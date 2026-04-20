नोएडा हिंसा के तार पाकिस्तान से जुड़े, सोशल मीडिया पर फैलाई गई थी झूठी अफवाहें

नोएडा हिंसा मामले में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से संचालित सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए फैलाई गई भ्रामक खबरें। पुलिस मुख्य साजिशकर्ताओं और उनके अंतरराष्ट्रीय नेक्सस की गहन जांच कर रही है।
नोएडा में 13 अप्रैल को हुई हिंसा के मामले में जांच के दायरे का विस्तार हो गया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जांच में यह खुलासा हुआ है कि इस हिंसा को हवा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फैलाई गई झूठी अफवाहें पाकिस्तान से संचालित की गई थीं। अनुषी तिवारी प्राउड इंडियन और मीर इलयाज इंक नामक एक्स अकाउंट्स से यह दावा किया गया था कि नोएडा हिंसा में 20 लोगों की मौत हुई है और 99 लोग घायल हुए हैं। एक्स की आधिकारिक रिपोर्ट और तकनीकी जांच में यह पुष्टि हुई है कि इन पोस्ट को पाकिस्तान के
पंजाब प्रांत स्थित झेलम शहर से वीपीएन और विशिष्ट आईपी एड्रेस का उपयोग करके प्रसारित किया गया था। यह घटना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरे की ओर इशारा करती है, क्योंकि इसके तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, इन अकाउंट्स से न केवल झूठ फैलाया गया, बल्कि समाज में नफरत फैलाने के लिए देश विरोधी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया गया। पुलिस वर्तमान में इन अकाउंट्स से जुड़ी रिकवरी ईमेल आईडी की बारीकी से जांच कर रही है ताकि इस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश किया जा सके। इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि इन अकाउंट्स के पीछे कौन सा व्यक्ति या कौन सा संगठन सक्रिय है और वे देश के खिलाफ किस प्रकार का एजेंडा चला रहे हैं। पुलिस यह भी आशंका जता रही है कि इस तरह के कई अन्य अकाउंट्स भी संचालित किए जा रहे हैं जो इंटरनेट मीडिया के माध्यम से भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए चार आतंकियों, जिनमें साकिब उर्फ डेविल, अरबाब, लोकेश उर्फ पपला पंडित और विकास गहलावत शामिल हैं, के मामलों में भी इसी तरह के संदिग्ध एक्स अकाउंट्स का उपयोग पाया गया था। साकिब ने राधा-कृष्ण, मुस्लिम आर्मी और किंग डेविल जैसे नाम से अकाउंट्स बनाकर भ्रामक प्रचार किया था। पुलिस की टीमें अब इस संभावना पर काम कर रही हैं कि क्या नोएडा हिंसा के पीछे कोई एक संगठित गिरोह है जो इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को नियंत्रित कर रहा है। संदिग्ध गतिविधियों की पुष्टि होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा रेड कार्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। हिंसा की जमीनी हकीकत की बात करें तो पुलिस ने इस मामले में एक मुख्य दल की पहचान की है, जिसमें 24 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब तक पुलिस रूपेश राय, आदित्य आनंद, मनीषा, सृष्टि, आकृति, हिमांशु ठाकुर और सत्यम वर्मा समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। शेष 17 आरोपियों की तलाश के लिए सर्विलांस डेटा, सीसीटीवी फुटेज और चैट हिस्ट्री का सहारा लिया जा रहा है। हिंसा के साजिशकर्ता रूपेश राय को रिमांड पर लेकर पुलिस फंडिंग और नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग जुटा रही है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक आरोपी की भूमिका को गंभीरता से परखा जाएगा। इस मामले में एक और चौंकाने वाला तथ्य तब सामने आया जब आदित्य आनंद की गिरफ्तारी के समय तिरुचिरापल्ली में 17 वकीलों के एक समूह ने ट्रांजिट रिमांड का विरोध किया। आदित्य पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी था। फिर भी, वकीलों द्वारा इस तरह से बचाव करना इस बात का संकेत है कि आरोपियों के पास एक मजबूत कानूनी और आर्थिक नेटवर्क मौजूद है। पुलिस अब इस पूरे संगठित अपराध के ढांचे को ध्वस्त करने और लखनऊ स्थित एक संदिग्ध संगठन की भूमिका की जांच करने में जुटी है
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