नोएडा में गर्मी का दहशत, 40 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान, दोपहर बाद बारिश और आंधी का अलर्ट

नोएडा में आज गर्मी का दहशत है, तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। दोपहर बाद बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। श्रीगंगानगर, उत्तराखंड और रायगढ़ में मौसम में बदलाव देखे गए हैं। मौसम विशेषज्ञों ने सावधान रहने की सलाह दी है।

नोएडा के सेक्टर-6 में स्थित नोएडा प्राधिकरण की सड़क के पास का यह चित्र एक प्राकृतिक दृश्य को दर्शाता है। नोएडा में आज सुबह से ही धूप खिली हुई है, और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वर्तमान में तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वातावरण में नमी की मात्रा 70 प्रतिशत है और हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे लोगों को गर्मी का अहसास हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दोपहर के बाद मौसम में बदलाव हो सकता है, जिससे गरज, आंधी और बारिश हो सकती है। शनिवार और रविवार को मौसम साफ रहेगा और तापमान बढ़ेगा, जिससे गर्मी का अहसास और अधिक होगा। इन दोनों दिनों के लिए कोई भी वार्निंग जारी नहीं है। हालांकि, 5 से 7 मई तक बारिश और आंधी के आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक, एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसका असर इस क्षेत्र में देखा जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ रही है और भारी हवाओं के साथ मिलकर एक बादल का निर्माण कर रही है, जिससे बिजली गिरना, ओला और बारिश हो रही है। नोएडा में धूप के साथ मौसम सुहावना है। श्रीगंगानगर में आज आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तराखंड में बारिश की संभावना है और पिथौरागढ़ में दूसरे दिन बर्फबारी हुई है। रायगढ़ में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस मौसम में परिवर्तन के कारण लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों ने कहा है कि इस समय गर्मी का असर अधिक होगा, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव होने की संभावना है। लोगों को आंधी और बारिश के दौरान सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। मौसम में इस तरह के परिवर्तन के कारण कृषि और अन्य गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। नोएडा के निवासियों को सावधान रहने और मौसम की ताज़ा जानकारी लेने की सलाह दी गई है.

नोएडा के सेक्टर-6 में स्थित नोएडा प्राधिकरण की सड़क के पास का यह चित्र एक प्राकृतिक दृश्य को दर्शाता है। नोएडा में आज सुबह से ही धूप खिली हुई है, और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वर्तमान में तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वातावरण में नमी की मात्रा 70 प्रतिशत है और हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे लोगों को गर्मी का अहसास हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दोपहर के बाद मौसम में बदलाव हो सकता है, जिससे गरज, आंधी और बारिश हो सकती है। शनिवार और रविवार को मौसम साफ रहेगा और तापमान बढ़ेगा, जिससे गर्मी का अहसास और अधिक होगा। इन दोनों दिनों के लिए कोई भी वार्निंग जारी नहीं है। हालांकि, 5 से 7 मई तक बारिश और आंधी के आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक, एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसका असर इस क्षेत्र में देखा जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ रही है और भारी हवाओं के साथ मिलकर एक बादल का निर्माण कर रही है, जिससे बिजली गिरना, ओला और बारिश हो रही है। नोएडा में धूप के साथ मौसम सुहावना है। श्रीगंगानगर में आज आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तराखंड में बारिश की संभावना है और पिथौरागढ़ में दूसरे दिन बर्फबारी हुई है। रायगढ़ में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस मौसम में परिवर्तन के कारण लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों ने कहा है कि इस समय गर्मी का असर अधिक होगा, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव होने की संभावना है। लोगों को आंधी और बारिश के दौरान सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। मौसम में इस तरह के परिवर्तन के कारण कृषि और अन्य गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। नोएडा के निवासियों को सावधान रहने और मौसम की ताज़ा जानकारी लेने की सलाह दी गई है





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