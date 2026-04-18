नोएडा श्रमिक हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता आदित्य आनंद गिरफ्तार

पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने तमिलनाडु के तिरुचापल्ली रेलवे स्टेशन से एक लाख के इनामी आरोपी आदित्य आनंद को गिरफ्तार किया, जो नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं का मुख्य साजिशकर्ता था।

नोएडा में हुए श्रमिक आंदोलन के दौरान भड़की हिंसक घटनाओं के मुख्य सूत्रधार और एक लाख रुपये के इनामी वांछित आरोपी आदित्य आनंद को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया है। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट और विशेष कार्य बल ( एसटीएफ ) की एक संयुक्त टीम ने उसे तमिलनाडु के तिरुचापल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बचते हुए छिपता फिर रहा इस शातिर अपराध ी की गिरफ्तारी को पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही है। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा

था, लेकिन पुलिस की सघन घेराबंदी और तकनीकी निगरानी के चलते वह अब सलाखों के पीछे है। पुलिस की गहन जांच में यह बात सामने आई थी कि श्रमिकों के धरना-प्रदर्शन के दौरान जो भड़काऊ गतिविधियां हुईं और जिसके चलते हिंसा भड़की, उसे संगठित करने में आदित्य आनंद की ही मुख्य भूमिका थी। जांच के दौरान उसे पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड घोषित किया गया था, जिसके उपरांत थाना फेज-2 में उसके विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। घटना के फौरन बाद से ही वह पुलिस को चकमा देते हुए, लगातार अपने छिपने के स्थान बदलता रहा, ताकि उसे पकड़ा न जा सके। उसकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यायालय ने उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) भी जारी कर दिया था। इसके पश्चात्, पुलिस और एसटीएफ की सक्रिय टीमें विभिन्न राज्यों में उसकी तलाश में लगातार दबाव बना रही थीं। पुलिस ने अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, लोकेशन ट्रैकिंग और अन्य आधुनिक तकनीकी संसाधनों का चतुराई से उपयोग करते हुए उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए रखी थी। आरोपी आदित्य आनंद की लोकेशन अंततः तमिलनाडु में ट्रेस होने के बाद, पुलिस की एक विशेष टीम को फौरन वहां भेजा गया। टीम ने अत्यंत गोपनीय तरीके से सटीक सूचना के आधार पर तिरुचापल्ली रेलवे स्टेशन को घेर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान, आदित्य आनंद ने भागने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और सतर्कता के कारण वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि आदित्य आनंद की गिरफ्तारी से नोएडा श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई व्यापक हिंसा के पूरे षड्यंत्र का खुलासा हो जाएगा। उससे सघन पूछताछ के माध्यम से इस पूरे हिंसात्मक नेटवर्क में शामिल अन्य सह आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के प्रयासों को और भी तेज किया जाएगा। फिलहाल, गिरफ्तार किए गए आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाकर स्थानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, ताकि मामले की आगे की जांच और निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके





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