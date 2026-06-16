नोएडा डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, सर्किल अधिकारियों को 20 जून तक का अल्टीमेटम

ग्रेटर नोएडा के डूब क्षेत्रों में बढ़ते अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने सभी सर्किल अधिकारियों को चार दिनों का अल्टीमेटम दिया है। यमुना और हिंडन नदियों के डूब क्षेत्रों में स्थापित अवैध पक्के ढांचों को 20 जून तक तोड़ने का आदेश जारी किया गया है।

ग्रेटर नोएडा के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन चलाए जाने का आदेश दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने यमुना और हिंडन नदियों के डूब क्षेत्र ों में तेजी से बढ़ते अवैध निर्माण ों को ध्वस्त करने के लिए सभी सर्किल अधिकारियों (CO) को चार दिनों का अल्टीमेटम दिया है। सीईओ कृष्णा करुणेश ने 20 जून तक की तारीख निर्धारित की है, जब तक सभी अवैध पक्के ढांचों को पहचानकर तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। यदि सर्किल अधिकारी कार्रवाई में विफल रहें तो उन्हें हटाया जाएगा। यमुना नदी सेक्टर-94, 124, 125, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 168 और 150 के आसपास से गुजरती है, जबकि हिंडन नदी सेक्टर-63ए, बेहलोलपुर, शहदरा, सुथियाना, गढ़ी चौखंडी, सेक्टर-123, 118, 115, 143, 143ए, 148 और 150 के माध्यम से मोमनाथल के पास यमुना में मिलती है। इन क्षेत्रों में स्थायी निर्माणों की बढ़ती संख्या बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या को गंभीर बनाने वाली प्रमुख वजह बनी हुई है। नोएडा अथॉरिटी की ओर से पहले ही नोटिफाइड किए गए डूब क्षेत्र ों पर निर्माण पर रोक लगाई गई है, लेकिन फार्म हाउस, पक्के मकान, रिसॉर्ट सdating structures और स्विमिंग पूल जैसे संरचनाओं का अवैध निर्माण लगातार जारी रहा है। सीईओ करुणेश के आदेशों के अनुसार सभी सर्किल अधिकारियों को अवैध निर्माण की पहचान करने और उन्हें चार दिनों में ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसлейक, वर्षों से चल रहे इस अवैध निर्माण मुद्दे पर अब तेज कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है.

ग्रेटर नोएडा के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन चलाए जाने का आदेश दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने यमुना और हिंडन नदियों के डूब क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए सभी सर्किल अधिकारियों (CO) को चार दिनों का अल्टीमेटम दिया है। सीईओ कृष्णा करुणेश ने 20 जून तक की तारीख निर्धारित की है, जब तक सभी अवैध पक्के ढांचों को पहचानकर तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। यदि सर्किल अधिकारी कार्रवाई में विफल रहें तो उन्हें हटाया जाएगा। यमुना नदी सेक्टर-94, 124, 125, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 168 और 150 के आसपास से गुजरती है, जबकि हिंडन नदी सेक्टर-63ए, बेहलोलपुर, शहदरा, सुथियाना, गढ़ी चौखंडी, सेक्टर-123, 118, 115, 143, 143ए, 148 और 150 के माध्यम से मोमनाथल के पास यमुना में मिलती है। इन क्षेत्रों में स्थायी निर्माणों की बढ़ती संख्या बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या को गंभीर बनाने वाली प्रमुख वजह बनी हुई है। नोएडा अथॉरिटी की ओर से पहले ही नोटिफाइड किए गए डूब क्षेत्रों पर निर्माण पर रोक लगाई गई है, लेकिन फार्म हाउस, पक्के मकान, रिसॉर्ट सdating structures और स्विमिंग पूल जैसे संरचनाओं का अवैध निर्माण लगातार जारी रहा है। सीईओ करुणेश के आदेशों के अनुसार सभी सर्किल अधिकारियों को अवैध निर्माण की पहचान करने और उन्हें चार दिनों में ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसлейक, वर्षों से चल रहे इस अवैध निर्माण मुद्दे पर अब तेज कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

अवैध निर्माण डूब क्षेत्र बुलडोजर यमुना नदी हिंडन नदी नोएडा अथॉरिटी सर्किल अधिकारी पर्यावरण नोएडा डूब क्षेत्र अवैध निर्माण ध्वस्त बुलडोजर एक्शन नोएडा अथॉरिटी यमुना हिंडन डूब क्षेत्र सर्किल अफसर 20 जून पर्यावरण संरक्षण

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bigg Boss 20: क्या 'कॉकरोच जनता पार्टी' पर निशाना साधने वाला यह रैपर बनेगा सलमान के शो का हिस्सा? जानिए डिटेलSalman Khan Show Bigg Boss 20: चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को लेकर अटकलों का दौर जारी है। इसी के साथ प्रतिभागियों के नामों को लेकर भी चर्चा

Read more »

इंदौर वासियों के लिए खुशखबरी, मेट्रो को शहीद पार्क तक मिलने वाला है ग्रीन सिग्नल | Indore Metro Rail Likely Get Green Signal Up To Shaheed Park Malviye Nagar Date Finalize TodayIndore Metro : एसीएस संजय दुबे की बैठक में आज इंदौर मेट्रो के विस्तार को लेकर फैसला हो सकता है। अधिकारी 20 जून को लेकर तैयारियां कर रहे हैं।

Read more »

कौन हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रचने वाले सरप्रीत सिंह? पिता चलाते हैं किराने की दुकान20 फरवरी 1999 को ऑकलैंड में जन्में सरप्रीत सिंह का ताल्लुक पंजाब के जलंधर शहर से है। वह फीफा वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड की ओर से खेल रहे हैं।

Read more »

20 सांसदों पर क्या बोलीं NCPI की पूर्व अध्यक्ष?20 सांसदों पर क्या बोलीं NCPI की पूर्व अध्यक्ष?

Read more »

कुर्सी पर चढ़ते कॉकरोच और डरते शिक्षा मंत्री; अभिजीत दीपके ने की अनोखे पोस्टर से दिल्ली में प्रदर्शन की घोषणाNEET पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ अभिजीत दीपके के नेतृत्व वाली 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने जयपुर के बाद अब 20 जून को 'चलो दिल्ली' विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है।

Read more »

टीएमसी के 20 बागी सांसदों पर अभी नहीं होगा फैसला, ओम बिरला ने ममता गुट को भी सुनने का दिया मौकाट्रिपुरा कांग्रेस के 20 बागी सांसदों पर तात्कालिक निर्णय नहीं होगा। छत्रीसंघ के अध्यक्ष ओम बिरला ने ममता बनर्जी के गुट को भी सुनने का अवसर दिया है।

Read more »