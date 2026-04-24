नोएडा में श्रमिकों और कारोबारियों के बीच समन्वय के लिए प्रशासन का बड़ा कदम

नोएडा प्रशासन ने हिंसक श्रमिक आंदोलन के बाद औद्योगिक क्षेत्रों को चार जोन में विभाजित किया है और जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। इसका उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना और श्रमिकों-कारोबारियों के बीच समन्वय स्थापित करना है।
नोएडा में हाल ही में हुए हिंसक श्रमिक आंदोलन के बाद, जिला प्रशासन ने कारोबारियों और श्रमिकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल के तहत, नोएडा के सेक्टर-1 से लेकर सेक्टर-69 तक फैले सभी औद्योगिक क्षेत्र ों को चार अलग-अलग जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी एक जोनल मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है, जिनके अंतर्गत 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट काम करेंगे। इन मजिस्ट्रेटों का मुख्य कार्य औद्योगिक क्षेत्र ों में समन्वय बनाए रखना, शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित विवाद को सुलझाने में मदद करना है। इस प्रक्रिया में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को भी सक्रिय रूप से शामिल किया गया है, ताकि प्रशासनिक और औद्योगिक स्तर पर एक मजबूत सहयोग स्थापित किया जा सके। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए कार्यालय आदेश के अनुसार, शिवाकांत द्विवेदी, जो मुख्य विकास अधिकारी हैं, को पहला जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उनके साथ डीपी सिंह, जो नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी हैं, बच्चू सिंह, अपर जिलाधिकारी, और अभिषेक पाठक, ओएसडी को भी जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। प्रत्येक जोनल मजिस्ट्रेट के अधीन सेक्टर मजिस्ट्रेट ों की नियुक्ति की गई है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में जिम्मेदारी निभाएंगे। शिवाकांत द्विवेदी के जोन में वेद प्रकाश पांडे (डिप्टी कलेक्टर), पुष्पा यादव, मीना भार्गव (जीएम प्लानिंग), और आरपी सिंह (जीएम जल) को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इन मजिस्ट्रेटों को सेक्टर-1 से लेकर सेक्टर-6 तक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीपी सिंह के जोन में अरविंद कुमार (ओएसडी), एके अरोड़ा (जीएम), एसपी सिंह, और अरविंद कुमार पाठक (डिप्टी कमिश्नर) को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है, जो सेक्टर-7 से लेकर सेक्टर-16 तक की निगरानी करेंगे। बच्चू सिंह के जोन में चारुल यादव (उप जिलाधिकारी), रामानुज मिश्रा (डिप्टी कमिश्नर), वेद प्रकाश, जय प्रकाश शुक्ल, और हेमकांत सिंह को सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सेक्टर-63 से 65 तक की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं, अभिषेक पाठक के जोन में अरविंद कुमार मिश्रा (नगर मजिस्ट्रेट), विकास कुमार, अनुज कुमार, उमेश, शिखा तिवारी, और मनोज कुमार को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है, जो सेक्टर-57 से 69 तक की निगरानी करेंगे। यह कदम श्रमिकों और कारोबारियों के बीच विश्वास बहाल करने और एक सौहार्दपूर्ण औद्योगिक वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हाल ही में वेतन वृद्धि के साथ ओवरटाइम बंद होने से श्रमिकों की आय में कमी आने की चिंताएं भी सामने आई हैं, जिससे उनमें संशय का माहौल है। इसके अतिरिक्त, नोएडा में एक युवक का होटल के कमरे में मृत पाया जाना और पुलिस द्वारा जांच शुरू करना भी एक चिंताजनक घटना है। इन सबके बीच, जिला प्रशासन की यह पहल औद्योगिक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रमिकों की समस्याओं को सुना जाए और उनका समाधान किया जाए, ताकि वे अपने काम में संतुष्ट रहें और किसी भी प्रकार की अशांति से दूर रहें। इसके साथ ही, गुजरात के बाद नोएडा में फायर फाइटिंग की नई तकनीक आने से भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा, जिससे आग लगने की घटनाओं से निपटने में दमकलकर्मियों को मदद मिलेगी। यह तकनीक 300 मीटर तक आग बुझाने में सक्षम होगी, जो नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र ों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय साबित होगी। कुल मिलाकर, जिला प्रशासन ने नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य श्रमिकों और कारोबारियों दोनों के हितों की रक्षा करना है.
