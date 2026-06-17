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नोएडा में वर्षा जल संचयन प्रणाली: सिर्फ कागजों तक सीमित, भूजल स्तर गिर रहा है

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नोएडा में वर्षा जल संचयन प्रणाली: सिर्फ कागजों तक सीमित, भूजल स्तर गिर रहा है
नोएडावर्षा जल संचयन प्रणालीमानसून
📆17-06-2026 03:28:00
📰Dainik Jagran
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नोएडा में वर्षा जल संचयन प्रणाली सिर्फ कागजों तक सीमित है, जिससे मानसून का करोड़ों लीटर पानी नालों में बह जाता है और भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। सेक्टर-56 स्थित पार्क में बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की पीट का स्लैब टूटा हुआ है। जागरणबिल्डर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए दिखावटी सिस्टम लगाते हैंमानसून आने वाला है। आसमान पानी बरसाएगा। पर नोएडा की जमीन प्यासी ही रहेगी, क्योंकि यहां वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शो पीस से ज्यादा कुछ नहीं है। उनकी गंदगी, कूड़ा-करकट भरा पड़ा है। कोई सफाई नहीं हुई है। गत वर्ष भी यहीं स्थिति थी। दावे किए गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तब भी करोड़ों लीटर पानी जमीन में जाने के बजाय नाले एवं नालियों में बह गया था। सवाल यही है कि प्राधिकरण कब नींद से जागेगा?

नोएडा में वर्षा जल संचयन प्रणाली सिर्फ कागजों तक सीमित है, जिससे मानसून का करोड़ों लीटर पानी नालों में बह जाता है और भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। सेक्टर-56 स्थित पार्क में बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की पीट का स्लैब टूटा हुआ है। जागरणबिल्डर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए दिखावटी सिस्टम लगाते हैं मानसून आने वाला है। आसमान पानी बरसाएगा। पर नोएडा की जमीन प्यासी ही रहेगी, क्योंकि यहां वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शो पीस से ज्यादा कुछ नहीं है। उनकी गंदगी, कूड़ा-करकट भरा पड़ा है। कोई सफाई नहीं हुई है। गत वर्ष भी यहीं स्थिति थी। दावे किए गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तब भी करोड़ों लीटर पानी जमीन में जाने के बजाय नाले एवं नालियों में बह गया था। सवाल यही है कि प्राधिकरण कब नींद से जागेगा?

नोएडा में वर्षा का पानी बचाने की तैयारी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। शहर में 300 वर्ग मीटर से बड़े हर भूखंड पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है, मगर हकीकत में यह सिस्टम बिल्डरों और मकान मालिकों के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने की खानापूर्ति बनकर रह गए हैं। सेक्टर-12 स्थित पार्क में बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की पीट में पानी जाने वाला पाइप ऊंचा है। जागरणनोएडा प्राधिकरण के नियम के मुताबिक बिना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि इसी से बचने के लिए कई जगह जमीन के नीचे सिर्फ पाइप दबाकर, ऊपर से ढक्कन लगाकर फोटो खिंचवा ली जाती है। प्राधिकरण को फोटो दिखाकर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया जाता है। उसके बाद पिट में कचरा भर जाए या पाइप चोक हो जाए, कोई देखने वाला नहीं। पूरा सिस्टम रामभरोसे है। सेक्टर 79 की ग्रुप हाउसिंग सोसायटी हिल्सटन अर्बटेक में रहने वाले आशुतोष माथुर बताते हैं कि हमारी सोसायटी में 4 हार्वेस्टिंग पिट हैं। पिछले मानसून में सब ओवरफ्लो हो गए। ढक्कन खोला तो अंदर प्लास्टिक और मलबा भरा था। कई साल से साफ ही नहीं हुए। नियम कहता है कि सड़कों के किनारे डेढ़ फीट का हिस्सा कच्चा छोड़ा जाए, ताकि पानी जमीन सोख सके। लेकिन लाखों वर्ग मीटर की परियोजनाओं में पूरी सड़क पक्की कर दी गई है। नतीजा, वर्षा का सारा पानी सीधे नाली-नालों में बह जाता है। सवाल यही उठता है कि लोगों ने डेढ़ फीट कच्ची जमीन भी नहीं छोड़ी। सीमेंट के जंगल में वर्षा का पानी कहां जाए। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जुलाई 2024 में नियोजन विभाग ने पर्यावरण सेल को 50 हजार से ज्यादा संपत्तियों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया था। दो साल बीत गए, रिपोर्ट अभी तक प्राधिकरण के पास नहीं पहुंची। इससे लापरवाही बरतने अथवा नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बिल्डर पर कार्रवाई हुई और न ही संपत्ति मालिक पर। बिल्डर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए दिखावे का सिस्टम बना देते हैं। हार्वेस्टिंग सिस्टम सिर्फ फोटो तक ही जिंदानोएडा प्राधिकरण जांच और जुर्माने की कार्रवाई नहीं करता। नियम सिर्फ फाइलों में सख्त हैं। पर्यावरणविद विकास तौगंड कहते हैं कि हर साल नोएडा का ग्राउंड वाटर लेवल दो मीटर से ज्यादा नीचे जा रहा है। अगर हार्वेस्टिंग सिस्टम सही से काम करते तो हर मानसून में करोड़ों लीटर पानी जमीन में जाता। पर यहां सिस्टम लगते ही अव्यवस्था में बदल जाते हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को प्रभावी बनाया जाएगा। 60 से 70 प्रतिशत वर्षा जल संचयन संभव है, इससे भूगर्भ जल स्तर में वृद्धि होगी और वर्षा के दौरान सड़क पर जलभराव की समस्या भी समाप्त होगी। संपत्ति मालिकों से अपील करूंगी कि वह सिस्टम को प्रभावी बनाए

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नोएडा वर्षा जल संचयन प्रणाली मानसून भूजल स्तर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्राधिकरण

 

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