नोएडा में 10 जून से ई-सिटी बसों का ट्रायल रन शुरू, एयरपोर्ट तक बस सेवा

नोएडा में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, 10 जून से ई-सिटी बसों का ट्रायल रन शुरू होगा। यह सेवा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के लाखों लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। 15 जून से नोएडा एयरपोर्ट के लिए बस सेवा शुरू होगी, जिससे लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में सुविधा होगी।

नोएडा में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, 10 जून से ई-सिटी बस ों का ट्रायल रन शुरू होगा। यह सेवा नोएडा , ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के लाखों लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। 15 जून से नोएडा एयरपोर्ट के लिए बस सेवा शुरू होगी, जिससे लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में सुविधा होगी। नोएडा प्राधिकरण ने मुख्य सचिव की बैठक में इस विषय पर जानकारी दी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्राधिकरण अधिकारियों को संकेत दिया कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत भी 100 बसें और मिल सकती हैं। ई-सिटी बस ों का रूट दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा , ग्रेनो वेस्ट, ग्रेटर नोएडा , जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड़डा तक होगा। इसके लिए न्यूनतम किराया 10 और अधिकतम 30 रुपये निर्धारित किया गया है। ई-सिटी बस को प्रतिदिन 200 किलोमीटर का चक्कर लगाना होगा। प्रति किलोमीटर पर वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के लिए 69 रुपये का भुगतान नोएडा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ( यूपीएसआरटीसी ) को करेगा। यूपीएसआरटीसी को करीब 300 ड्राइवर व कंडेक्टर भर्ती करने के लिए कहा दिया गया है.

नोएडा में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, 10 जून से ई-सिटी बसों का ट्रायल रन शुरू होगा। यह सेवा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के लाखों लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। 15 जून से नोएडा एयरपोर्ट के लिए बस सेवा शुरू होगी, जिससे लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में सुविधा होगी। नोएडा प्राधिकरण ने मुख्य सचिव की बैठक में इस विषय पर जानकारी दी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्राधिकरण अधिकारियों को संकेत दिया कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत भी 100 बसें और मिल सकती हैं। ई-सिटी बसों का रूट दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेनो वेस्ट, ग्रेटर नोएडा, जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड़डा तक होगा। इसके लिए न्यूनतम किराया 10 और अधिकतम 30 रुपये निर्धारित किया गया है। ई-सिटी बस को प्रतिदिन 200 किलोमीटर का चक्कर लगाना होगा। प्रति किलोमीटर पर वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के लिए 69 रुपये का भुगतान नोएडा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) को करेगा। यूपीएसआरटीसी को करीब 300 ड्राइवर व कंडेक्टर भर्ती करने के लिए कहा दिया गया है





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