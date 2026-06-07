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नोएडा की ऊँची इमारतों में प्लास्टर गिरने से हुई मृत्यु, सुरक्षित निर्माण की मांग

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नोएडा की ऊँची इमारतों में प्लास्टर गिरने से हुई मृत्यु, सुरक्षित निर्माण की मांग
नोएडाइमारत सुरक्षाप्लास्टर गिरना
📆07-06-2026 19:08:00
📰Dainik Jagran
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ग्रेटर नोएडा की अरिहंत अंबर सोसायटी के टावर से प्लास्टर गिरने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। इस घटना ने नोएडा की ऊँची इमारतों में जर्जर निर्माण और रख-रखाव की कमियों पर प्रकाश डाला है।

ग्रेटर नोएडा की अरिहंत अंबर सोसायटी के एक टावर पर से प्लास्टर गिरने की घटना से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिससे आसपास के रहिवाशों में खतरनाक माहौल बना हुआ है। यह दुखद घटना उन कई पलों में से एक है, जब ऊँची इमारतों में जर्जर निर्माण और रख-रखाव की कमियों के कारण प्लास्टर, बालकनी के घटक और अन्य निर्माण सामग्री बार-बार गिरने की रिपोर्टें सामने आती रहती हैं। नोएडा के कई सोसायटियों में इस तरह की दुर्घटनाएँ इतनी बार हो रही हैं कि कोई भी सोसायटी उनकी शिकायत को सिर्फ एक शब्द के रूप में टाल देती है। आइए, इस घटना के पीछे के कारणों और उसके प्रभावों पर विस्तृत नज़र डालते हैं। प्लास्टर गिरने का सिलसिला : ऊँची इमारतों के रोशन पार्क देवधाम, अंतरिक्ष गोल्फ व्यू-1, ग्रेट वैल्यू शरणम आदि जैसे प्रतिष्ठित विकासों में भी प्लास्टर गिरने के कई मामले सामने आए हैं। नोएडा सिटीजन फोरम (एनसीएफ) की कार्यकारी अध्यक्ष शालिनी सिंह और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता यह दर्शाते हैं कि नींव, पिलर और बालकनी की जर्जर स्थिति है। बिल्डर मुनाफे के चक्कर में घटिया सामग्री का प्रयोग करते हैं और रख-रखाव फीस तो वसूलते हैं पर मरम्मत का नाम नहीं लेते। इसके फलस्वरूप हर साल कुछ मरती बीमार लोगों के साथ-साथ कई लोग गंभीर चोट से जकड़ जाते हैं। अरिहंत अंबर सोसायटी में टावर से प्लास्टर गिरने पर एक व्यक्ति की एक ही दिन में मृत्यु हो गई। यह घटना तभी हुई जब प्लास्टर की परत काफी समय से टटरा कर उसकी कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। समान्य रूप से, नोएडा में लगभग 32 सोसायटियों के टावर जर्जर हालत में हैं। इन इमारतों के निर्माण के 3-4 वर्ष बाद ही उनकी संरचना में गंभीर खामियाँ दिखने लगी हैं। बिल्डर द्वारा उपयोग की गई कंक्रीट और स्टील में गुणवत्ता की कमी और भूकंपीय सुरक्षा के मानक न मिलने के कारण प्लास्टर के गिरने की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा, मोटी परत के प्लास्टर को लगाने के बावजूद भी उसके नीचे छिपी जंग और उम्र के असर से वह समय-समय पर फट जाती है। आगे की चुनौतियाँ : समाज में यह चौंकाने वाली घटना के बावजूद लोगों की भावना में डर छा गया है, लेकिन प्रत्यक्ष समाधान नहीं मिल रहा है। बिल्डर और सोसायटी प्रबंधन के बीच की खामियों के बारे में बहस सार्वजनिक स्तर पर भी सुलझी नहीं है। नोएडा के विधायक और मुख्यमंत्री कार्यालय को इस समस्या का सख्त समाधान निकालना आवश्यक है, ताकि प्लास्टर गिरने के जोखिम को कम किया जा सके। प्रस्तावित कदमों में कड़ाई से निरीक्षण, निर्माण मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना और सामुदायिक लोगों द्वारा बिल्डरों पर जांच का दबाव बनाना शामिल होने चाहिए। समग्र तौर पर, यह घटना उच्च इमारती परियोजनाओं के निर्माण और रख-रखाव में गंभीर अनुशासन की कमी को दर्शाती है। नागरिकों को अपने परिवार के लिए नवीन सुविधाओं के बजाय सुरक्षित और विश्वसनीय निर्माण की मांग करनी होगी। भले ही इन सोसायटियों में सुविधाएँ अपेक्षाकृत कम हों, परंतु जीवन सुरक्षा के लिहाज से यह अनुशासन नहीं हो सकता। सरकार और नगरपालिका को नागरिकों के साथ मिलकर एक समान प्रतिबंधित नियमावली तैयार करनी चाहिए, ताकि ऐसी दुर्घटनाएँ फिर कभी न हों.

