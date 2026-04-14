नोएडा में फिर भड़का श्रमिकों का गुस्सा: वेतन विवाद में 13 साल बाद फिर हिंसा

नोएडा में वेतन को लेकर श्रमिकों के प्रदर्शन ने फिर से हिंसक रूप ले लिया, जिसके कारण शहर में तनाव की स्थिति बन गई। 13 साल पहले हुई घटना की पुनरावृत्ति देखी जा रही है, जिसमें श्रमिकों की मांगें वही हैं और शासन-प्रशासन पर वादे पूरे न करने का आरोप है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रही है।

फिर से 13 साल बाद, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर नोएडा एक बार फिर वेतन की लड़ाई में जल उठा। श्रमिक ों का दर्द बढ़ा और शहर का माहौल कलंकित हो गया। आज से 13 साल पहले भी नोएडा में श्रमिक ों का हिंसक आंदोलन हुआ था। 13 साल बाद भी श्रमिक ों की मांगें वही हैं और हंगामा भी उतना ही बड़ा हुआ। कोई बदलाव नहीं हुआ। श्रमिक ों का कहना है कि हर बार शासन और प्रशासन आश्वासन देते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई पूरी नहीं होती।

पहले भी मदरसन से हुई थी शुरुआत: वर्ष 2013 फरवरी में भी मजदूरों और ट्रेड यूनियनों की हड़ताल हुई थी। इसके बाद फेज टू इलाके से ही हड़ताल और प्रदर्शन हिंसक हो गया था। उस दौरान भी शहर के सभी औद्योगिक सेक्टरों में ऐसा ही बवाल हुआ था और इसमें पांच सौ से अधिक कंपनियों में तोड़फोड़ हुई थी। 50 से अधिक गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था। उस समय भी इस घटना की शुरुआत फेज टू स्थित मदरसन कंपनी से हुई थी। इसके बाद पूरे शहर में अफवाहों के बीच स्थिति बेकाबू हो गई थी। कई सौ करोड़ का नुकसान हुआ था। एनईए के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने बताया कि वर्ष 2013 में भी उद्योग और उद्यमियों को इसी तरह की परेशानी झेलनी पड़ी थी। उस वक्त भी कई सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इस घटना के बाद शासन की तरफ से एक टीम भेजी गई थी और हिंसा का आकलन किया गया था। इस दौरान श्रमिकों के लिए भी कई घोषणाएं की गई थीं, लेकिन उनका अब तक कुछ नहीं हुआ। अब एक बार फिर वेतन बढ़ाने को लेकर श्रमिकों ने हंगामा और हिंसा का सहारा लिया।

200 से अधिक हिरासत में: अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि इस उपद्रव को लेकर पुलिस सतर्क है। इस मामले में अब तक 60 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। सोमवार को 60 से 70 स्थानों पर प्रदर्शन हुआ था। पुलिस ने काफी संयम से काम लिया है। प्रदर्शनकारियों को समझाया गया है कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न लें। उनकी मांगों को पूरा करने के लिए शासन और प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगें हैं: कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाए, ओवरटाइम पर दो गुना भुगतान किया जाए, हर महीने 10 तारीख तक वेतन मिले और इसकी पर्ची भी दी जाए, सप्ताह में एक दिन अवकाश हो, साप्ताहिक अवकाश पर काम कराने के एवज में दो गुना भुगतान हो, और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन किया जाए।

पुलिस मुख्यालय से नोएडा पर नजर रखी जा रही है। सोमवार को नोएडा में हुए हिंसक प्रदर्शन के बीच, लखनऊ से निगरानी की जाने लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस घटना को लेकर पल-पल की जानकारी लेते रहे। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश पुलिस कंट्रोल रूम से नोएडा की हिंसा पर निगरानी रखते रहे। इस दौरान अतिरिक्त सतर्कता के निर्देश दिए गए।

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि सोमवार को शहर में 83 स्थानों पर 42 हजार श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इनमें दो स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन हुआ। अन्य स्थानों पर श्रमिकों को समझा-बुझाकर हटाया गया। इस दौरान गैर जनपद से कुछ लोग समूहों में आए और सीमावर्ती क्षेत्रों में माहौल खराब करने का प्रयास किया। इनकी पहचान की जा रही है। सीपी ने श्रमिकों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि उनकी कई मांगें पूरी कर ली गई हैं। शासन की तरफ से उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।





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