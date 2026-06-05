नोएडा में IVY County सोसाइटी में भीषण आग, 12वें फ्लोर पर लगी आग को बुझाने में जुटे दमकलकर्मी

नोएडा के सेक्टर-74 स्थित आइवी काउंटी सोसायटी में शुक्रवार सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग 28 मंजिला इमारत के 12वें फ्लोर पर स्थित एक फ्लैट में लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची लपटें निकलने लगीं।

नोएडा के सेक्टर-73 में IVY County सोसाइटी में लगी भीषण आग , धधकते 12वें फ्लोर को बुझाने में जुटे दमकलकर्मी , नोएडा के सेक्टर-74 स्थित आइवी काउंटी सोसायटी में शुक्रवार सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। 28 मंजिला इमारत के 12वें फ्लोर पर लगी आग के बाद सोसायटी में अफरा-तफरी मच गई। लोग सीढ़ियों के जरिए इमारत से बाहर निकलने लगे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गईं। राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए इमारत को खाली कराया गया। एहतियातन आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फायर विभाग आग पर काबू पाने और कारणों की जांच में जुटा है। नोएडा के सेक्टर-74 स्थित आइवी काउंटी सोसायटी में शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे शार्ट सर्किट से आग लग गई। आग 28 मंजिला इमारत के 12वें फ्लोर पर स्थित एक फ्लैट में लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची लपटें निकलने लगीं। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया, जिससे पूरी सोसायटी में दहशत का माहौल बन गया। घटना के बाद सोसायटी में अफरा-तफरी मच गई। लोग सीढ़ियों के जरिए इमारत से बाहर निकलने लगे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गईं। राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए इमारत को खाली कराया गया। एहतियातन आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फायर विभाग आग पर काबू पाने और कारणों की जांच में जुटा है.

नोएडा के सेक्टर-73 में IVY County सोसाइटी में लगी भीषण आग, धधकते 12वें फ्लोर को बुझाने में जुटे दमकलकर्मी, नोएडा के सेक्टर-74 स्थित आइवी काउंटी सोसायटी में शुक्रवार सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। 28 मंजिला इमारत के 12वें फ्लोर पर लगी आग के बाद सोसायटी में अफरा-तफरी मच गई। लोग सीढ़ियों के जरिए इमारत से बाहर निकलने लगे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गईं। राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए इमारत को खाली कराया गया। एहतियातन आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फायर विभाग आग पर काबू पाने और कारणों की जांच में जुटा है। नोएडा के सेक्टर-74 स्थित आइवी काउंटी सोसायटी में शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे शार्ट सर्किट से आग लग गई। आग 28 मंजिला इमारत के 12वें फ्लोर पर स्थित एक फ्लैट में लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची लपटें निकलने लगीं। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया, जिससे पूरी सोसायटी में दहशत का माहौल बन गया। घटना के बाद सोसायटी में अफरा-तफरी मच गई। लोग सीढ़ियों के जरिए इमारत से बाहर निकलने लगे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गईं। राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए इमारत को खाली कराया गया। एहतियातन आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फायर विभाग आग पर काबू पाने और कारणों की जांच में जुटा है





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नोएडा IVY County सोसाइटी भीषण आग दमकलकर्मी राहत एवं बचाव कार्य

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