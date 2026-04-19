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नोएडा हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता आदित्य आनंद तमिलनाडु से गिरफ्तार, विदेश भागने की थी योजना

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नोएडा हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता आदित्य आनंद तमिलनाडु से गिरफ्तार, विदेश भागने की थी योजना
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📆19-04-2026 05:16:00
📰Dainik Jagran
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वेतन वृद्धि को लेकर नोएडा में हुई हिंसा भड़काने के आरोपी इंजीनियर आदित्य आनंद को एसटीएफ और नोएडा पुलिस ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। आदित्य विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे सटीक निगरानी से पकड़ लिया।

वेतन वृद्धि को लेकर 13 अप्रैल को नोएडा में हुई हिंसा भड़काने के मुख्य साजिशकर्ता ओं में से एक, इंजीनियर आदित्य आनंद को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और नोएडा पुलिस ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। आदित्य आनंद , जो पिछले कुछ समय से फरार चल रहा था, उसे पकड़ने के लिए एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और उस पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित था। वह पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी पहचान छिपाने का प्रयास कर रहा था, जिसमें लंबे बाल कटाना, टोपी पहनना और टी-शर्ट के ऊपर शर्ट

पहनना शामिल था। उसकी योजना ट्रेन से दिल्ली से तमिलनाडु जाकर वहां से विदेश भागने की थी। हालांकि, सटीक ट्रैकिंग और निगरानी के माध्यम से पुलिस उसे पकड़ने में सफल रही। पुलिस आदित्य आनंद को ट्रांजिट रिमांड पर नोएडा ला रही है। उल्लेखनीय है कि नोएडा पुलिस पहले ही मुख्य साजिशकर्ता रुपेश राय को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। नोएडा हिंसा से संबंधित 13 मामलों में उग्रता फैलाने वाले 70 लोगों सहित कुल 1140 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आदित्य आनंद, बिहार के गोपालगंज का रहने वाला एक बी.टेक. धारक इंजीनियर है, जिसने एनआईटी जमशेदपुर से पढ़ाई की है। वह 31 मार्च को नोएडा आया था और सेक्टर 37 में किराए पर कमरा लिया था। 10 और 11 अप्रैल को, वह नोएडा फेज दो में रुपेश के साथ श्रमिकों के प्रदर्शनों में शामिल हुआ था। प्रदर्शनों के दौरान, वेतन वृद्धि के बावजूद, उसने श्रमिकों को और अधिक भड़काने का काम किया। 11 अप्रैल को रुपेश और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद, आदित्य 12 अप्रैल को नोएडा से दिल्ली भाग गया। दिल्ली से, उसने ट्रेन पकड़कर तमिलनाडु की यात्रा की, जहाँ वह छिपा हुआ था। शनिवार को, तिरुचिरापल्ली में उसका टावर लोकेशन मिलने पर, एसटीएफ और नोएडा पुलिस की टीमों ने रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर घेराबंदी की और उसे रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि श्रमिक प्रदर्शनों की आड़ में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और हिंसा में संलिप्त अन्य आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, आदित्य की योजना शनिवार को तमिलनाडु से ट्रेन पकड़कर केरल जाने की थी, जहाँ से वह समुद्र के रास्ते विदेश भागने की फिराक में था। हालांकि, पुलिस ने उसकी इस योजना को नाकाम कर दिया। पुलिस अब उन लोगों का भी पता लगा रही है जो उसे विदेश भागने में मदद कर रहे थे। इस गिरफ्तारी के साथ ही, पुलिस अब आदित्य आनंद और रुपेश राय सहित अन्य गिरफ्तार किए गए आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे हिंसा के संबंध में पूछताछ करेगी। उनके मोबाइल फोन, चैट और अन्य डिजिटल संचार माध्यमों की जांच करके, पुलिस नेटवर्क और देश-विदेश से हो रही फंडिंग के स्रोत का पता लगाने का प्रयास करेगी। यह गिरफ़्तारी नोएडा में वेतन वृद्धि को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के संबंध में चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है

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आदित्य आनंद नोएडा हिंसा गिरफ्तारी साजिशकर्ता विदेश भागने की योजना

 

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