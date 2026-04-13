नोएडा हिंसा के बाद योगी सरकार सख्त, मजदूर-उद्योग विवाद सुलझाने के लिए हाई लेवल कमेटी गठित

नोएडा में मजदूर प्रदर्शन के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों और उद्योगों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति का लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। यह समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

नोएडा में हाल ही में हुए हिंसक मजदूर प्रदर्शन के बाद, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मजदूर ों और उद्योग जगत के बीच उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसका मुख्य उद्देश्य मजदूर ों के हितों की रक्षा करना, औद्योगिक क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। यह कदम नोएडा में वेतन वृद्धि और न्यूनतम मजदूर ी की मांग को लेकर फैक्टरी कर्मियों द्वारा किए गए हिंसक प्रदर्शन के बाद उठाया गया है। यह समिति जनपद गौतम बुद्ध नगर में पहुंच चुकी है और प्राथमिकता के आधार पर संबंधित मामलों की जांच कर जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

इस उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व औद्योगिक विकास आयुक्त कर रहे हैं। समिति में अपर मुख्य सचिव (एमएसएमई) और प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति में श्रमिक संगठनों के पांच प्रतिनिधि और उद्योग संगठनों के तीन प्रतिनिधियों को शामिल करके सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सरकार का मानना है कि यह समिति बातचीत और आपसी सहमति के माध्यम से विवादों को हल करेगी, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और औद्योगिक माहौल स्थिर बना रहे। नोएडा-ग्रेटर नोएडा की गारमेंट फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी हरियाणा में लागू नवीनतम मजदूरी दरों (15,220 रुपये - 18,500+ रुपये) के अनुसार वेतन की मांग कर रहे हैं, ताकि बढ़ती महंगाई के दौर में वे अपना जीवन यापन कर सकें।

वेतन में अनियमितता, एक ही काम के लिए अलग-अलग वेतन दिया जाना, इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण है। उदाहरण के लिए, एक ही काम के लिए कुछ कर्मचारियों को 15,000 रुपये, कुछ को 16,000 रुपये और अन्य को अलग-अलग वेतन दिया जाता है। श्रमिकों का यह भी कहना है कि उन्हें बिना किसी उचित कारण के नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए। अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए ₹16,780 प्रति माह का वेतन प्रस्तावित है।

यह कदम सरकार की श्रमिकों और उद्योगों के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में इस तरह की हिंसक घटनाओं को रोका जाए, औद्योगिक शांति बनी रहे और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा की जा सके। यह समिति केवल विवादों का समाधान ही नहीं करेगी, बल्कि भविष्य में इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि संवाद और आपसी सहमति ही इन समस्याओं का स्थायी समाधान है। यह दिखाता है कि सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा के प्रति गंभीर है और उद्योगों को भी एक अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल न केवल नोएडा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगी। सरकार का यह कदम औद्योगिक विकास और श्रमिकों के कल्याण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार डाटा संग्रह उपकरणों, जैसे कि कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करती है ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सके और लक्षित विज्ञापन पेश कर सके। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी गोपनीयता नीति के अंतर्गत यह सब सुनिश्चित किया जाता है।





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