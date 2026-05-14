नोएडा में हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए शुरू की गई 31 एम्बुलेंस पर नई सुविधा

नई दिल्ली। स्वास्थ्य विभाग की 31 एम्बुलेंस पर नई सुविधा शुरू की गई है, जिससे लोगों को हीट स्ट्रोक से राहत मिलेगी। इमरजेंसी मेडिकल टीम के प्रशिक्षित स्टाफ को सामान मुहैया कराया गया है और मरीजों को गर्मी से राहत देने के लिए ग्रीन कपड़े भी दिए गए हैं। एंबुलेंस सेवा के प्रभारी सतवीर कुमार ने बताया कि मरीज को तापमान मापने के लिए थर्मामीटर, स्थेटिस्कोप, आइस बाक्स और ओआरएस के अलावा बेहद जरूरी दवाइयों की किट दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. नरेन्द्र कुमार ने हीट स्ट्रोक के मरीजों को तत्काल उपचार देकर उनका रिकार्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

जागरण संवाददाता, नोएडा। दिनोंदिन सूरज की बढ़ती तपिश में लोगों को हीट स्ट्रोक से राहत देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की 31 एम्बुलेंस पर नई सुविधा शुरू की गई है। बृहस्पतिवार को 108 व 102 एंबुलेंस में इमरजेंसी मेडिकल टीम के प्रशिक्षित स्टाफ को सामान मुहैया कराया गया। वहीं, टीम को बेहद कम समय में मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं।एंबुलेंस सेवा के प्रभारी सतवीर कुमार ने बताया कि सभी एंबुलेंस के स्टाफ को तापमान मापने के लिए थर्मामीटर, स्थेटिस्कोप, आइस बाक्स और ओआरएस के अलावा बेहद जरूरी दवाइयों की किट दी हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस में मरीज को गर्मी से राहत देने के लिए ग्रीन कपड़े ही मुहैया कराए हैं। उन्होंने बताया कि सड़क पर चलते हुए लोगों को कई बार लू व हीट लगने से तबीयत बिगड़ जाती हैं। पिछले दिनों तापमान बढ़ने पर इस तरह की सूचनाएं ज्यादा आ रही है। मरीज को मौके पर प्राथमिक उपचार देकर तत्काल जिला अस्पताल या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जाता है। मगर अब ईएमटी और एंबुलेंस के चालक ही मरीज को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए इलाज देंगे। वह प्रशिक्षित डाक्टर के लगातार संपर्क में रहेंगे। उनके बताए निर्देश पर ही मरीज को इलाज दिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.

नरेन्द्र कुमार ने हीट स्ट्रोक के मरीजों को तत्काल उपचार देकर उनका रिकार्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह भी पढ़ें: गौतमबुद्धनगर में डायल 112 बेड़े में 25 नई बाइक, पुलिस रिस्पांस टाइम होगा बेहत





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Health Heatstroke Ambulance Medical Team Training Equipment

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

आईपीएल участников के आखिरी तड़के में पहुंच जाता है: टेस्टः अफगानिस्तान के खिलाफ भारत को 31 मई को फाइनल खेलना है, 6 जून को पड़ सकता है मैचआगामी आईपीएल में 31 मई तक चलने वाले खत्म होने के साथ, 2026 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत होगी। इसके बाद, अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला जाएगा जिसे फ्रंटलाइन टीम के साथ 3 जून से खेला जाएगा। माना जा रहा है कि आईपीएल के दस्तावेजों से पहले ही अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट के लिए टीम का चयन होगा

Read more »

First indigenously developed semi high-speed rail project gets nod from central cabinet, mission to be completed in 2030-31India's first indigenously developed semi high-speed rail project has received a nod from the central cabinet with a target to complete it by 2030-31. The project involves a 134 km long double-line railway track connecting Ahmedabad and Sarheja. The estimated cost of the project is ₹20,667 crore. The minister of railways, Ashwani Vaishnaw, has termed it as a symbol of 'New India's' modern and self-reliant transportation system. The project will cut travel time by at least an hour as well as provide rail connectivity to SIR, upcoming airport, and Lothal National Marine Heritage Complex. It will also connect to the Ahmedabad-Mumbai high-speed rail corridor directly.

Read more »

देश में बाड़मेर सबसे गर्म, तापमान 48 डिग्री से पार: 31 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, 15 मई तक रेड अलर्ट, नहीं मिल...Barmer heatwave red alert, highest temperature in India. Follow Dainik Bhaskar Latest Updates. रेगिस्तानी में बाड़मेर में इन दिनों हीटवेव और लू का रेड अलर्ट है। आसमान में मानों आग बरस रही हो।

Read more »

मेघालय में होगा सैन्याभ्यास 'प्रगति 2026', 12 देश होंगे शामिलमेघालय के उमरई में 20 से 31 मई तक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 'प्रगति 2026' आयोजित होगा. भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया समेत 12 देश भाग लेंगे.

Read more »

DDA Nagrik Awaas Yojana 2026: दिल्ली में 50 हजार में बुक करें अपना फ्लैट, 25% की छूट भी, 31 मई तक मौका, फ्यूचर में मिल सकता है बढ़िया रिटर्नDDA ने अपनी चर्चित नागरिक आवास योजना के तहत सस्ते फ्लैट के लिए आवेदन करने की डेट बढ़ाकर 31 मई कर दी है, यह स्कीम राजधानी में सस्ते फ्लैट खरीदने और इन्वेस्ट करने वालों के लिए बढ़िया अवसर है, एक्सपर्ट का मानना है कि फ्यूचर में यहां अच्छी ग्रोथ मिल सकती...

Read more »

चेक मीटरों से मैचिंग के हवाले से पावर कॉरपोरेशन ने स्मार्ट मीटरों को ठहराया सही, परिषद ने लगाए गुमराह करने के आरोपपावर कॉरपोरेशन ने 31 हजार चेक मीटरों से मिलान के आधार पर स्मार्ट मीटरों को सही बताया है, जबकि उपभोक्ता परिषद ने तकनीकी जांच पर सवाल उठाए हैं। परिषद का आरोप है कि मध्यांचल डिस्काम की प्रयोगशाला को स्मार्ट मीटर जांच का लाइसेंस नहीं है, जिससे उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा रहा...

Read more »