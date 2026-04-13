नोएडा में हिंसक प्रदर्शन के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित की उच्च स्तरीय समिति

उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में फैक्ट्री वर्कर्स के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति का मुख्य उद्देश्य नोएडा में शांति बहाल करना और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हो रहे विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाना है। सरकार अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी और राजनीतिक साजिश की गहन जांच होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को नोएडा में फैक्ट्री श्रमिक ों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित यह समिति औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कार्य करेगी। समिति में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग, श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, श्रमिक संगठनों और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार, इस समिति का मुख्य उद्देश्य नोएडा में शांति स्थापित करना और वेतन
वृद्धि की मांग को लेकर चल रहे विवाद को बातचीत के माध्यम से हल करना है। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य में अराजकता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी राजनीतिक साजिश की गहन जांच की जाएगी। समिति ने तत्काल प्रभाव से गौतम बुद्ध नगर में औद्योगिक असंतोष को दूर करने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, समिति के सदस्य पहले ही नोएडा पहुंच चुके हैं ताकि श्रमिकों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित किया जा सके। इस पैनल में पांच श्रमिक संगठनों के सदस्य और तीन प्रमुख उद्योग निकायों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। इन प्रतिनिधियों का लक्ष्य सभी पक्षों के बीच समन्वय स्थापित करना और औद्योगिक गतिविधियों को बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संचालित करना है। योगी सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि जो लोग औद्योगिक वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, 'निहित स्वार्थ' वाले तत्व और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित लोगों के खिलाफ कड़ी जांच की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी दोहराया है कि उत्तर प्रदेश में अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है। सरकार श्रमिकों की समस्याओं का उचित समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कानून और व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। समिति को अपनी सिफारिशें प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों में आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की घटनाओं के बाद, प्रशासन अब स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सरकार ने फिर से दोहराया है कि श्रमिकों की चिंताओं को संवाद के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। औद्योगिक विकास को बिना किसी बाधा के जारी रखने के लिए सभी हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में, सरकार का मुख्य ध्यान कानून और व्यवस्था बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर केंद्रित है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है।
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