी की गई थी। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 35 प्रतिशत की वृद्धि लागू की है। आदेश के साथ हाई स्किल्ड श्रमिकों के मासिक वेतन में 5,036 रुपये मासिक की वृद्धि हुई है। इसके अलावा अकुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन भी बढ़ाया गया है। हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार, अब अकुशल श्रमिकों के मासिक वेतन में 3,945 रुपये की वृद्धि की गई है। अकुशल श्रमिकों का अब तक वेतन 11,275 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 15,220 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह अर्ध कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 3,945 रुपये बढ़ाकर 12,430 रुपये मासिक से 16,780 रुपये किया गया है। कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 4,796 रुपये बढ़ाया गया है। कुशल श्रमिकों को अब तक 13,704 रुपये मिलते थे, जो अब बढ़कर करीब 18,500 रुपये मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने हाई स्किल्ड श्रमिकों के मासिक वेतन में 5,036 रुपये की वृद्धि की है। हाई स्किल्ड श्रमिकों का मासिक वेतन 14,389 से बढ़ाकर 19,425 रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मजदूरों के न्यूनतम मासिक वेतन में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो अगली सैलरी में बढ़कर मिलेगा। अब इसी फैसले के आधार पर नोएडा के मजदूर भी अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर वे सड़क पर उतर आए हैं। नोएडा के फेस-2 औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। सोमवार को यह आंदोलन अचानक हिंसक हो गया, जब अलग-अलग कंपनियों के बाहर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने गुस्से में आकर हंगामा शुरू कर दिया। विशेष रूप से मदरसन कंपनी के बाहर स्थिति बेकाबू हो गई, जहां प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, कई वाहनों में आग लगा दी और पूरे इलाके में यातायात पूरी तरह बाधित कर दिया। इस पूरे विवाद की जड़ रिचा ग्लोबल नाम की कंपनी को माना जा रहा है। रिचा ग्लोबल की एक यूनिट हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है, जहां पिछले कई दिनों से श्रमिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर हरियाणा सरकार के वेतन बढ़ोतरी के फैसले के बाद कंपनी प्रबंधन ने 35 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि को मंजूरी दी, जिसके तहत टेक्निकल स्टाफ की सैलरी 20,000 और नॉन-टेक्निकल स्टाफ की सैलरी 15,000 कर दी गई। इसी फैसले के बाद ही नोएडा फेस-2 में स्थित रिचा ग्लोबल की चार अन्य फैक्ट्रियों में कार्यरत सैकड़ों श्रमिकों ने भी समान वेतन वृद्धि की मांग शुरू कर दी। उनका कहना है कि जब कंपनी ने फरीदाबाद यूनिट में वेतन बढ़ाया है, तो नोएडा के कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? श्रमिकों की मांग है कि यहां भी सभी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 20,000 की जाए। धीरे-धीरे यह विवाद केवल रिचा ग्लोबल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास की अन्य एक्सपोर्टर कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों में भी फैल गया





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