ग्रेटर नोएडा की अरिहंत अंबर सोसायटी के एक टावर पर से प्लास्टर गिरने की घटना से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिससे आसपास के रहिवाशों में खतरनाक माहौल बना हुआ है। यह दुखद घटना उन कई पलों में से एक है, जब ऊँची इमारतों में जर्जर निर्माण और रख-रखाव की कमियों के कारण प्लास्टर, बालकनी के घटक और अन्य निर्माण सामग्री बार-बार गिरने की रिपोर्टें सामने आती रहती हैं। नोएडा के कई सोसायटियों में इस तरह की दुर्घटनाएँ इतनी बार हो रही हैं कि कोई भी सोसायटी उनकी शिकायत को सिर्फ एक शब्द के रूप में टाल देती है। आइए, इस घटना के पीछे के कारणों और उसके प्रभावों पर विस्तृत नज़र डालते हैं। प्लास्टर गिरने का सिलसिला : ऊँची इमारतों के रोशन पार्क देवधाम, अंतरिक्ष गोल्फ व्यू-1, ग्रेट वैल्यू शरणम आदि जैसे प्रतिष्ठित विकासों में भी प्लास्टर गिरने के कई मामले सामने आए हैं। नोएडा सिटीजन फोरम (एनसीएफ) की कार्यकारी अध्यक्ष शालिनी सिंह और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता यह दर्शाते हैं कि नींव, पिलर और बालकनी की जर्जर स्थिति है। बिल्डर मुनाफे के चक्कर में घटिया सामग्री का प्रयोग करते हैं और रख-रखाव फीस तो वसूलते हैं पर मरम्मत का नाम नहीं लेते। इसके फलस्वरूप हर साल कुछ मरती बीमार लोगों के साथ-साथ कई लोग गंभीर चोट से जकड़ जाते हैं। अरिहंत अंबर सोसायटी में टावर से प्लास्टर गिरने पर एक व्यक्ति की एक ही दिन में मृत्यु हो गई। यह घटना तभी हुई जब प्लास्टर की परत काफी समय से टटरा कर उसकी कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। समान्य रूप से, नोएडा में लगभग 32 सोसायटियों के टावर जर्जर हालत में हैं। इन इमारतों के निर्माण के 3-4 वर्ष बाद ही उनकी संरचना में गंभीर खामियाँ दिखने लगी हैं। बिल्डर द्वारा उपयोग की गई कंक्रीट और स्टील में गुणवत्ता की कमी और भूकंपीय सुरक्षा के मानक न मिलने के कारण प्लास्टर के गिरने की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा, मोटी परत के प्लास्टर को लगाने के बावजूद भी उसके नीचे छिपी जंग और उम्र के असर से वह समय-समय पर फट जाती है। आगे की चुनौतियाँ : समाज में यह चौंकाने वाली घटना के बावजूद लोगों की भावना में डर छा गया है, लेकिन प्रत्यक्ष समाधान नहीं मिल रहा है। बिल्डर और सोसायटी प्रबंधन के बीच की खामियों के बारे में बहस सार्वजनिक स्तर पर भी सुलझी नहीं है। नोएडा के विधायक और मुख्यमंत्री कार्यालय को इस समस्या का सख्त समाधान निकालना आवश्यक है, ताकि प्लास्टर गिरने के जोखिम को कम किया जा सके। प्रस्तावित कदमों में कड़ाई से निरीक्षण, निर्माण मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना और सामुदायिक लोगों द्वारा बिल्डरों पर जांच का दबाव बनाना शामिल होने चाहिए। समग्र तौर पर, यह घटना उच्च इमारती परियोजनाओं के निर्माण और रख-रखाव में गंभीर अनुशासन की कमी को दर्शाती है। नागरिकों को अपने परिवार के लिए नवीन सुविधाओं के बजाय सुरक्षित और विश्वसनीय निर्माण की मांग करनी होगी। भले ही इन सोसायटियों में सुविधाएँ अपेक्षाकृत कम हों, परंतु जीवन सुरक्षा के लिहाज से यह अनुशासन नहीं हो सकता। सरकार और नगरपालिका को नागरिकों के साथ मिलकर एक समान प्रतिबंधित नियमावली तैयार करनी चाहिए, ताकि ऐसी दुर्घटनाएँ फिर कभी न हों

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नोएडा इमारत सुरक्षा प्लास्टर गिरना बिल्डर जिम्मेदारी सामाजिक मुद्दा

 

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