नोएडा में युवा बेरोजगारी का संकट: डिग्रियां हैं, कौशल नहीं, शोषण जारी

नोएडा में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, कम वेतन और शोषण की शिकायतें, युवाओं की बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा प्रणाली पर सवाल, समाधान और सरकार की पहल पर चर्चा। डिग्रियों के बावजूद रोजगार पाने में युवाओं की कठिनाई। कंपनियों द्वारा शोषण के आरोप। शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता।
नोएडा में पिछले कुछ दिनों से जो दृश्य देखने को मिल रहा है, वह हैरान करने वाला है। '15 हजार देते हैं, 25 हजार बताते हैं...' एक महिला कर्मचारी का यह बयान उस पीड़ा को व्यक्त करता है जो लाखों युवा प्रतिदिन झेलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बीए (BA), बीकॉम (BCom) और यहां तक कि बीटेक (BTech) की डिग्रियां होने के बावजूद, ये युवा इतनी कम वेतन पर 'मजदूरी' जैसी स्थिति में काम करने को क्यों मजबूर हैं?
इतना काम करने के बाद भी उन्हें एक सामान्य कर्मचारी के अधिकार नहीं मिल रहे हैं और वे विरोध प्रदर्शन करने को विवश हो गए हैं। डिग्री तो है, लेकिन 'योग्यता' कहाँ है? नवीनतम 'इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026' के आंकड़े बताते हैं कि भारत में स्नातकों की 'रोजगार क्षमता' (रोजगार प्राप्त करने की क्षमता) में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी एक बड़ी खाई मौजूद है: बीए और बीकॉम की बात करें तो कला स्नातकों की रोजगार क्षमता केवल 55.5% के आसपास है। इसका मतलब है कि लगभग आधे छात्र डिग्री होने के बाद भी किसी कंपनी की आवश्यकता के अनुसार तैयार नहीं हैं। वहीं, भले ही आईटी और कंप्यूटर विज्ञान में यह आंकड़ा 80% तक है, लेकिन अन्य मुख्य इंजीनियरिंग शाखाओं के छात्र अभी भी संघर्ष कर रहे हैं।
'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026' रिपोर्ट के अनुसार, 25 वर्ष तक के 40% स्नातक बेरोजगार हैं या अपनी योग्यता से बहुत कम स्तर का काम कर रहे हैं। जब एक युवा के पास केवल 'कागजी डिग्री' होती है और व्यावहारिक ज्ञान शून्य होता है, तो कंपनियां उसे 'कच्चा माल' मानती हैं। कंपनियां कहती हैं कि हमें इन छात्रों को नए सिरे से सिखाना पड़ता है, इसलिए हम अधिक वेतन नहीं दे सकते। सस्ती मजदूरी का चक्र: कौशल की कमी के कारण छात्र मोलभाव (Bargaining) करने की स्थिति में नहीं होते। वे 10-12 हजार की नौकरी सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई 'विशिष्ट कौशल' नहीं है।
नोएडा का यह आंदोलन सीधे तौर पर हमारे 'शिक्षा मॉडल' पर सवाल उठाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब 'अंक' की दौड़ को छोड़कर 'बाजार' की आवश्यकता को समझना होगा। हमें केवल सिद्धांत ही नहीं, बल्कि इंटर्नशिप और व्यावसायिक प्रशिक्षण को स्कूल-कॉलेज स्तर से ही अनिवार्य करना होगा। नई शिक्षा नीति (NEP) में सरकार अब 'स्किल इंडिया' और एनईपी के माध्यम से छात्रों को 12वीं के साथ ही व्यावसायिक कौशल सिखाने पर जोर दे रही है, ताकि वे 'नौकरी चाहने वाले' के बजाय 'नौकरी के लिए तैयार' बनें।
अगर आप छात्र हैं, तो केवल डिग्री के भरोसे न रहें। आज के दौर में एआई (AI), डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग या उन्नत कोडिंग जैसे अल्पकालिक पाठ्यक्रम आपके बाजार मूल्य को 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार तक ले जा सकते हैं। लेकिन नोएडा में जहां फैक्ट्री कर्मचारी इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां यह स्पष्ट होता है कि कंपनियां उन्हें एक सामान्य कर्मचारी को दिए जाने वाले अधिकार नहीं दे रही हैं। यह स्थिति उन युवाओं के लिए निराशाजनक है जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उचित वेतन और सम्मान से वंचित हैं।
यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे युवाओं में असंतोष और निराशा की भावना बढ़ती है। सरकार और शिक्षा प्रणाली को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और बाजार-उन्मुख बनाना शामिल है। छात्रों को नौकरी बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रदान करना और उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। कंपनियों को भी अपने कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए और उन्हें उचित वेतन और लाभ देना चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि युवाओं को उनकी मेहनत का सही फल मिले और वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
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