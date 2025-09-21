Head Topics

नोएडा के विकास पर प्राधिकरण का जोर: जलभराव से लेकर भविष्य की योजनाओं तक, सीईओ ने रखीं बातें

अर्थव्यवस्था समाचार

नोएडा के विकास पर प्राधिकरण का जोर: जलभराव से लेकर भविष्य की योजनाओं तक, सीईओ ने रखीं बातें
नोएडाविकासबुनियादी ढांचा
  • 📰 AajTak
  • ⏱ Reading Time:
  • 105 sec. here
  • 9 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 66%
  • Publisher: 63%

आजतक के 'निर्माण भारत समिट' में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम. ने नोएडा के विकास, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने जलभराव, कचरा प्रबंधन, निवेश और कानून-व्यवस्था पर भी अपने विचार रखे।

आजतक के 'निर्माण भारत समिट' में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम. ने नोएडा के बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। डॉ.

लोकेश ने नोएडा में जलभराव, कचरे और पीने के पानी की समस्याओं से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बारिश के बाद भी नोएडा में जलभराव की समस्या को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है, जिसका मुख्य कारण ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाना है। इस दिशा में लगातार प्रयास जारी हैं।\नोएडा के सुनियोजित विकास पर बोलते हुए डॉ. लोकेश ने कहा कि यह शहर एक सुनियोजित मास्टर प्लान के तहत विकसित हुआ है, जो पिछले 20 सालों में तैयार किया गया है। इस योजना के अनुसार, शहर के सभी बुनियादी ढांचे नियमों और मानकों के अनुरूप बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि नोएडा में 168 सेक्टर और लगभग 80 गांव हैं, और गांवों का विकास भी अब शहरों की तरह हो रहा है। गांव में भी आधुनिक इमारतें बन रही हैं, जिससे वे अब शहरी स्वरूप ले रहे हैं। डॉ. लोकेश ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि नोएडा में अब खेती के लिए बहुत कम जगह बची है। नोएडा का मूल लक्ष्य उद्योगों को बढ़ावा देना था, लेकिन जैसे-जैसे आबादी बढ़ी, यहां आवास की आवश्यकता भी महसूस हुई। डॉ. लोकेश ने कहा कि नोएडा को और बेहतर बनाना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। प्राधिकरण का प्रयास है कि यहां अच्छे निवेशकों को आकर्षित किया जाए, जिससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों और देश की जीडीपी में भी योगदान हो।\निवेश के बारे में बात करते हुए, डॉ. लोकेश ने बताया कि पिछले वर्ष नोएडा में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था, जो एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट का निर्माण नोएडा के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, जिससे बाहरी निवेशकों का आगमन बढ़ेगा और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. लोकेश ने कहा कि कानून-व्यवस्था में सुधार के कारण विकास में तेजी आई है। सरकार की सख्ती से गुंडागर्दी पर लगाम लगी है, जिससे प्राधिकरण को अपना काम करने में मदद मिली है। डॉ. लोकेश ने यह भी बताया कि नोएडा का मास्टर प्लान काफी सख्त है, इसलिए इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किए जा सकते। हालांकि, शहर को बेहतर बनाने के लिए कई नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। जल्द ही, नोएडा में एक डियर पार्क और बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सेक्टर 18 में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर एक नया कॉन्सेप्ट लाने पर तेजी से काम चल रहा है, जिसका उद्देश्य सेक्टर 18 को एक आधुनिक और जीवंत केंद्र बनाना है

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

AajTak /  🏆 5. in İN

नोएडा विकास बुनियादी ढांचा जलभराव निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर

 

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें



Render Time: 2025-09-21 13:27:51