पुलिस ने 13 अप्रैल की श्रमिक हिंसा से जुड़ी भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में दो मामले दर्ज किए हैं। बिगुल दस्ता जैसे पेजों पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल। वेतन वृद्धि को लेकर 13 अप्रैल को हुई श्रमिक हिंसा मामले में पुलिस का दावा है कि इंटरनेट मीडिया पर अभी भी भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है। बिगुल दस्ता समेत कई पेज के माध्यम से आरोपितों की गिरफ्तारी को गलत ठहराया जा रहा है। आरोपितों का जबरन अपहरण करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि इस तरह से श्रमिक दोबारा प्रदर्शन कर सकते हैं। पुलिस की भी छवि खराब करने का प्रयास हो रहा है।

नोएडा श्रमिक हिंसा : सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर दो मामले दर्ज पुलिस ने 13 अप्रैल की श्रमिक हिंसा से जुड़ी भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में दो मामले दर्ज किए हैं। बिगुल दस्ता जैसे पेजों पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल। वेतन वृद्धि को लेकर 13 अप्रैल को हुई श्रमिक हिंसा मामले में पुलिस का दावा है कि इंटरनेट मीडिया पर अभी भी भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है। बिगुल दस्ता समेत कई पेज के माध्यम से आरोपितों की गिरफ्तारी को गलत ठहराया जा रहा है। आरोपितों का जबरन अपहरण करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि इस तरह से श्रमिक दोबारा प्रदर्शन कर सकते हैं। पुलिस की भी छवि खराब करने का प्रयास हो रहा है। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस के मीडिया सेल कर्मी ने साइबर क्राइम थाने में दो मुकदमे दर्ज कराए हैं। गौतबुद्ध नगर कमिशनरेट पुलिस के मीडिया सेल में उपनिरीक्षक सुखदेव सिंह तैनात हैं। उनको मीडिया सेल पर निगरानी के दौरान पता चला है कि इंटरनेट मीडिया पर कुछ लोग 13 अप्रैल को हुई हिंसा के दौरान के वीडियो को एडिट कर प्रसारित कर रहे हैं। इससे श्रमिकों को फिर से उकसाने का काम हो रहा है। साथ ही बिगुल दस्ते के फेसबुक पेज से लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जबकि पुलिस हर स्तर पर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई कर रही है। इससे आमजन के मन में पुलिस की गलत छवि पेश की जा रही है। साइबर क्राइम थाना प्रभारी विजय सिंह राणा ने बताया कि दो फेसबुक अकाउंट के खिलाफ मामले दर्ज कर जांच कराई जा रही है । जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

नोएडा श्रमिक हिंसा: सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर दो मामले दर्ज पुलिस ने 13 अप्रैल की श्रमिक हिंसा से जुड़ी भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में दो मामले दर्ज किए हैं। बिगुल दस्ता जैसे पेजों पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल। वेतन वृद्धि को लेकर 13 अप्रैल को हुई श्रमिक हिंसा मामले में पुलिस का दावा है कि इंटरनेट मीडिया पर अभी भी भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है। बिगुल दस्ता समेत कई पेज के माध्यम से आरोपितों की गिरफ्तारी को गलत ठहराया जा रहा है। आरोपितों का जबरन अपहरण करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि इस तरह से श्रमिक दोबारा प्रदर्शन कर सकते हैं। पुलिस की भी छवि खराब करने का प्रयास हो रहा है। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस के मीडिया सेल कर्मी ने साइबर क्राइम थाने में दो मुकदमे दर्ज कराए हैं। गौतबुद्ध नगर कमिशनरेट पुलिस के मीडिया सेल में उपनिरीक्षक सुखदेव सिंह तैनात हैं। उनको मीडिया सेल पर निगरानी के दौरान पता चला है कि इंटरनेट मीडिया पर कुछ लोग 13 अप्रैल को हुई हिंसा के दौरान के वीडियो को एडिट कर प्रसारित कर रहे हैं। इससे श्रमिकों को फिर से उकसाने का काम हो रहा है। साथ ही बिगुल दस्ते के फेसबुक पेज से लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जबकि पुलिस हर स्तर पर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई कर रही है। इससे आमजन के मन में पुलिस की गलत छवि पेश की जा रही है। साइबर क्राइम थाना प्रभारी विजय सिंह राणा ने बताया कि दो फेसबुक अकाउंट के खिलाफ मामले दर्ज कर जांच कराई जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी





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