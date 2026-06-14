Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से पहली कॉमर्शियल उड़ान सफलतापूर्वक भरी, किसान-कामगारों के साथ एयरपोर्ट का नए युग की शुरुआत

शहर और राज्य News

नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से पहली कॉमर्शियल उड़ान सफलतापूर्वक भरी, किसान-कामगारों के साथ एयरपोर्ट का नए युग की शुरुआत
नोएडा एयरपोर्टपहली उड़ानकिसान कामगार
📆14-06-2026 21:40:00
📰Amar Ujala
50 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 51%

नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने 28 मार्च 2024 को उद्घाटन के बाद अपनी पहली कॉमर्शियल उड़ान सफलतापूर्वक संचालित की। सोमवार सुबह 8:05 बजे लखनऊ से आने वाली फ्लाइट ने एयरपोर्ट के रनवे पर उतरने के बाद यात्रियों को लेकर बंगलूरू को रवाना किया। इस पहली उड़ान में एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 170 किसान और कामगारों का विशेष स्थान था। एयरपोर्ट पर पहले फ्लाइट का स्वागत करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और अन्य राजनीतिक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पीपीपी मॉडल पर निर्मित इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का कुल लागत 11,200 करोड़ रुपये है और इसे पूरे एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य है। शुरुआत में 45 शह्रों से 65 फ्लाइट्स चलेंगे। यह उत्तर प्रदेश को वैश्विक एविएशन हब के रूप में स्थापित करेगा।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसके बाद से एयरपोर्ट से कॉमर्शियल उड़ानें शुरू होने का इंतजार था। पहली कॉमर्शियल उड़ान सोमवार सुबह 8:05 बजे लखनऊ से नोएडा एयरपोर्ट आई और फिर सुबह 8:30 बजे नोएडा से लखनऊ के लिए पहली उड़ान भरी गई। इस पहली उड़ान में एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 170 किसान और कामगार शामिल किए गए। लखनऊ से आने वाली पहली फ्लाइट में उद्योगपति और स्थानीय नागरिकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्य सचिव एसपी गोयल और विधानसभा प्रदीप दुबे भी मौजूद थे। नोएडा एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट का स्वागत करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के.

राममोहन नायडू भी वहाँ पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट में इवेंट के दौरान बrier चर्चा की। एयरपोर्ट का पहला चरण 1334 हेक्टेयर में पूरा हो चुका है और इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर लगभग 11,200 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। यह एयरपोर्ट पूरे एशिया में सबसे बड़ा और दुनिया में छठा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। शुरुआत में यह 45 शहरों के लिए लगभग 65 कॉमर्शियल फ्लाइटों का सेवा देगा। इस एयरपोर्ट का निर्मान स्विस कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल को मिला टेंडर पर किया गया है। एयरपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ से नोएडा आने वाली पहली फ्लाइट सुबह 8:05 बजे लैंड हुई और फिर सुबह 8:35 बजे यात्रियों को लेकर बंगलूरू के लिए रवाना हुई। किसानों और कामगारों के साथ लखनऊ यात्रा के लिए च罗德 नहीं हुई, बल्कि उन्होंने एयरपोर्ट के विभागीय कार्यक्रम में भाग लिया। सभी किसानों की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई। मुलाकात के बाद सभी किसान शाम को लखनऊ से फ्लाइट लेकर नोएडा लौट आए। एयरपोर्ट का उद्घाटन एयरपोर्ट के महत्व को उजागर करता है जो उत्तर प्रदेश को दुनिया के प्रमुख एविएशन हब में बदलने में मदद करेगा

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

नोएडा एयरपोर्ट पहली उड़ान किसान कामगार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश एविएशन हब

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CBSE Compartment Exams 2024: सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 15 जुलाई से, पूरा शेड्यूल देखेंCBSE Compartment Exams 2024: सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 15 जुलाई से, पूरा शेड्यूल देखेंCBSE Compartment Exam 2024: इस साल सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10वीं के 1,32,337  और कक्षा 12वीं के 1,22,170 स्टूडेंट को कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा है.
Read more »

குரோதி ஆண்டு ஆனி மாதம் 14ம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை! ஜூன் 28! 12 ராசிகளுக்கான ராசிபலன்கள்!குரோதி ஆண்டு ஆனி மாதம் 14ம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை! ஜூன் 28! 12 ராசிகளுக்கான ராசிபலன்கள்!Daily Rasipalan 2024 June 28 : 2024 ஜூன் 28ஆம் தேதியான இன்று, 12 ராசிகளின் தலைவிதியைப் பற்றி தெரிந்துக் கொள்வோம்...
Read more »

ગુજરાતના 5 દિવ્યાંગ ખેલાડી પેરાલમ્પિક્સ રમવા પેરિસ જશે, જુઓ કોણ કઈ ગેમમાં પ્રતિનિધિત્વ કરશેગુજરાતના 5 દિવ્યાંગ ખેલાડી પેરાલમ્પિક્સ રમવા પેરિસ જશે, જુઓ કોણ કઈ ગેમમાં પ્રતિનિધિત્વ કરશેParalympics Games 2024 : પેરિસમાં પેરાલિમ્પિક્સ ગેમ્સ 2024 માં 5 દિવ્યાંગ ગુજરાતી ખેલાડી લેશે ભાગ, 28 ઓગસ્ટથી 8 સપ્ટેમ્બર સુધી પેરિસમાં જ પેરાલિમ્પિક્સ ગેમ્સ 2024 યોજશે
Read more »

बोरवेल में फंसी चेतना की रेस्क्यू में रेटमाइनर्स जुटेबोरवेल में फंसी चेतना की रेस्क्यू में रेटमाइनर्स जुटे3 साल की चेतना 65 घंटे से 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी हुई है। रेसक्यू टीम 170 फीट की खुदाई पूरी करने के बाद रेटमाइनर्स की मदद से सुरंग खोदेंगी।
Read more »

धरती की ओर बढ़ रहे दो दानव एस्टेरॉयड: NASA का अलर्ट, रफ्तार 37,500 KM प्रति घंटा!धरती की ओर बढ़ रहे दो दानव एस्टेरॉयड: NASA का अलर्ट, रफ्तार 37,500 KM प्रति घंटा!NASA Asteroid Warning 2024: अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार, 2024 YC1 और 2024 YQ2 नाम के दो एस्टेरॉयड शनिवार (28 दिसंबर) को पृथ्‍वी के पास से गुजरने वाले हैं.
Read more »

2026ஐ குறிவைக்கும் பாஜக! சென்னையில் கூடுதல் கவனம்! யார் யாருக்கு சீட்?2026ஐ குறிவைக்கும் பாஜக! சென்னையில் கூடுதல் கவனம்! யார் யாருக்கு சீட்?2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பெற்ற வாக்கு வங்கியின் அடிப்படையில், வெற்றி வாய்ப்புள்ள 65 தொகுதிகளை பாஜக அடையாளம் கண்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
Read more »



Render Time: 2026-06-15 00:40:09