नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारियों का प्रदर्शन हिंसक, पुलिस ने पत्रकारों पर लाठीचार्ज, डीसीपी ने नहीं की कार्रवाई

नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में पुलिस ने पत्रकारों पर लाठीचार्ज किया। डीसीपी ने पुलिसकर्मियों का बचाव किया।

नोएडा में सोमवार सुबह वेतन वृद्धि की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारियों का हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसकी कवरेज कर रहे पत्रकार ों पर पुलिस ने लाठियां चलाईं। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर साकेत आनंद के साथ भी पुलिस ने मारपीट की। घटना के बाद पत्रकार ों ने नोएडा सेंट्रल की डीसीपी सव्या गोयल से नाराजगी जताई। डीसीपी गोयल ने पत्रकार ों की बात तो सुनी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पुलिस कर्मियों का बचाव किया। इससे नाराज पत्रकार ों ने कहा कि अगर डीसीपी कार्रवाई नहीं करती हैं तो वे पुलिस कर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। घटना के समय डीसीपी सव्या गोयल वहां मौजूद थीं। पत्रकार ों ने उनसे कार्रवाई करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने पुलिस कर्मी का बचाव किया।

रिपोर्टर ने बताया कि वे और उनके साथी साकेत आनंद नोएडा में मजदूरों के चल रहे प्रदर्शन को कवर करने गए थे। कई सेक्टरों में यह प्रदर्शन चल रहा था। वे सेक्टर 85 पहुंचे, जहां आईएलजीआईएन कंपनी थी। वे कंपनी के बाहर प्रदर्शन कवर कर रहे थे, तभी पुलिस आई और कंपनी के अधिकारियों को बाहर निकालने लगी। उसी समय पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। रिपोर्टर ने बताया कि वे इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। पुलिस ने मजदूरों को गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। साकेत आनंद पर भी लाठी चलाई गई।

साकेत आनंद ने बताया कि पूरे इलाके में सुबह से प्रदर्शन चल रहा था, जो लगातार 3-4 दिन से जारी था। आज आईएलजीआईएन कंपनी के बाहर प्रदर्शन हो रहा था, जिसके सामने तोड़फोड़ और आगजनी हुई। जब वे वहां खड़े थे, तभी पुलिस आई। पुलिस के लिए गेट खोला गया और कंपनी के अधिकारी अंदर फंसे हुए थे। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित रास्ते से बाहर निकाला। पुलिस ने वर्कर्स से बात करने की कोशिश की और जब रिपोर्टर उसे रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उन्हें रिकॉर्डिंग करने से रोका गया। वर्कर्स कह रहे थे कि वे इसमें शामिल नहीं थे, फिर भी उनके साथ धक्का-मुक्की की गई। तभी पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। रिपोर्टर भी वहीं मौजूद थे, उन पर भी जितेंद्र कुमार नामक पुलिसकर्मी ने लाठी चलाई। रिपोर्टर ने अपना आई कार्ड दिखाया और बताया कि वे मीडिया से हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिसकर्मी ने खींचतान की। साथी पत्रकार के साथ भी खींचतान की गई। बाद में, पुलिस से उस पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने और माफी मांगने की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद वर्कर्स को वैन में ले जाया गया, पता नहीं कहां ले जाया गया।

रिपोर्टर ने बताया कि वे सुबह से कवरेज कर रहे थे, और जिस पुलिसकर्मी ने लाठी चलाई, उसने भी उन्हें मीडिया से होने की जानकारी थी। लाठीचार्ज में भी वे दूर थे, लेकिन पुलिसकर्मी भागते हुए आया और सबसे पहले मीडियाकर्मी पर लाठी चलाई। लाठी चलाने के बाद वह गाड़ी की तरफ भागा। लाठी चलाने के बाद अन्य पुलिसकर्मी इधर-उधर मारपीट करते रहे, लेकिन जिस पुलिसकर्मी ने लाठी चलाई वह गाड़ी में गया और वहां मजदूरों से भी मारपीट करने लगा। मीडिया से होने की जानकारी देने के बावजूद, वे कवरेज को रोकने की कोशिश करते रहे। एक महिला अधिकारी भी लगातार उन्हें वीडियो बंद करने और वहां से जाने के लिए कह रही थी। प्रदर्शन कर रहे वर्कर्स को घसीटकर बस में डालकर हिरासत में लिया गया। फैक्ट्री के लोगों को निकालने के लिए वर्कर्स से मारपीट भी की गई।

नोएडा में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया। गुस्साए कर्मचारियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। गुस्साए लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। नोएडा सेक्टर-57 में कर्मचारियों ने कंपनियों के दफ्तरों में तोड़फोड़ की। नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे फैक्ट्री कर्मचारियों का प्रदर्शन सोमवार सुबह हिंसक हो गया। अलग-अलग इलाकों में गुस्साए कर्मचारियों ने 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पथराव किया और तोड़फोड़ की। हाथ में डंडे लेकर सैकड़ों कर्मचारी जुलूस निकाल रहे थे और उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे रुकेंगे नहीं। सबसे पहले हालात फेज-2 इलाके में बिगड़े, जहां सुनवाई न होने से कर्मचारी उग्र हो गए और पथराव किया। कई गाड़ियों और बसों को आग लगा दी गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उनकी गाड़ी पलट दी गई। हालात बिगड़ने पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने उन पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई।





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