नोएडा में हाल ही में हुए हिंसक श्रमिक आंदोलन के बाद, जिला प्रशासन ने कारोबारियों और श्रमिकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल के तहत, नोएडा के सेक्टर-1 से लेकर सेक्टर-69 तक फैले सभी औद्योगिक क्षेत्रों को चार अलग-अलग जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी एक जोनल मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है, जिनके अंतर्गत 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट काम करेंगे। इन मजिस्ट्रेटों का मुख्य कार्य औद्योगिक क्षेत्रों में समन्वय बनाए रखना, शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित विवाद को सुलझाने में मदद करना है। इस प्रक्रिया में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को भी सक्रिय रूप से शामिल किया गया है, ताकि प्रशासनिक और औद्योगिक स्तर पर एक मजबूत सहयोग स्थापित किया जा सके। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए कार्यालय आदेश के अनुसार, शिवाकांत द्विवेदी, जो मुख्य विकास अधिकारी हैं, को पहला जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उनके साथ डीपी सिंह, जो नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी हैं, बच्चू सिंह, अपर जिलाधिकारी, और अभिषेक पाठक, ओएसडी को भी जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। प्रत्येक जोनल मजिस्ट्रेट के अधीन सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में जिम्मेदारी निभाएंगे। शिवाकांत द्विवेदी के जोन में वेद प्रकाश पांडे (डिप्टी कलेक्टर), पुष्पा यादव, मीना भार्गव (जीएम प्लानिंग), और आरपी सिंह (जीएम जल) को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इन मजिस्ट्रेटों को सेक्टर-1 से लेकर सेक्टर-6 तक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीपी सिंह के जोन में अरविंद कुमार (ओएसडी), एके अरोड़ा (जीएम), एसपी सिंह, और अरविंद कुमार पाठक (डिप्टी कमिश्नर) को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है, जो सेक्टर-7 से लेकर सेक्टर-16 तक की निगरानी करेंगे। बच्चू सिंह के जोन में चारुल यादव (उप जिलाधिकारी), रामानुज मिश्रा (डिप्टी कमिश्नर), वेद प्रकाश, जय प्रकाश शुक्ल, और हेमकांत सिंह को सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सेक्टर-63 से 65 तक की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं, अभिषेक पाठक के जोन में अरविंद कुमार मिश्रा (नगर मजिस्ट्रेट), विकास कुमार, अनुज कुमार, उमेश, शिखा तिवारी, और मनोज कुमार को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है, जो सेक्टर-57 से 69 तक की निगरानी करेंगे। यह कदम श्रमिकों और कारोबारियों के बीच विश्वास बहाल करने और एक सौहार्दपूर्ण औद्योगिक वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हाल ही में वेतन वृद्धि के साथ ओवरटाइम बंद होने से श्रमिकों की आय में कमी आने की चिंताएं भी सामने आई हैं, जिससे उनमें संशय का माहौल है। इसके अतिरिक्त, नोएडा में एक युवक का होटल के कमरे में मृत पाया जाना और पुलिस द्वारा जांच शुरू करना भी एक चिंताजनक घटना है। इन सबके बीच, जिला प्रशासन की यह पहल औद्योगिक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रमिकों की समस्याओं को सुना जाए और उनका समाधान किया जाए, ताकि वे अपने काम में संतुष्ट रहें और किसी भी प्रकार की अशांति से दूर रहें। इसके साथ ही, गुजरात के बाद नोएडा में फायर फाइटिंग की नई तकनीक आने से भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा, जिससे आग लगने की घटनाओं से निपटने में दमकलकर्मियों को मदद मिलेगी। यह तकनीक 300 मीटर तक आग बुझाने में सक्षम होगी, जो नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय साबित होगी। कुल मिलाकर, जिला प्रशासन ने नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य श्रमिकों और कारोबारियों दोनों के हितों की रक्षा करना है
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