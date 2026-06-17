उत्तराखंड के तीन युवक यीडा क्षेत्र की प्राइवेट कंपनी में करते हैं साफ-सफाई का काम। सफाई करने के दौरान साथी कर्मचारियों द्वारा शरारत करना भारी पड़ गया। सफाई कार्य कर रहे पीड़ित के गुप्तांग में साथी कर्मचारी ने कंप्रेसर से हवा भर दी। पीड़ित के अंतरंग क्षतिग्रस्त हो गए। घायल को गंभीर अवस्था में जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से ग्रेटर नोएडा हायर सेंटर रेफर किया गया।

नोएडा में शरारत में सफाईकर्मी के प्राइवेट पार्ट में भरी कंप्रेसर से हवा , हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर काशीपुर उत्तराखंड के ध्यानार्थ---- उत्तराखंड के तीन युवक यीडा क्षेत्र की प्राइवेट कंपनी में करते हैं साफ-सफाई का काम- सफाई करने के दौरान साथी कर्मचारीरबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में स्थित सूर्या गोल्ड फ्लेक्सी फिल्म कंपनी में एक कर्मचारी को साथी कर्मचारियों द्वारा सफाई करते वक्त शरारत करना भारी पड़ गया। सफाई कार्य कर रहे पीड़ित के गुप्तांग में साथी कर्मचारी ने कंप्रेसर से हवा भर दी। पीड़ित के अंतरंग क्षतिग्रस्त हो गए। घायल को गंभीर अवस्था में जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से ग्रेटर नोएडा हायर सेंटर रेफर कियाहै। यमुना प्राधिकरण में रबूपुरा क्षेत्र के सेक्टर 29 स्थित सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सी फिल्म कंपनी में मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे आशीष त्रिवेदी द्वारा मैनपावर सप्लाई किए गए व्यक्तियों में से उधम सिंह नगर काशीपुर उत्तराखंड के तीन कर्मचारी सफाई का काम करते हैं। आशीष त्रिवेदी ने बताया कि इनमें से एक कर्मी कंपनी में झुककर झाड़ू लगा रहा था और दूसरा कर्मी दिलशाद प्रेशर पाइप से हवा लगा रहा था। साथ में जीशान भी था। इसी दौरान दिलशाद ने शरारत में कर्मी के गुप्तांग में प्रेशर पाइप डाल दिया, जिससे कर्मी के पेट में हवा भर गई और गुप्तांग से रक्तास्राव होने लगा। उसे इलाज के लिए कैलाश अस्पताल जेवर में भर्ती कराया गया। जांच में चिकित्सकों ने कर्मी की आंत फटना बताया। गंभीर अवस्था में घायल को तत्काल सर्जरी की आवश्यकता को देख ग्रेटर नोएडा स्थित यथार्थ अस्पताल में रेफर किया है। पुलिस ने जीशान व दिलशाद को हिरासत में लिया है.

नोएडा में शरारत में सफाईकर्मी के प्राइवेट पार्ट में भरी कंप्रेसर से हवा, हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर काशीपुर उत्तराखंड के ध्यानार्थ---- उत्तराखंड के तीन युवक यीडा क्षेत्र की प्राइवेट कंपनी में करते हैं साफ-सफाई का काम- सफाई करने के दौरान साथी कर्मचारीरबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में स्थित सूर्या गोल्ड फ्लेक्सी फिल्म कंपनी में एक कर्मचारी को साथी कर्मचारियों द्वारा सफाई करते वक्त शरारत करना भारी पड़ गया। सफाई कार्य कर रहे पीड़ित के गुप्तांग में साथी कर्मचारी ने कंप्रेसर से हवा भर दी। पीड़ित के अंतरंग क्षतिग्रस्त हो गए। घायल को गंभीर अवस्था में जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से ग्रेटर नोएडा हायर सेंटर रेफर कियाहै। यमुना प्राधिकरण में रबूपुरा क्षेत्र के सेक्टर 29 स्थित सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सी फिल्म कंपनी में मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे आशीष त्रिवेदी द्वारा मैनपावर सप्लाई किए गए व्यक्तियों में से उधम सिंह नगर काशीपुर उत्तराखंड के तीन कर्मचारी सफाई का काम करते हैं। आशीष त्रिवेदी ने बताया कि इनमें से एक कर्मी कंपनी में झुककर झाड़ू लगा रहा था और दूसरा कर्मी दिलशाद प्रेशर पाइप से हवा लगा रहा था। साथ में जीशान भी था। इसी दौरान दिलशाद ने शरारत में कर्मी के गुप्तांग में प्रेशर पाइप डाल दिया, जिससे कर्मी के पेट में हवा भर गई और गुप्तांग से रक्तास्राव होने लगा। उसे इलाज के लिए कैलाश अस्पताल जेवर में भर्ती कराया गया। जांच में चिकित्सकों ने कर्मी की आंत फटना बताया। गंभीर अवस्था में घायल को तत्काल सर्जरी की आवश्यकता को देख ग्रेटर नोएडा स्थित यथार्थ अस्पताल में रेफर किया है। पुलिस ने जीशान व दिलशाद को हिरासत में लिया है





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