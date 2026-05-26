नोएडा में लोकप्रिय बिरयानी का कारोबार सेहत के लिए खतरनाक, मिलावटखोरों पर कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा में लोकप्रिय बिरयानी का कारोबार करोड़ों में है, लेकिन यह सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर कार्रवाई शुरू की है। औद्योगिक शहर में काम करने वाले लोगों के बीच चटख रंग और लजीज बिरयानी ने लोगों के बीच अपनी गहरी पैठ बना ली है। इस कारण औद्योगिक शहर में स्ट्रीट फूड के रूप में भी बिरयानी का कारोबार भी करोड़ों में पहुंच चुका है।
ग्रेटर नोएडा में लोकप्रिय बिरयानी का कारोबार करोड़ों में है, लेकिन यह सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। बिरयानी के तीन नमूनों में हानिकारक रासायनिक रंग मिले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोर ों पर कार्रवाई शुरू की। औद्योगिक शहर में काम करने वाले लोगों के बीच चटख रंग और लजीज बिरयानी ने लोगों के बीच अपनी गहरी पैठ बना ली है। इस कारण औद्योगिक शहर में स्ट्रीट फूड के रूप में भी बिरयानी का कारोबार भी करोड़ों में पहुंच चुका है। शहर के जगतफार्म, सूरजपुर, तुगलपुर, कासना, रामपुर, एच्छर, नालेज पार्क, अल्फा, बीटा, बिल्डर्स एरिया, समेत हर छोटे-बड़े चौराहे पर बिरयानी के ठेले-ढाबे सजते हैं। ऐसे में पूरे नोएडा-ग्रेनो का सालाना कारोबार कई सौ करोड़ पार कर गया है, लेकिन ये कारोबार सेहत के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के जांच रिपोर्ट में भी इसका पर्दाफाश हुआ है.
ग्रेटर नोएडा में लोकप्रिय बिरयानी का कारोबार करोड़ों में है, लेकिन यह सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रहा है।बिरयानी के तीन नमूनों में हानिकारक रासायनिक रंग मिलेखाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर कार्रवाई शुरू की। औद्योगिक शहर में काम करने वाले लोगों के बीच चटख रंग और लजीज बिरयानी ने लोगों के बीच अपनी गहरी पैठ बना ली है। इस कारण औद्योगिक शहर में स्ट्रीट फूड के रूप में भी बिरयानी का कारोबार भी करोड़ों में पहुंच चुका है। शहर के जगतफार्म, सूरजपुर, तुगलपुर, कासना, रामपुर, एच्छर, नालेज पार्क, अल्फा, बीटा, बिल्डर्स एरिया, समेत हर छोटे-बड़े चौराहे पर बिरयानी के ठेले-ढाबे सजते हैं। ऐसे में पूरे नोएडा-ग्रेनो का सालाना कारोबार कई सौ करोड़ पार कर गया है, लेकिन ये कारोबार सेहत के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के जांच रिपोर्ट में भी इसका पर्दाफाश हुआ है
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