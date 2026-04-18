नोएडा के सोरखा गांव में कबाड़ गोदाम में भीषण आग, लाखों के नुकसान का अनुमान

नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सोरखा गांव में शनिवार शाम को कबाड़ के एक बड़े गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग ने आसपास के दो अन्य गोदामों को भी अपनी चपेट में ले लिया। अग्निशमन विभाग की तीन गाड़ियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है।

नोएडा के सोरखा गांव में शनिवार शाम को कबाड़ के एक बड़े गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। पुस्ता रोड के पास स्थित इस गोदाम में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसने आसपास के दो अन्य गोदामों में रखे कबाड़ को भी अपनी चपेट में ले लिया। कबाड़ में प्लास्टिक, तेल और अन्य ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैली और देखते ही देखते काले धुएं का एक विशाल गुबार उठने लगा, जो कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। इस घटना से क्षेत्र में अफरातफरी मच गई।

स्थानीय लोगों ने आग की लपटें और धुआं देखकर तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया और आग बुझाने का प्रयास करने लगे, साथ ही अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही फेज दो फायर स्टेशन से मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे के नेतृत्व में तीन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। अग्निशमन विभाग ने बड़ी सावधानी से आग को बुझाया और आसपास बनी झुग्गियों को भी सुरक्षित बचा लिया, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सका।

आग लगने के कारणों की शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है, हालांकि अन्य पहलुओं पर भी जांच जारी है। आग बुझने के बाद भी कबाड़ से धुआं निकलता रहा, जिसके कारण अग्निशमन टीम को देर शाम तक कूलिंग का काम करना पड़ा। इस धुएं के कारण आसपास की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और क्षेत्र की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

गोदाम प्रबंधन आग से हुए भारी नुकसान का आकलन करने में जुटा है। गनीमत यह रही कि आग की इस घटना में किसी के हताहत होने या फंसे होने की कोई खबर नहीं है, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई।





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