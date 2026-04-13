नोएडा में श्रमिक प्रदर्शन: वेतन वृद्धि की मांग और उद्योग जगत में चिंता

नोएडा और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन से उद्योग जगत में चिंता का माहौल है। हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और लेबर कोड के प्रभाव पर चर्चा। श्रमिकों की बुनियादी सुविधाओं की कमी और रोजगार पर मशीनीकरण के संभावित प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है। राज्यों के बीच वेतन असमानता और नियुक्ति पत्रों को लेकर विवाद भी उजागर हुए हैं।

नोएडा में श्रमिक विरोध प्रदर्शन: वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों मजदूर, उद्योग जगत में चिंता का माहौल। उत्तर प्रदेश के नोएडा से लेकर हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में इन दिनों भारी हलचल मची हुई है। सोमवार को वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हजारों की संख्या में श्रमिक सड़कों पर उतर आए, जिससे उद्योग जगत में चिंता की लहर दौड़ गई है। यह विरोध प्रदर्शन इतना लंबा खिंच गया है कि उद्यमियों को लग रहा है कि यह केवल एक दिन का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक गहरी समस्या की ओर इशारा है जो मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की नींव हिला सकती है।

उद्यमियों का मानना है कि इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन से न केवल वर्तमान उत्पादन प्रभावित हो रहा है, बल्कि आने वाले समय में निवेश के लिए माहौल भी खराब हो रहा है। औद्योगिक संगठनों का कहना है कि श्रमिक समस्या को केवल एक दिन का मुद्दा नहीं माना जा सकता, बल्कि यह एक गहरी समस्या की ओर इशारा कर रहा है जो मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की नींव हिला सकता है। इस विवाद के पीछे एक बड़ा कारण हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन में की गई 35 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी को माना जा रहा है। लेबर कोड को लागू करने की दिशा में उठाए गए इस कदम ने अन्य राज्यों के श्रमिकों में भी उम्मीद जगा दी है। नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर अब समान वेतन और बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।

हालांकि, उद्यमियों का तर्क है कि अचानक इतनी बड़ी बढ़ोतरी से उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, जिससे वैश्विक बाजार में टिक पाना मुश्किल होगा। श्रमिकों का रोष केवल वेतन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे कई अन्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उद्योग जगत के दिग्गजों ने चेतावनी दी है कि अगर इस प्रकार का संघर्ष और तनाव जारी रहा, तो उन्हें अपनी उत्पादन नीति पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। उद्यमियों का कहना है कि लेबर की अनिश्चितता को देखते हुए अब वे अधिक से अधिक मशीनीकरण यानी ऑटोमेशन की ओर रुख कर सकते हैं। अगर फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह मशीनें ले लेंगी, तो आने वाले समय में रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे।

सीआईआई की राष्ट्रीय कमेटी के चेयरमैन और देकी इलेक्ट्रॉनिक्स के निदेशक विनोद शर्मा का कहना है कि श्रमिकों को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने रखनी चाहिए। उत्पादन ठप करने से निवेश का माहौल बिगड़ता है। आज की युवा पीढ़ी पहले ही मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र से दूर होकर सर्विस सेक्टर की ओर जा रही है, ऐसे में यह तनाव उद्योग के लिए घातक है। नोएडा के एमएसएमई उद्यमी सुरेंद्र नाहटा ने श्रमिकों की समस्याओं पर गहराई से प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के वेतन से ईएसआई की सुविधा के लिए नियमित रूप से पैसा काटा जाता है, लेकिन अस्पतालों और समुचित इलाज की कमी के कारण उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अलावा, श्रमिकों के लिए किफायती आवास की समस्या भी बहुत बड़ी है। प्रशासन से कई बार मांग करने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। वर्तमान में महंगाई के दौर में जब गैस सिलेंडर और राशन के दाम बढ़ रहे हैं, तब रहने की मुफ्त या सस्ती सुविधा न होने से श्रमिकों का गुजारा मुश्किल हो गया है।

उद्यमियों का यह भी कहना है कि श्रमिक अक्सर छुट्टी पर जाने के बाद लौटकर नहीं आते, जिससे काम का नुकसान होता है। भारत के विभिन्न राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में न्यूनतम मजदूरी की दरों में जमीन-आसमान का अंतर है। इस अंतर के कारण श्रमिक बेहतर अवसर की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य पलायन करते रहते हैं। जब एक राज्य वेतन बढ़ाता है, तो पड़ोसी राज्यों में भी वैसी ही मांग उठने लगती है। इसके अलावा, नियुक्ति पत्र को लेकर भी विवाद बना हुआ है। श्रमिक चाहते हैं कि उन्हें औपचारिक नियुक्ति पत्र मिले ताकि कंपनी से उनका जुड़ाव पक्का हो सके, जबकि उद्यमी काम की मांग के अनुसार नियुक्तियों में लचीलापन चाहते हैं। इसी लचीलेपन को वे निवेश आकर्षित करने का मुख्य जरिया मानते हैं। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि सरकार और उद्योग जगत मिलकर इस गतिरोध को कैसे सुलझाते हैं।





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