नोएडा से राजस्थान तक प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों का आक्रोश, सड़कों पर उतरे, शोषण और अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के नोएडा से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कंपनियों पर शोषण, कम वेतन, खराब काम करने की स्थिति और सुविधाओं की कमी का आरोप लगाया है। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी हुईं। कर्मचारियों ने सरकार से हस्तक्षेप करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश के नोएडा से लेकर हरियाणा, राजस्थान तक प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों में अपनी मांगों को लेकर भारी आक्रोश है और वे सड़कों पर उतर आए हैं। नोएडा में पिछले तीन दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन सोमवार को उग्र हो गए और हिंसक घटनाओं में बदल गए। इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों पर जाम लग गया, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी हुईं। विरोध प्रदर्शन फरीदाबाद, गुरुग्राम और राजस्थान के भिवाड़ी-अलवर तक फैल गया। आजतक की टीम ने ग्राउंड पर जाकर कर्मियों से बात की और उनकी परेशानी व प्रदर्शन के कारणों को जानने की कोशिश की।

कर्मियों ने बताया कि कंपनियों में शोषण, असंतोष और अन्याय चरम पर है, जो अब तक दबा हुआ था और अब फूट पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और गंभीर आरोप लगाए। फरीदाबाद के सेक्टर 37 स्थित मदर्सन कंपनी के बाहर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि उनकी सैलरी सालों से नहीं बढ़ी है। एक कर्मचारी अजीत ने बताया कि उनकी सैलरी 11,299 रुपये थी, जो ज्वाइनिंग के बाद से बढ़ी ही नहीं। कंपनी में खाने की गुणवत्ता खराब है और जबरन ओवर टाइम करवाया जाता है। अगर किसी कर्मचारी की तबीयत खराब हो जाए तो गेट पास के लिए दस लोगों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। सुबह मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाते हैं, सीनियर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और लड़कियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं और शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं होती है।

एक अन्य कर्मचारी राहुल दुबे ने बताया कि कंपनी में 9,000 कर्मचारी हैं, जिनमें से एक शिफ्ट में लगभग 3,000 कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी में न तो अच्छा भोजन मिलता है, न पानी की उचित व्यवस्था है और कर्मचारियों को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। दूर से काम करने आने वाले कर्मचारियों को अगर घर में कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो समय पर जानकारी नहीं मिल पाती है। कर्मचारियों ने बताया कि वेतन पर्ची भी नहीं दी जाती है, यह केवल स्थायी कर्मचारियों को ही मिलती है। सीटू के जिला सचिव वीरेंद्र सिंह डंगवाल ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन, कैंटीन, भोजन, यात्रा भत्ता और शौचालय जैसी सुविधाओं की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होंगी, यह आंदोलन जारी रहेगा।

प्रदर्शनकारियों में शामिल एक युवती लक्ष्मी ने बताया कि उनकी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सैलरी 20,000 रुपये होनी चाहिए, जबकि उन्हें 11,000 रुपये मिलते थे, जिसमें से 9,000 रुपये ही हाथ में आते थे। उन्होंने कहा कि कई सालों से सैलरी नहीं बढ़ी है और कर्मचारियों को स्थायी भी नहीं किया जाता है। नए कर्मचारियों को भी समान वेतन मिलता है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्हें छोटी-छोटी बातों पर निकालने की धमकी दी जाती है। नोएडा के कर्मचारियों ने भी कंपनियों की पोल खोली। एक महिला कर्मचारी ने बताया कि उन्हें 9,000 से 11,000 रुपये के बीच सैलरी मिलती है और सालों तक मेहनत करने के बाद भी इसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती है। विरोध करने पर 200-300 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं, मानो कोई बड़ा एहसान कर दिया हो।

एक अन्य महिला कर्मचारी ने बताया कि उनसे 10-12 घंटे काम करवाया जाता है, लेकिन वेतन केवल 15,000 रुपये ही मिलता है। जब कोई जांच करने आता है तो कंपनी वाले रिकॉर्ड में दिखाते हैं कि उन्हें 25,000 रुपये मिलते हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि कागजों पर सब कुछ सही दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। एक कर्मचारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर हम विरोध करें तो मामूली बढ़ोतरी कर दी जाती है, लेकिन असल समस्या जस की तस रहती है। कर्मचारियों ने कंपनियों पर शोषण और अन्याय के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कंपनियों में काम करने का माहौल बेहद खराब है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, सीनियर कर्मचारियों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वेतन में वृद्धि नहीं होती है और स्थायीकरण नहीं किया जाता है। कर्मचारियों को जबरन ओवर टाइम करवाया जाता है और शिकायत करने पर उन्हें निकालने की धमकी दी जाती है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कंपनियों में कागजों पर सब कुछ सही दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है।

प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई है। उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे अपना विरोध जारी रखेंगे। कर्मचारियों ने एकजुट होकर कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाई है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस प्रदर्शन से कर्मचारियों की समस्याओं और उनकी मांगों को उजागर किया गया है। यह दिखाता है कि प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।





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